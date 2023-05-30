Выступления спортсменов УШУ, песенный квартирник и k-pop танцы: куда сходить с ребенком 1 июня в Ижевске

Детство – самая прекрасная пора. Фото: архив редакции

Первого июня наступает настоящее лето – пора летних каникул и всевозможных развлечений. Ну и по традиции 1 июня широко отмечается День защиты детей. Рассказываем, что будет проходить в Ижевске и на какие развлекательные площадки можно прийти с ребенком. Держите программу мероприятий на День защиты детей-2023 в Ижевске.

Творческая мастерская

Для детей организуют различные развлекательные площадки. Фото: архив редакции

В этом году праздник носит название «Фестиваль Первых» (0+) и будет проходить на главной площади Ижевска. Детей и их родителей ждут множество творческих зон с мастер-классами, концертные программы и море развлечений: спортивные игры, битва на мечах, большая дженга, а еще можно будет сфотографироваться с ростовыми куклами. Итак, в течение нескольких часов на Центральной площади горожан и гостей столицы Удмуртии ждут:

14:00 – 14:10 – торжественная часть;

14:10 – 14:30 – выступление студии MODUS и вокальной студии «Сюрприз» (0+);

14:30 – 14:50 – выступление студии «Веселинки» и образцового хореографического ансамбля «Мурзилки» (0+);

14:50 – 15:10 – выступление студии «Чингыли» (0+);

15:10 – 15:30 – выступление детских творческих коллективов Ижевска (0+);

14:00 – 15:30 – работа интерактивных площадок с фотозонами, аквагримом и прочими развлечениями для главных участников праздника;

17:00 – 18:30 – мастер-классы по изготовлению украшений и выставка детских изделий ручной работы;

18:30 – 19:50 – мастер-классы «Браслет из фетра», «Солнышко», «Бабочка», «Аквагрим» и работа интерактивных площадок.

17:00 – 20:00 – творческая программа от детской школы искусств № 2.

Фестиваль спорта и показательные выступления спортсменов Федерации ушу и кунг-фу Удмуртии» (0+)

А как насчет показательных выступлений настоящих мастеров? Наблюдая за выступлением спортсменов и выполнением сложных элементов, ваши малыши и сами захотят стать чемпионами.

Где: Центральная площадь

Во сколько: 16:00 – 20:00

Концертная программа корейской субкультуры (0+)

Популярность k-pop в Удмуртии в последнее время возросла в несколько раз. Ребята слушают песни корейских исполнителей, повторяют их танцы и снимают видео с зарубежными трендами.

1 июня также с танцами выступят коллективы каверденсеров Ижевска и поздравят ребят с праздником.

Где: Центральная площадь

Во сколько: 18:00 – 18:30

Квартирник «Дыши свободно» (0+)

Всю Центральную площадь заполнит звонкий детский смех. Фото: архив редакции

Вечерняя программа начнется с награждения победителей конкурса молодежного инициированного бюджетирования «Атмосфера». После торжественной части начнется квартирник «Дыши свободно». Здесь соберутся исполнители, танцоры и чтецы, а также параллельно можно будет прийти на различные интерактивные площадки, посетить мастер-классы и посмотреть на выступления творческих коллективов.

Где: Центральная площадь, смотровая площадка у фонтана

Во сколько: 18:30 – 19:50

Квест с лотереей (0+)

В рамках «Фестиваля первых» организовали квест с призами. Дети будут выполнять различные задания, отвечать на вопросы, а после завершения пути по маршрутному листу их будут ждать сюрпризы.

Где: Центральная площадь

Во сколько: 18:30 – 19:50

День защиты детей в Зоопарке (0+)

Ребята смогут покормить животных в контактном зоопарке. Фото: архив редакции

Организовал праздничную программу для детей и Ижевский зоопарк. Здесь пройдут показательные кормления животных, а еще все желающие смогут сами дать морковку или яблочко тем, кто живет в контактном зоопарке.

Всю территорию во время шоу от благотворительного фонда «Независимость» заполнят мыльные пузыри, а чтобы запомнить яркие моменты праздника, можно будет сделать селфи с ростовыми куклами зоопарка Удмуртии.

Стоимость билета: детский – 100 руб., взрослый – 400 руб.

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