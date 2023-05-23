Без забот и хлопот: садоводов Удмуртии приглашают на ярмарку растений сибирской коллекции

С 30 мая по 2 июня в Ижевске пройдет ярмарка саженцев плодовых деревьев, кустов и ягод, которые плодоносят в любых погодных условиях. Их обладатели точно не останутся без урожая в любое, даже далеко не самое комфортное лето.

Жимолость «Земляничная» – крупные, синие ягоды причудливой кувшиновидной формы. Плодоносит уже с середины июня. К этому времени ягоды приобретают нежный вкус с нотками земляники. К тому же большим преимуществом является то, что урожай может висеть на ветках долго, не осыпаясь. Успейте приобрести – количество ограничено!

Этот сорт жимолости не самоплодный, поэтому в качестве опылителей отлично подойдут сорта:

«Голубой банан» – огромная ягода до 4,5 см с насыщенным голубично-черничным послевкусием;

«Индиго-Джем» – мармеладная ягода, очень сладкая и ароматная. Длина ягоды достигает 5 см (со спичечный коробок).

Малина «Химбо-топ» – ремонтантный сорт, устойчив к болезням и вредителям, не боится морозов. В период созревания за огромными ягодами (22 г) почти не видно крепких веток – урожай с каждого куста до 25 кг. Сочные плоды с медовой сладостью с годами не мельчают. Садоводы обожают этот сорт за крупный вес и изумительный вкус. «Химбо-Топ» устойчив к болезням и вредителям.

Малина «Джоан Джей» – неприхотливый сорт, плодоносит с июля по октябрь, а при хорошей погоде и в ноябре, причем не теряя своих вкусовых качеств. Ремонтантная, бесшипная, компактная (1 м в диаметре) и с потрясающе вкусными плодами. Незабываемая насыщенно-ароматная сахарная мякоть буквально тает во рту, оставляя характерное ягодное послевкусие.

Голубика «Река» – сорт с отменными морозостойкими показателями и общей нетребовательностью в чрезмерном уходе. Созревание происходит во второй декаде июля, и это очень красиво – весь кустарник (высотой 1,7 м) усыпан от макушки и до самой земли пышными гроздьями ароматных ягод. Многогранный вкус сладких темно-синих плодов сбалансирован легкой кислинкой, придающей особую изысканность. С 1 кустарника сорта «Река» садоводы снимают до 10 кг спелого, сочного урожая.

Голубика «Нельсон» – самоопыляемый сорт раннего срока созревания с невероятно вкусными, ароматными ягодами. Сладкая, очень сочная ягода с тонкой кожицей, которая совершенно не ощущается во время еды. Крупные, как шар, ярко-голубые ягоды довольно массивны в диаметре – с 10-рублевую монету! Урожайность регулярная, высокая, до 12-14 кг со взрослого куста. Также в ассортименте голубика «Элизабет», «Торо», «Чендлер».

Голубика «Сувенир» – потрясающий сорт, пальчики оближешь! Сочетает в себе крупноплодность (7,5 г) и длинные кисти ягод при плодоношении. Мякоть плодов имеет ярко выраженный десертный вкус и насыщенный аромат. «Сувениру» не страшны морозы и продолжительная засуха, не боится сорт и грибковых заболеваний. Урожайность невероятно высокая – до 14 кг с куста, что превышает показатели даже нескольких кустов других сортов.

Груша «Кармен» – быстрорастущее, но компактное дерево с очень привлекательными, аппетитными плодами (вес 300 г). Кожица тонкая, насыщенно-бордовая, блестящая. Плодоносить начинает с конца июля. Мякоть плодов очень ароматная, кремовая, нежная. Сладость перекликается с медовым послевкусием. Выдерживает морозы до -35 градусов. Так же спокойно переносит и засушливые периоды.

Ежевика «Гай» – один из наиболее урожайных сортов ранней кустовой, бесшипной ежевики. Плоды крупные со вкусом шелковицы и нотками вишни. На момент цветения куст покрыт крупными, белыми соцветиями, из которых формируются и вырастают плоды глянцево-черного оттенка и величественного размера – почти 25 граммов, которые собираются в большую кисть. «ГАЙ» приятно вас удивит – с одного куста можно собрать более 30 кг!

Черевишня «Шалунья» – неприхотливый сорт с ягодами восхитительного вкуса. Деревце невысокое – до 3 метров. Рано вступает в плодоношение, уже на 2-й год после посадки. По мнению некоторых специалистов, «Шалунья» относится к одному из самых привлекательных сортов для садоводов. Она отличается хорошей урожайностью и высокими вкусовыми качествами ягод.

