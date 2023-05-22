Дорога ложка к обеду, а бочка к сезону!

Прочные и надежные бочки – настоящее спасение на даче. Фото: radian-plast.ru

Хорошая бочка на даче – вещь первой необходимости. Она используется и под питьевую воду, и для полива, и для бани, для хранения урожая и приготовления солений. Тут главное угадать с размером и качеством. Железная тяжелая, ее сложно перевозить и хранить, а вот современная пластиковая – самое оно! Легкая, крепкая, долговечная, и перевезти в ней что-либо с огорода домой не составит труда. О таких бочках из пищевого пластика расскажем в нашем материале.

Выбор пластиковых бочек

Что первое приходит в голову, если услышать словосочетание «пластиковая бочка»? Это легкая тара, за которой несложно ухаживать. Она удобная, долговечная и недорогая.

Пластиковые бочки можно использовать не только для воды, но и для хранения урожая. Фото: radian-plast.ru

Чтобы увидеть основные плюсы подобной тары и понять, как из всего многообразия выбрать то, что нужно, мы обратились за помощью к ижевскому производителю пластмассовых изделий «РАДИАН», чьи бочки ценятся далеко за пределами Удмуртии.

Нас пригласили посетить фирменный магазин завода, где провели небольшую экскурсию.

«Перед тем, как отправиться за бочкой, важно определиться с основным назначением пластмассовой тары и понять: что в ней будет содержаться, как она будет эксплуатироваться, перевозиться , где храниться – дома или на улице», – объяснил представитель компании.

Часто покупатели выбирают бочку по следующим параметрам:

- цена;

- объем;

- качество пластика и комплектующих;

- герметичность;

- ширина горловины.

Виды бочек

Во время экскурсии мы не могли не обратить внимание на разнообразие видов пластиковой тары.

Какие бывают виды бочек. Фото: radian-plast.ru

Это и разный объем – от 30 до 250 л, и разные формы, и крышки. Всего вариантов пластиковой тары оказалось более 30 видов. Вся она из пластмассы высшего сорта и разрешена для контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой. Представитель завода рассказал нам о самых популярных у покупателей:

Бочки и баки с широкой горловиной с герметичными и винтовыми крышками. Эти виды особенно ценятся мужчинами и используются для воды, приготовления хмельных и домашних напитков, солений, хранения продуктов и т.д. Герметичные выбирают, если планируют тару часто перевозить в багажнике или прицепе. Для всех других случаев подойдет тара с винтовой крышкой.

Бочки с двойной крышкой. Дополнительная крышка представляет собой клапан, который защищает содержимое от расплескивания, пыли и мелкого сора. Это любимая бочка фермеров – в ней возят молоко, растительные масла, питьевую воду.

Бочки «Дачные», круглые и квадратные – самые бюджетные и компактные. Покупатели также выбирают их под воду, жмых, хранение зерна, урожая – для защиты кормов от грызунов, влаги.

Канистры из пищевого пластика и перфорированные ящики тоже пользуются высоким спросом. Жители нашего края привыкли ездить на родники за чистой ключевой водой – здесь и выручает наша тара.

Ящики с перфорацией хорошо продуваются, штабелируются в несколько ярусов и занимают мало места в гараже или на балконе.

Ящик универсальный: для овощей, инвентаря и инструментов. Фото: radian-plast.ru

Качество пластика

Один из важных факторов при выборе пищевой тары – качественная пластмасса. Пластик должен быть без химического запаха, с плотными стенками – не деформироваться при нажатии. Вся заводская тара изготавливается из полиэтилена высшего сорта. Он обладает повышенной прочностью и износостойкостью, устойчив к перепадам температур, не выделяет вредных веществ.

Прочная пластмасса и надежные ручки. Фото: radian-plast.ru

Мы обратили внимание на ручки бочек. Они прочные и так основательно крепятся к корпусу, что их невозможно вырвать или сломать. Это подтвердил и представитель компании: система крепления сконструирована таким образом, чтобы выдерживать серьезные нагрузки. А некоторые виды емкостей помимо подвижных навесных ручек имеют дополнительные захваты на корпусе. Это удобно, когда поднимаете полупустую бочку.

Цена

Во время экскурсии по магазину ижевского завода «РАДИАН» нас приятно удивили цены на бочки. Ведь все они оптовые и варьируются от 490 до 990 рублей. Продукция поступает в магазин прямо с завода, поэтому и цены на товары собственного производства здесь привлекательные – без накруток.

Серия бочек "Дачных" - бюджетная и практичная тара для хозяйственных нужд. Фото: radian-plast.ru

Второй сорт = экономия

В торговом зале мы отметили специальный стеллаж, где покупателям предлагаются пластмассовые изделия 2 сорта по сниженной цене. Как объяснили нам сотрудники магазина, эти товары по функциональности не уступают другим товарам и отличаются только неравномерной окраской.

Так происходит, когда во время изготовления партии продукции переходят с одного цвета на другой. Изделия переходного этапа попадают во 2 сорт и продаются с уценкой. Эта витрина предназначена для тех покупателей, кто любит экономить и больше ценит функциональность, а не эстетику.

Не только бочки!

Кроме огромного количества тары и пластмассовых изделий, в магазине ижевского завода нашлось много хозтоваров и посуды. Производитель предлагает широкий ассортимент продукции для дома и дачи: тазы и ведра, контейнеры и емкости для хранения, садовые и комнатные лейки, кашпо и ящики для рассады, детскую пластиковую и садовую мебель, комоды и этажерки, прудики и другой полезный инвентарь.

Дачный сезон только начался. Самое время подумать о комфортной работе на даче и в саду и запланировать «обновки» для дома. А купить все необходимое можно здесь. С удовольствием делимся контактами производителя и его фирменного магазина:

Адрес: г. Ижевск, улица Автозаводская, 5в (въезд с Копрового проезда).

Телефон: +7 (3412) 42-87-88.

Сайт: radian-plast.ru

ВКонтакте: vk.com/radianplast

Фото: предоставлено клиентом

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