Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ижевске продолжается уверенное потепление, при этом на дожди в ближайшие дни снова нет ни намека. В субботу погода может быть облачной, даже пасмурной, но с неба не прольется ни капли.

В субботу, 20 мая, в Ижевске, по данным Росгидрометцентра, будет сплошная облачность и около +22°С. Яндекс.Погода прогнозирует такую же температуру и переменную облачность. К ночи столбик термометра опустится до +9°С, по данным Яндекса, вполне может быть и до +16°С. В течение суток ожидается слабый восточный ветер со скоростью до 2 м/с.

В воскресенье, 21 мая, по прогнозу Росгидрометцентра, небо прояснится, выглянет солнце. Днем уже до +25..+26°С. В ночных температурах сервисы погоды снова расходятся. Росгидрометцентр по-прежнему обещает +9°С, Яндекс – до +16°С. Восточный ветер с утра подует со скоростью около 3 м/с, а к вечеру сменится на северо-восточный и утихнет до 2 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха возрастет до +26.. +27°С, погода будет преимущественно облачной и без осадков.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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