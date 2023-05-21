Жарко не будет: приборы, которые спасут в жару без кондиционера

К жаркому лету лучше готовиться заранее Фото: Амир Закиров

Судя по прогнозам погоды, совсем скоро нас будет ждать очень жаркое лето. Но к нему можно заранее подготовиться – например, купить вентилятор или кондиционер. А что делать, если вы находитесь на улице? В таком случае вам и вашим питомцам помогут миниатюрные приспособления.

«Комсомолка» собрала подборку товаров, которые помогут не растаять от предстоящей жары.

Охлаждающие наклейки

Фото: Ozon

Маленькое и удобное приспособление, которое легко поместится как в карман, так и в дамскую сумочку, – охлаждающий пластырь. Он пришел к нам из азиатских стран, где его используют для облегчения головной боли. Но в жару все средства хороши, так что эти наклейки вполне подойдут для того, чтобы с их прохладным эффектом на время забыть о пекле.

Найти их можно в любом маркетплейсе – Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет. Стоимость за комфорт относительно недорогая – 200 рублей за 4 пластыря.

Вентилятор на батарейках

Фото: Ozon

На первый взгляд эта маленькая сумочка совсем не кажется прибором для охлаждения, но к ней стоит присмотреться. На самом деле это миниатюрный вентилятор на батарейках. Удобная штука в жару – повесил себе на шею и пошел. Весит он немного, так что дискомфорта точно не будет.

Продается такой девайс на Ozon за 1500 рублей, на Wildberries – от 350 до 1500 рублей.

Бутылка с пульверизатором

Фото: Яндекс.Маркет

Удобное приспособление для жаркой погоды – бутылка. Вот только в этом случае она не обычная, а с пульверизатором. То есть можно и воды выпить, и лицо освежить. Бутылочка рассчитана на 600 мл воды. Да, только воды. Если вдруг вы захотите поэкспериментировать, то не стоит – от любой другой жидкости трубка забьется.

Заказать такое приспособление можно на Яндекс.Маркете от 500 до 1000 рублей, либо на Алиэкспресс, где она стоит в разы меньше – от 250 до 360 рублей.

Знойным летом страдают не только люди, но и домашние животные. Помочь им справиться с духотой помогут следующие товары.

Самоохлаждающаяся подстилка

Фото: Joom.com

Чтобы ваш питомец чувствовал себя хорошо в жару, можно заказать охлаждающий коврик из плотной хлопковой ткани. Такие подстилки удобны для использования, так как их не нужно ни заряжать, ни замораживать. В них находится специальный наполнитель – полиуретановая пена с гелевым составом, который меняет температуру, когда на коврик ложатся или садятся.

На Яндекс.Маркете можно найти коврик подходящего размера, а стоит он от 1200 до 9000 рублей.

Бутылочная поилка для собак

Фото: Ozon

Для собак тоже найдутся подходящие товары. Так, например, на прогулку можно брать с собой бутылочку с удобным горлышком. Крепится к сумке она с помощью карабина или же ее можно держать в руках за шнурок. Когда собака захочет пить, просто наклоните бутылку, и в небольшой ковшик польется вода.

Купить ее можно на Ozon и в других интернет-магазинах от 200 руб.

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