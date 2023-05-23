Умер через 10 минут: какие спреи от клещей наиболее эффективны

«Комсомолка» провела собственный эксперимент Фото: Мария Бакланова

В период активных поездок на дачу, походов и пикников нам требуется защита от клещей. На полках магазинов можно найти все, что угодно, но насколько эффективны предлагаемые покупателям средства?

«Комсомолка» решила проверить это и попросила нашего постоянного эксперта старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского принести из полей живых клещей, чтобы на них протестировать репелленты и яды. Рассказываем о результатах.

Средства бывают разные

Для начала мы попросили принести сотрудников редакции репелленты, которыми они пользуются сами, и дополнительно докупили еще три образца. В итоге у нас получилось шесть разных марок аэрозолей. Два баллона оказались просроченными, но мы решили проверить и их.

Клещи переносят опасные болезни Фото: Мария Бакланова

Итак, наши участники:

№ 1 Picnic extreme от клещей усиленный. Состав: альфациперметрин 0,2%, N,N-диэтилтолуамид 5%. Стоимость 149,99 руб.

№ 2 Комарофф аэрозоль 3 в 1 от комаров мошек и клещей. Состав: N,N-диэтилтолуамид 40%, диметилфталат 5%. Стоимость 206,90 руб.

№ 3 Аэрозоль акарицид-репеллент от клещей и комаров ООО «АЭРО-ПРО». Состав: альфациперметрин 0,2%, N,N-диэтилтолуамид 7%, диметилфталат 10%. Стоимость неизвестна.

№ 4 OFF экстрим от комаров, клещей и слепней. Состав: N,N-диэтилтолуамид 30%. Стоимость от 675 руб. на OZON.

№ 5 Mosquitall professional защита от всех. Состав: N,N-диэтилтолуамид 50%. Стоимость 299,9 руб.

№ 6 OFF экстрим (просроченный). Состав: диэтилтолуамид 30%.

№ 7 Gardex экстрим от клещей (просроченный). Состав: альфациперметрин 0,2%, перметрин 0,15%. Стоимость от 264 руб. на OZON.

Сразу же отметим, что средства под номерами 3 и 7 – акарициды, которые являются ядами и убивают насекомых и клещей, остальные – репелленты, основная задача которых – отпугнуть паразитов от человека.

Как мы проверяли средства

Для чистоты эксперимента мы взяли одинаковые ватные диски и восемь клещей. Ватные диски потерли о кожу человека, чтобы они пропитались привлекательным для членистоногих запахом. Пинцетом посадили одного клеща на ничем не обработанный, но пахнущий человеком диск. Паразит сразу принялся ходить кругами и искать, куда бы присосаться.

Затем мы по очереди обработали другие ватные диски разными средствами и рассадили на них клещей. Реакцию членистоногих мы запечатлели на видео.

Скажем сразу: средства сработали все, даже те, у которых истек срок годности. Но действовали они по-разному. От аэрозолей под номерами 1, 3 и 7 клещи погибли в течение 20-30 минут, причем первое средство – Picnic extreme – убило клеща очень быстро, минут за 10. Остальные средства отпугнули паразитов, заставив как можно быстрее ретироваться с обработанной поверхности.

Какое средство лучше?

На самом деле разница оказалась не так уж велика. И то, что одни аэрозоли обратили клеща в бегство, а другие умертвили, не говорит о том, что одни хуже, а другие лучше, просто у них разный принцип действия. Основу репеллентов составляет вещество N,N-диэтилтолуамид (или просто диэтилтолуамид), и повторимся, что оно отпугивает, а в состав акарицидов входит яд – альфациперметрин.

Клещи реагируют на запах человека Фото: Мария Бакланова

Несмотря на то, что соотношение действующих компонентов разное, заметных различий в эффективности мы не обнаружили, исключая, разве что, первый вариант. Опять-таки, победа не может считаться абсолютной, так как свежий Picnic соревновался с просроченным Gardex, который имеет довольно похожий состав. Какой-то взаимосвязи между ценой и эффективностью мы не обнаружили.

Что касается репеллентов, то одинаково хорошо себя проявили как однокомпонентные, так и многокомпонентные средства, призванные отпугивать разные виды кровососов. Интересно, что клещи, которые контактировали с отпугивающими веществами, но не контактировали с ядами, в течение суток тоже погибли. Выжил только контрольный экземпляр, который гулял по необработанному ватному диску.

Несколько советов напоследок

Если вам принципиально покупать яд, то ищите на упаковке пометку «акарицид» и альфациперметрин в составе. Но помните, что этими веществами обрабатывают только одежду и снаряжение, их не наносят на кожу. По правилам костюм, в котором вы собираетесь идти в лес, следует вывесить на свежем воздухе и тщательно обрызгать аэрозолем (особенно штанины снизу и рукава), дать высохнуть и повторить обработку еще раз. После этого акарицидный эффект будет держаться, как пишут на упаковках, до двух недель.

Клещи – достаточно живучие создания Фото: Мария Бакланова

Репелленты наносятся как на одежду, так и на открытые участки тела. Ими нужно брызгаться перед выходом в поле или лес.

И каким бы надежным средство ни являлось, следует помнить основные правила предосторожности: одеваться нужно так, чтобы клещу было как можно труднее пробраться к коже, и каждые 20-30 минут осматриваться на предмет паразитов. Тогда укус клеща точно не омрачит вашу прогулку или пикник.

Выражаем Дмитрию Адаховскому отдельную благодарность за помощь в сборе материала.

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