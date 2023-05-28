Гороскоп на неделю: с 29 мая по 4 июня Близнецам стоит избегать конфликтных ситуаций, а Скорпионам – не спешить брать на себя ответственность

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Вы полны энергии, чтобы провести это время максимально продуктивно. Впереди вас ожидают неожиданные препятствия, но не стоит отступать. Ваше упорство – ключ к успеху.

Телец

Спокойствие и умиротворенность не покинут вас. Наступает хороший момент для отдыха. Проведите максимум времени с близкими людьми. Это позволит вам поймать ушедшее вдохновение.

Близнецы

Неделя не предвещает для Близнецов положительных перемен. Вам стоит пересмотреть свои взгляды, чтобы избежать конфликтов с коллегами. Проявите должное терпение.

Рак

Вам будет казаться, что вся тяжесть мира упала на ваши плечи. В этот момент ваше эмоциональное состояние очень уязвимо. Постарайтесь сохранить баланс и не принимать все близко к сердцу.

Лев

Вы будете чувствовать себя уверенным и полным энтузиазма. Это отличное время для того, чтобы начать новый проект или приложить больше усилий в уже существующий.

Дева

Вы столкнетесь с непредвиденными трудностями в своей работе. Звезды советуют сохранять спокойствие и рассмотреть все варианты решения проблемы. Доверьтесь здравому смыслу.

Весы

Вы можете почувствовать острую необходимость в общении с другими людьми. Попытайтесь проводить больше времени с друзьями в неформальной обстановке.

Скорпион

У вас возникнет желание взять на себя задачи, к которым вы еще морально не готовы. Расставьте приоритеты. Вселенная потребует от вас 100% результата и не факт, что щедро вознаградит за труды.

Стрелец

Ваша жизнь подарит вам заряд жизненных сил. Это даст вам шанс достичь ваших целей. Возможно, вы также захотите попробовать что-то новое и необычное. Действуйте.

Козерог

На этой неделе вы ощутите острое чувство пустоты. Из-за этого вы столкнетесь с серьезными трудностями на своем пути. Не опускайте руки. Ваш упорный труд позволит вам преодолеть все.

Водолей

Вы ощутите потребность в изменении привычных будней. Смена деятельности или возвращение на любимую работу подарят много энергии.

Рыбы

У вас возникнет желание взглянуть на мир под другим углом и пересмотреть свои приоритеты. Займитесь медитацией, чтобы восстановить внутренний баланс.

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