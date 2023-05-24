5 любимых и закрытых: какие кафе и рестораны Ижевска канули в лету

Фото: vk.com/antey18

Накатила ностальгия, и вдруг вспомнили в редакции ресторан «Игерман» на Якшур-Бодьинском тракте. Был же! Работал! А потом его не стало. Грустно. «Комсомолка» решила вспомнить и другие заведения столицы Удмуртии, которые когда-то были популярны среди ижевчан, но по каким-то причинам закрылись.

«Игерман»

Фото: vk.com/antey18

Одним из милых сердцу заведений ижевчан был ресторан «Игерман», который находился на 9-м км Як-Бодьинского тракта. Закончилась его история очень грустно.

Еще в 1980 году здесь планировали отмечать 60-летие государственности Удмуртии, пригласить столичных гостей – членов ЦК и даже космонавтов. Вот только власти не оценили название: не понимали значения слова и поэтому предложили переименовать в «Русскую сказку». Однако архитектор Геннадий Галанин, проектировавший заведение, твердо решил, что название будет неизменным – в честь речки, впадающей в Ижевский пруд, а также двух микрорайонов в Октябрьском районе – Старый и Новый Игерман. В общем, убедил.

«Это был один из самых необычных и уютных ресторанов. Как маленький теремок. Внутрь заходишь, а там все такое красивое, колоритное, прямо сразу можно понять – здесь частичка Удмуртии», – поделилась ижевчанка Мария.

Ресторан проработал 10 лет и в 1990-м сгорел, однако у жителей столицы Удмуртии остались о нем только положительные отзывы.

«Соланж»

Фото: yandex.ru

Про «Соланж» вспомнят, по большому счету, все же горожане более старшего поколения. Поговаривают, что в это заведение прийти и просто пообедать могли не все – стоимость блюд была высокой.

Находился ресторан на ул. Горького, 40 – напротив автобусной остановки «Долгий мост». О том, когда и по какой причине заведение все-таки закрылось, нам узнать не удалось.

«Урал»

Фото: vk.com/antey18

Знаковым местом для многих жителей Ижевска был ресторан «Урал». Он открылся в конце 70-х там, где раньше не было и намека на культурное заведение – на месте частных деревянных домов. До этого жильцы держали свое хозяйство, пасли коров в районе Буммаша, а спустя годы здесь появился настоящий ресторан.

В этом заведении проводились свадьбы, банкеты, различные мероприятия. Несколько раз сюда приходили цыгане с медвежонком и показывали публике свои выступления.

Примерно в 1995-м году заведение прекратило работу, а в начале «нулевых» на его месте появился известный горожанам супермаркет «Айкай».

«Браво»

Фото: vk.com/bravo_18rus

Провести время в хорошей компании можно было в «Браво», который открылся в 1992 году. Сами владельцы говорили о своем проекте как о «лучшем месте в городе, где можно вкусно поесть и провести праздничный банкет». И как нас заверили бывавшие здесь горожане, это сочеталось с высоким уровнем обслуживания и любовью к посетителям.

У «Браво» достаточно много отзывов, и все они делились как на хорошие, так и не очень. В числе «плюсов» была низкая стоимость блюд и быстрая подача, а среди минусов некоторые отмечали сервис – то воровали из курток деньги, то в баре напиток разбавляли водой.

«Помню, в молодости зашли туда вечером, чтобы немножко расслабиться, настроиться перед клубом. Его нам посоветовали друзья, говорили, что место хорошее – сервис, еда, напитки. Заказали с друзьями по шоту, попробовали и поняли, что никакого градуса нет, все разбавлено. Ну а, с другой стороны, что мы хотели... 90-е, всем надо было выживать», – рассказал ижевчанин Олег.

«Кораблик»

Фото: oesolod.livejournal.com

Еще одним легендарным местом Ижевска был «Кораблик». В 90-х здесь можно было поесть блюда европейской кухни и хорошо отдохнуть – это было не только заведение общепита, но и ночной клуб. Находился «Кораблик» прямо у пруда, на набережной. Гости пели караоке, веселились на танцполе, вот только в 2019 году заведение полностью закрыли, а через год подростки по неосторожности устроили пожар, и на месте ничего, кроме каркаса, не осталось.

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