Дополнительная профессия и реальный заработок: какие возможности получают участники студотрядов УдГАУ

Ребята могут освоить дополнительную специальность на практике. Фото: предоставлено УдГАУ

Старшие поколения с теплом в сердце вспоминают о традициях студотрядов, и у современной молодежи теперь тоже есть возможность получить этот неповторимый опыт. Однако в отличие от студентов пошлого студотрядовцы наших дней не только рвутся на трудовые подвиги, но и целенаправленно осваивают дополнительные специальности в рамках обновленного всероссийского движения. На их подготовку ВУЗы получают гранты, например, Удмуртский государственный аграрный университет (УдГАУ) выиграл первый такой грант в 2021 году, обучив 170 человек. После получения второго гранта в 2022 году университет подготовил в общей сложности 345 стройотрядовцев. В 2023 году УдГАУ получил следующий грант, и с 20 мая студенты, присоединившиеся к движению, начнут свое трудовое лето.

«Комсомолка» узнала у экспертов УдГАУ, какие возможности дает студенту поступление в стройотряд и какие специальности можно освоить на практике.

Немного истории

Студенческие отряды берут свое начало в далеком 1959 году. Тогда на целину впервые отправились 339 студентов из МГУ имени М.В. Ломоносова. Позже пример этих первопроходцев вдохновил еще тысячи молодых людей Советского Союза. Они направлялись в Казахстан, где строили школы, дома и колхозы, а еще трудились на строительстве БАМа, создавали путинные отряды на Сахалине и Камчатке и даже помогали ликвидировать последствия землетрясений в Ташкенте.

На предприятия студенты приходят в качестве готовых работников. Фото: предоставлено УдГАУ

Надо сказать, ребятам удавалось неплохо зарабатывать, хотя в студотряды их, конечно, влекли отнюдь не деньги. Известен факт, когда участники движения купили на свой заработок колонну сельхозмашин и подарили ее дружественной Кубе, произошло это в 1962 году.

Но в начале 90-х организация прекратила свое существование. Студотрядов не было вплоть до 2004 года, когда в России решили их возродить. Новой датой их основания стало 17 февраля. И вот уже почти 20 лет более 35 тысяч юношей и девушек каждое лето отправляются покорять хоть и не целину, но новые для себя профессии и сферы деятельности.

Подспорье для аграриев

Удмуртский государственный аграрный университет не просто участвует в подготовке стройотрядовцев, он является одной из республиканских опорных площадок движения. Сельское хозяйство Удмуртии развивается стремительными темпами, и рабочие руки в этой отрасли нужны всегда, но в особенности летом. Выручает УдГАУ, который готовит специалистов аграрной сферы.

«Участвуя в движении студенческих отрядов, наши будущие специалисты становятся существенным подспорьем в развитии агропромышленного комплекса, кроме этого, они повышают конкурентоспособность на рынке труда», – рассказывает Светлана Лопатина, начальник отдела продвижения и документационно-методического обеспечения института дополнительного образования УдГАУ.

Дополнительный курс длится до 3 месяцев. Фото: предоставлено УдГАУ

Отметим, что гранты предусмотрены только для тех учреждений, которые целенаправленно обучают участников студотрядов по рабочим специальностям. УдГАУ, побеждающий в грантовых конкурсах три года подряд, обеспечивает студентам бесплатное получение дополнительной профессии, иногда совершенно не связанной с основным профилем.

«Средства грантов направляются на организацию обучения по рабочим специальностям. В частности, на оплату труда преподавателям, которые проводят занятия, на приобретение расходных материалов для учебного процесса (например, электродов для сварщиков, продуктов для кондитеров и дизельного топлива для тракторов), обновление материально-технической базы и организацию производственного обучения», – продолжает Светлана Лопатина.

Какие профессии поможет освоить студотряд

Ежегодно список профессий для участников студенческих отрядов УдГАУ расширяется. В 2023 году ВУЗ готовит сварщиков, трактористов и вальщиков леса, электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию, лаборантов химико-бактериологического анализа, рабочих зеленхоза и садовников, операторов по искусственному осеменению животных и птиц, ветеринарных санитаров, а также поваров и кондитеров.

Более 200 студентов вуза в 2023 году получат дополнительную профессию. Фото: предоставлено УдГАУ

Это дополнительные профессии, которые в 2023 году получат 230 студентов. Обучаются ребята в вечернее время после занятий по основной специальности – либо с 16 до 19 часов, либо с 17 до 20 часов. В зависимости от выбранного направления подготовка занимает до 3 месяцев. Затем сдаются квалификационные экзамены, по итогу которых студенты получают свидетельства об освоении профессии.

Таким образом, это не факультатив, не ознакомительные курсы – ребята получают полноценную вторую специальность, которая может стать источником стабильного заработка. На предприятия участники студотрядов приходят не как практиканты, а как молодые работники, которые получают зарплату. Вот лишь один из примеров: прошлым летом некоторые студенты, освоившие профессию сварщика, смогли заработать по 100 тысяч рублей. В будущем эта профессия, скорее всего, им тоже пригодится, а, возможно, даже станет основной. Кстати, студенты могут освоить по две и даже три дополнительные профессии. Можно с уверенностью сказать, что такие многопрофильные специалисты в жизни не пропадут. Даже свой бизнес им будет открыть гораздо легче.

На предприятиях их ждут

Сельхозпредприятия Удмуртии с нетерпение ожидают, когда у стройотрядовцев начнутся летние каникулы, ведь рабочих рук в самую жаркую пору всегда мало. Особенно, если речь о квалифицированных молодых кадрах, которые уже знают свое дело и быстро осваивают новые навыки.

Ребята могут рассчитывать на достойную зарплату. Фото: предоставлено УдГАУ

Возможность присоединиться к движению студотрядов есть у всех студентов Удмуртского государственного аграрного университета. О поступлении в один из самых востребованных ВУЗов республики можно узнать по телефонам: +7 (3412) 59-24-09, +7 (912) 767-21-34.

Режим работы: пн-птн с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12:00 до 12:30).

Сайт: izhgsha.ru/abiturientam.html

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