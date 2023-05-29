Русский рок, национальная кухня и хиты 90-х: какие фестивали пройдут в Удмуртии этим летом

Фото: vk.com/uletayfest

Летом 2023 года на известные фестивали Удмуртии приедут тысячи туристов из разных регионов России. «Комсомолка» расскажет, где можно пожить в палатках, послушать качественную музыку и прикоснуться к народным истокам. Гид по фестивалям Удмуртии, в общем.

«Рок-Нырок» (18+)

Фото: gorodzovet.ru

В первые выходные лета в Воткинском районе пройдет рок-фестиваль «Рок-Нырок». Более 10 музыкальных коллективов приедут, чтобы зажечь сцену и разгорячить фанатов.

Всего за три дня – со 2 по 4 июня – в палаточном лагере вы сможете познакомиться с многочисленными гостями фестиваля, спеть песни под гитару у костра и послушать любимую музыку.

Если вдруг вам захочется острых ощущений, то недалеко от фестивального поля находится турполоса и троллей, также можно порыбачить или покататься на катамаранах.

Как и положено на всех крупных мероприятиях, на поле сутки напролет будут работать медики, сотрудники полиции и пожарная охрана.

Где: Воткинский район, деревня Большая Кивара.

Когда: 2-4 июня

Стоимость билета: 2200 рублей.

«Территория Bassa» (18+)

Фото: vk.com/territoriabassa

Один из долгожданных фестивалей формата Open Air – «Территория Bassa». Десятки тысяч жителей и гостей Ижевска в эту ночь смогут увидеть именитых артистов и послушать электронную музыку.

Несколько часов непрерывного звучания, жаркие танцы под облаком дым-машины, а также встреча рассвета в компании друзей – все это будет ждать вас именно здесь.

Кроме этого, можно прихватить и «плюшки»:

– всю ночь кататься на аттракционах;

– световое и лазерное шоу;

– бар и гриль на открытом воздухе;

– отдых в лаундж-пространстве;

– подарки от организаторов;

– фото- видеосопровождение.

Где: Летний сад им. Горького

Когда: 9 июня, 21:00

Стоимость билета: танцпол – 400 руб., столики – от 5 до 7,5 тыс. руб.

«Эктоника и Бабушкина дача» (6+)

Фото: vk.com/ektonikafest

Если же вам больше по душе национальные традиции, музыка и еда, то планируйте выходные июня для фестиваля «Эктоника и Бабушкина дача», который проходит в Удмуртии уже 8 лет.

В течение трех дней выступят более 100 артистов, среди которых будут и наши «Бурановские бабушки». Посетить различные мастер-классы, продегустировать национальные блюда смогут более 5 тысяч гостей.

В финале праздника планируется выступление хедлайнеров фестиваля: групп «Вирус» и Turbomoda, а также исполнителя Михаила Башакова. Закончится все танцевальным сетом от «Эктоники».

Где: с. Шаркан, усадьба Тол Бабая

Когда: 16-18 июня

Стоимость билета: детям до 7 лет – бесплатно, детский – 700 руб., взрослый (от 14 лет) – 1200 руб.

«Гербер» (0+)

Фото: vk.com/gerber_2023

Один из самых громких национальных праздников в Удмуртии – «Гербер». Он проводится с 1992 года и очень популярен у жителей соседних регионов. В 2021-м году, когда Гербер праздновался в Малой Пурге, даже установили рекорд по количеству гостей – более 20 тысяч человек.

В этом году главной темой события стала рыба, поскольку местом встречи будет первая в республике деревня будущего – Пихтовка, где активно развивается рыбное хозяйство.

Здесь можно будет пройтись по улице мастеров, сыграть одетыми в платье с фартуком в дэрембол (как волейбол, только мяч подают не руками, а с помощью фартука), сыграть на народных музыкальных инструментах, встретить свою любовь на интерактивном конкурсе «Бусы сюан» («Свадьба поля») и пройти все обряды молодоженов.

На территории села также расположатся и другие творческие площадки для всех желающих. Так что окунуться в удмуртские традиции получится с головой.

Где: село Пихтовка, Воткинский район, недалеко от р. Сива

Когда: 17 июня, 11:00

Вход свободный.

