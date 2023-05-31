Предварительный прогноз на июнь-2023 в Ижевске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедшая весна была довольно необычной для Удмуртии. За апрель и май 2023 года жители Ижевска испытали и аномальную жару, и холода. Что после таких сюрпризов может ждать ижевчан летом?

От тепла до холода и обратно

«Весна этого года может считаться аномально ранней и дружной, опережающей на всем своем протяжении средние сроки на 10-12 дней. Такой ход весны случается нечасто, поскольку она может то забегать вперед, балуя теплой погодой, то отставать, посылая нам неожиданные холода», – говорит наш постоянный эксперт Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ.

Напомним, что в апреле из-за раннего продолжительного тепла цветение растений началось удивительно рано. А в первую неделю мая начались «черемуховые холода», которые сопровождались ночными заморозками. Но длились они недолго, и к концу месяца в Ижевске установилось летнее тепло.

Весна 2023 порадовала теплом Фото: Иван МАКЕЕВ

«По предварительным оценкам, май этого года станет вторым в 21 веке с точки зрения положительных аномалий температур воздуха после наиболее жаркого мая 2021 года. Однако такого сухого мая, как в этом году, за весь период метеонаблюдений в Ижевске не отмечалось. Среднее количество осадков за этот месяц должно составлять 45 мм, в этом же году пока выпало только 2 мм», – отмечает эксперт.

Будет ли в Ижевске аномально жарким июнь?

По данным гидрометцентра России, июнь в столице Удмуртии не превратит город в пустыню. Температура воздуха в среднем будет составлять около +16 °С.

«С первых чисел месяца ожидается заметное по сравнению с концом мая похолодание с нормальным количеством осадков. То есть температура и увлажнение вернутся к своим нормам, а обещанные дожди сгладят негативный эффект майской засухи», – сообщил Дмитрий Адаховский.

Июньские температуры в Ижевске будут в пределах нормы. Фото: meteoinfo.ru

С гидрометцентром России совпадают данные сервиса Погода и Климат, который так же прогнозирует среднюю температуру месяца в +16 °С. По информации сайта, самый холодный июнь в Ижевске был в 2003 году, тогда среднемесячная температура составляла всего +13 °С, а самым жарким – 2021 год. Тогда средняя температура днем была порядка +20 °С.

График составлен по данным сервиса Погода и Климат

Что показывают онлайн-сервисы?

Данные о погоде на июнь в Ижевске из интернет-источников довольно противоречивы.

Яндекс.Погода прогнозирует осадки в первых числах месяца. При этом температура воздуха будет около +16.. +20 °С. Выше +20 °С воздух прогреется только после 12 июня. Осадки станут реже, но не прекратятся. Любителям жары и солнца придется ждать конца месяца, когда столбик термометра поднимется до +25 °С.

В то же время сервис Погода Майл.ру прогнозирует дожди и снижение температуры до +15.. +17 °С в начале июня. Но это временно, уже со второй недели месяца станет теплее. До конца июня температура будет колебаться от +20 °С до +26 °С.

Засуха в июне пока не предвидится Фото: Иван МАКЕЕВ

Онлайн-сервис Гисметео прогнозирует в первых числах июня грозы. При этом в Ижевске до 16 числа средняя температура воздуха составит порядка + 24 °С. Но уже с 24 числа в город придет настоящий летний зной – до +30 °С.

Что говорят народные приметы?

На Руси по погоде в июне начинали судить о грядущей зиме. Если первый летний месяц был дождливым, то и зима выдастся снежной, а вот если будет засуха, то стоит ждать морозы. Еще судили о скорой зиме по цветению рябины. Если она зацветала поздно, то осень будет длинная. Правда, в этом году рябина зацвела в мае. Говорит ли это о ранней осени? Вопрос.

Интересно еще и то, что по погоде на 1 и 2 июня наши предки могли определить, каким будет весь месяц в целом. Например, если первые два дня были дождливыми, то остаток месяца дождей не видать, и наоборот.

А еще в это время на Руси судили о будущем урожае по обилию росы на полях. Если ее много, то и урожай будет хорошим и его хватит на всю зиму.

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