Плоды очень крупные – 15 г – с блестящей темной, почти черной кожицей, очень вкусные, немного напоминают вкус черешни и обладают выраженным ароматом вишни. Мякоть сочная и очень сладкая. Черевишня «Шалунья» обладает полным иммунитетом ко многим грибковым заболеваниям и отличной зимостойкостью, благодаря которой сорт можно выращивать в холодных регионах нашей страны, где морозы опускаются ниже -38 градусов.

Вишня «Морозовка» – сорт с невероятно крупными плодами (от 5 г) темно-красного цвета. Десертный вкус подкупает сладостью с легкой винной ноткой. Мякоть очень мясистая, косточка отделяется легко. Созревает во второй половине июля, сорт устойчив к коккомикозу и резким перепадам температур.

Яблони нового поколения для всех регионов России

На ярмарке можно найти новые эксклюзивные сорта карликовых яблонь. Они не занимают много места, не высокие (2,5 м), что очень удобно при сборе урожая. Корневая система не боится грунтовых вод. Мечта садоводов! Яблони начинают плодоносить уже на 2-й год после посадки.

Важно: карлики плодоносят ежегодно (они не отдыхают), они не боятся перепадов температур. У таких яблонь полный иммунитет к пяти расам парши

Яблоня «Имрус» – высокозимостойкий сорт. Помимо регулярной урожайности, вкуса и товарности плодов, сохраняющихся в течение долгого времени, наиболее важным качеством сорта является абсолютный иммунитет дерева к мучнистой росе, к парше листьев и плодов.

Яблоня «Сладкая Нега» полностью оправдывает свое название – этот сорт удивляет своими восхитительными вкусовыми качествами. Компактное деревце (2,5 м) с насыщенной ярко-зеленой кроной будет радовать вас ранним фруктовым урожаем ежегодно и обильно со второго года после посадки.

Яблочки желтые с наливным красным румянцем, крупные (300 г), хрустящие. Исключительно сахарные плоды так и манят их попробовать. «Сладкая Нега» своим изумительным вкусом влюбит в себя окончательно и бесповоротно. Адаптирована к любым, даже самым суровым погодным условиям.

Дополнительно в ассортименте различные сорта яблонь новосибирской селекции на карликовом подвое и колонновидные яблони.

Клубнику «Кабрилло» по достоинству оценили и аграрии, которые выращивают ее гектарами, и любители, нежно лелеющие несколько кустиков. Потрясающий ремонтантный сорт – рекордсмен по урожайности. С одного кустика можно собрать от 3,5 кг незабываемо вкусных ягод.

Плоды не просто крупные, а огромные (130 г), как на подбор. Насыщенно-ароматные, бесподобно вкусная сладкая мякоть плотная, очень сочная с пряными, земляничными нотками. Безусловным преимуществом стал супер-сильный иммунитет, отлично плодоносит даже в самом суровом климате.

Клубника (садовая земляника) «Большая медведица» – рекордсмен по урожайности и вкусу и аромату ягод. Ягоды красно-малиновые, крупные (80-120 г). Мякоть очень ароматная насыщенного красного цвета, сахарная. Отличное сочетание вкусов от клубничного до малиново-грушевого. Сорт с крепким иммунитетом, зимует без укрытия, жаро- и засухоустойчивый с необычайно высокой отдачей урожая (имея на участке всего несколько гряд, урожай можно собирать ведрами) и повышенной устойчивостью к серой гнили.

Большой выбор зимостойких гортензий «Самарская Красавица», «Фрейзи Мельба», «Полярный Медведь», «Ванила Фрейзи» и мн. др. Зимуют без укрытия.

Рододендроны

Аристократы российского сада! Рододендрон переводится как «розовое дерево» и ничуть не уступает королеве цветов. Волшебное украшение вашего участка. Рододендрон – один из наиболее красивых цветущих кустарников в наших садах и парках. Листопадные и вечнозеленые, они утопают в цветах. Окраска у них всегда яркая, а палитра цветов необычайно широкая. Морозостойкость достаточно высокая. Прекрасно переносят морозы до -30 градусов. Рододендроны – долгожители, поэтому когда будете их приобретать, помните, что вы сажаете растение на много лет.

Также в ассортименте большой выбор смородины красной, различные сорта груш, вишен, яблонь на карликовом подвое и многое другое. Все растения в закрытой корневой системе, прошли строгий отбор. Они оправдают все ваши ожидания и подарят вам высокий и стабильный урожай.

По возможности растения заказывайте заранее.

Мы ждем вас с 30 мая по 2 июня.

По адресу: ул. Удмуртская, 304, мини-рынок «Лукошко», рядом с торговым центром «Гвоздь»

Время: с 10.00 до 18.00

Задать вопросы и сделать заказ заранее можно по телефонам:

8-962-369-60-78;

8-903-736-14-99

(можно писать на вайбер, ватсап)

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