«Сабантуй» (0+)

Фото: vk.com/zavtra18

На ипподроме в Ижевске пройдет республиканский праздник татар «Сабантуй». Праздник начнется со скачек. Всадники покажут мастерство верховой езды и навыки своих лошадей – вятской, арабской и чистокровной верховой породы.

После зрелищных скачек стоит посетить и другие площадки, например, национальную борьбу «Көрәш». Участие в ней, конечно, лучше оставить профессионалам, а понаблюдать за событием и поболеть за участников можно.

А еще организаторы проведут выставку женских головных уборов «Милләтем бизәге – калфагым», традиционные татарские и башкирские народные игры.

Где: ижевский ипподром, ул. Ленина, 104

Когда: 24 июня, 10:00.

Вход свободный.

«Лето 90-х» (18+)

Фото: vk.com/parkiizhevska

Пора начинать готовиться к вечеру ностальгии – «Кар-Мэн», «Фактор 2» и другие исполнители приедут в Ижевск. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу, на площадке будет караоке с легендарными хитами тех времен, а также всевозможные фотозоны. Только представьте – лето, любимая музыка, яркие наряды и зажигательные танцы на фестивале «Лето 90-х».

Где: парк Горького

Когда: 30 июня, 20:00

Стоимость билета: от 1200 руб.

«Быг-Быг» (0+)

Фото: vk.com/bygbyg_festival

Кроме музыкальных вечеринок на территории Удмуртии пройдет также и Международный фестиваль национальной кухни «Быг-быг». Здесь можно с головой погрузиться в финно-угорскую культуру, узнать о народах, их традициях, ну и, конечно, попробовать национальные блюда удмуртов, ненцев, марийцев и других.

Для гостей фестиваля готовят насыщенную развлекательную программу с удмуртскими играми, финно-угорскими танцами, мастер-классами и даже кулинарными поединками. Помимо этого здесь определят, кто станет истинной Мисс Быг-Быг.

Где: Шарканский район, с. Старые Быги,

Когда: 30 июня-1 июля

Стоимость билета: детский – 150 руб., взрослый (от 14 лет) – 300 руб., семейный (2 родителя и 1 ребенок до 13 лет) – 500 руб.

«YLEТАЙ» (0+)

Фото: vk.com/uletayfest

Этот фестиваль ждут из года в год и покупают билеты на будущее сразу после события. «YLETАЙ» проводится уже более 15 лет и собирает тысячи гостей не только нашей республики, но и со всех уголков страны.

Более 100 музыкальных рок-групп из Удмуртии, Москвы, Питера и других городов выступят на трех сценах Улетай-поля, легендарные исполнители «АлисА», «Горшенев», «КняZz», «Lumen» и другие артисты будут выступать с самого утра до поздней ночи.

Вас ждет незабываемая атмосфера палаточной жизни, новые знакомства с настоящими фанатами русского рока и звучание любимых песен на протяжении четырех дней.

Кроме того, на территории фестиваля вас будут ждать площадки с фуд-кортом, напитками, а также бассейн, где можно будет немного охладиться.

Где: Сарапульский район, село Лагуново, Улетай-поле

Когда: 13-16 июля

Стоимость билета: 5000 руб.

«Русь дружинная» (0+)

Фото: vk.com/rus_druzhinnaya

Ощутить себя во времена средневековья вполне реально. Для этого нужно приехать на межрегиональный фестиваль исторических клубов «Русь дружинная». Здесь на протяжении двух дней будет организован палаточный лагерь, ярмарка с тематическими товарами 14 века и различные мастер-классы (походная кухня, лепка на гончарном круге, ткачество и многое другое).

Но на этом веселье не закончится. Участники фестиваля смогут принять участие в турнирах, бугуртах и даже в осаде крепости. «Русь дружинная» – событие не только для взрослых, но и для детей. Скучно здесь точно не будет.

Где: деревня Кудрино

Когда: 5-6 августа

Стоимость билета: детям до 4-х лет – бесплатно, детский (от 5 до 13 лет) – 600 руб., взрослый (от 14 лет) – 1500 руб.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».