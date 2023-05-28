Улиточный бизнес: как открыть свою ферму и когда окупятся вложения

Елена Осипова вместе с мужем открыла улиточную ферму под Ижевском Фото: Мария Бакланова

Удивительное создание – человек, чем он только не занимается. Кто-то разводит муравьев, кто-то – сверчков и пауков. Выбор Елены Осиповой из Ижевска пал на… улиток! Всего в пяти километрах от столицы Удмуртии находится первая в республике улиточная ферма, которую девушка открыла вместе со своим мужем.

Рассказываем, как Елена решилась на такой бизнес, и попробуем брюхоногих на вкус.

Построили ферму за 1,5 месяца!

Идея такого необычного бизнеса пришла в голову мужу Елены Александру.

«7 лет назад мы впервые попробовали улиток в Москве. Потом периодически готовых покупали в магазине – очень они нам нравились. А два года назад Саша активно начал изучать, как их разводить, что нужно для этого, смотрел ролики в интернете. А потом предложил мне организовать ферму. И я, будучи на 7 месяце беременности вторым ребенком, сразу сказала: «А давай!» – рассказывает Елена.

В Удмуртии таким бизнесом никто не занимается, поэтому ребята решились. Они поехали в Беларусь, чтобы своими глазами увидеть, как устроена улиточная ферма.

Под этими поддонами и живут улитки Фото: Мария Бакланова

«Помню, мы вернулись домой 15 апреля (2022 года – прим. ред.), и все – до июня наша спокойная жизнь закончилась. Родители выделили участок земли у себя на даче, и мы днями и ночами проводили время там».

Ребята построили ограду в поле на 300 кв. м, установили систему автополива. Появились и два помещения: в одном установили баки с водой, в другом обустроили так называемое родильное отделение для улиток. Там же разместили холодильник, чтобы моллюски могли зимовать.

Когда все было готово, Елена с супругом съездили за мальками – всего купили около 20 тысяч.

«Я лежала в роддоме, муж позвонил по видеосвязи и едва не кричал в трубку: «Смотри, смотри, икра!» Вот это была радость так радость!» – вспоминает Лена.

Маточный или родильные столы для улиток Фото: Мария Бакланова

Больше всего работы на ферме приходится на весну, когда нужно вынимать улиток из холодильника, переносить их в маточник и на поле. Но самый сложный сезон содержания брюхоногих – осень.

«Нужно собрать всех улиток, вымыть их, хорошо высушить в течение месяца. Потом мы их убираем в холодильник – они запечатываются пленкой и уходят в анабиоз. Прошлой осенью часть улиток погибла. Для того, чтобы они впали в спячку, им нужны определенные условия: влажность, температура. Но создать мы их не смогли – падеж был большой. Нас это не остановило, решили, что это опыт. Дорогой, но опыт».

У маленьких улиток о-очень большие запросы!

Елена разводит два вида улиток – Максима и Мюллер. Говорит, что они достаточно капризные существа. Ледяная вода им не по душе – ее обязательно нужно отстоять. Обычная трава тоже не их уровень – нужен определенный сорт. Питаются улитки специальным кормом с огромным количеством витаминов. А еще не прочь полакомиться морковкой, огурцом и даже арбузом.

Улитки очень умные животные Фото: Мария Бакланова

Кстати, а вы знали, что у этих милых созданий 25 тысяч зубов, которыми они перетирают пищу? Знайте! На первый взгляд улитки кажутся слегка глуповатыми, но это мнение ошибочно – они учатся на своих ошибках.

«В прошлом году на заборе у нас был сделан электропастух – проведена проволока под напряжением. Так вот 3-4 улитки строили из своих тел своеобразные мостики, огибая проволоку, а остальные перелазили по ним на волю. Поэтому в этом году мы сделали солевой барьер: соль для улиток смертельна. И вот к такому забору они уже не приближаются», – рассказывает Елена.

Первое впечатление об улитках складывается, честно, не очень: склизкие, плохо пахнут, но со временем к ним привыкаешь.

«Да, раньше мне казалось, что они противные, а сейчас я прихожу и говорю им: «Мои хорошие», – улыбается Лена. – Смотришь, как они ползают, шевелят своими рожками – эдакая медитация. Мой сын любит с ними возиться, мыть их. А еще помогал нам делать ограждения, доски пилил».

Вкусные ли улитки?

Если на вид улитки весьма своеобразные, то на вкус – м-м-м, идеальные! Лена методом проб и ошибок выработала свой рецепт их приготовления.

«Оказалось, что все не так просто. Это целая история. Сначала улиток, которых хотят приготовить, отселяют и не кормят. Это нужно, чтобы они очистились. Потом их моют, отваривают. Затем отделяется мясо от раковины, отрезается верхняя часть и варится в бульоне со специями. После этого раковина начиняется соусом и запекается в духовке», – рассказывает Елена.

Улиток можно заморозить, а когда захочется деликатеса, просто разогреть их в духовке.

Улиток в ресторане можно попробовать примерно за 700 рублей Фото: Мария Бакланова

«Да, вопрос, как мы их едим, раз они такие милые, возникает, – говорит Елена. – Но мы же едим куриц, кроликов. Улитки такие же животные, и их разводят специально для этого. Кстати, мой брат их не пробовал до сих пор, а мама решилась на это только через год после того, как мы занялись фермой».

Девушка уверена, что спрос на моллюсков с каждым годом будет только увеличиваться. Пока же пара поставляет мальков в соседние регионы и готовит документы для того, чтобы продавать их ресторанам.

В Удмуртии появилась первая улиточная ферма Фото: Мария Бакланова

«Нам уже звонили из нескольких ресторанов, но пока мы не получили все необходимые документы, не имеем права их реализовывать. Но, в принципе, мы уже сейчас готовы отгрузить до 1,5 тонн улиток для реализации. Первые два-три года речь об окупаемости проекта не идет, но планы у нас грандиозные. Мы хотим развивать так называемый агротуризм: купить землю, обустроить там все и начать организовывать экскурсии. Чтобы люди приезжали с семьями, смотрели, как живут улитки, ходили на дегустации, потом гуляли и проводили время на природе», – подытожила Елена.

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