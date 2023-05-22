Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ижевск на этой неделе окончательно придет лето. Синоптики сообщили о том, что температура воздуха после выходных продолжит повышаться. При этом погода будет оставаться сухой, лишь в субботу вероятны дожди.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 22 мая, будет около +28°С днем и до +18°С ночью.

Во вторник, 23 мая, Росгидрометцентр также обещает переменную облачность и до +28°С днем, а ночью – около +13°С. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует более теплую ночь – до +19°С. Осадков не ожидается. В течение суток будет дуть южный ветер со скоростью около 2 м/с.

В среду, 24 мая, все сервисы погоды обещают ижевчанам до +29°С и облачную погоду с прояснениями. Однако, несмотря на то, что небо закроют тучи, осадков в столице Удмуртии не будет. Сохранится южный ветер, но усилится до 3-4 м/с.

В четверг, 25 мая, облака немного раздует. Днем, по данным Росгидрометцентра, ожидается около +28°С, а по данным Яндекса, – до +30°С. Ночью, по разным данным, будет от +17°С до +22°С. Южный ветер со скоростью 3-4 м/с сохранится.

В пятницу, 26 мая, по данным Росгидрометцентра, ожидается до +27°С, Яндекс прогнозирует на градус теплее. Ночью – около +17.. +21°С . Утром подует юго-западный ветер, но к вечеру он вернется к южному направлению. Скорость будет прежней – около 4 м/с.

В субботу, 27 мая, по предварительному прогнозу Росгидрометцентра, в Ижевске наконец-то пройдет дождь, причем довольно сильный. На термометре будет до +28.. +29°С. Яндекс дождей в этот день не обещает. Ночь будет сухая, температура воздуха составит около +18.. +21°С.

В воскресенье, 28 мая, синоптики снова обещают переменную облачность и температуру до +28°С днем, до +20°С ночью. Западный ветер, который подует с утра, к вечеру может измениться на южный или восточный, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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