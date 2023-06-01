Когда снимут карантин: ситуация с птичьим гриппом в республике

Как изменилась обстановка с начала мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

29 мая на совещании специальной комиссии рассказали о развитии ситуации с птичьим гриппом в Удмуртии. Сколько голов домашней птицы изъято, появились ли новые очаги и начались ли выплаты? «Комсомолка» узнала ответы на вопросы.

Распространение и потери

В настоящее время количество очагов на территории республики не изменилось, их все так же 4: в Ижевске, Глазовском и Красногорском районах и в поселке Кез.

На карте распространения птичьего гриппа по России значится уже 43 очага в 18 регионах. В Ярославской области вирус обнаружен на одной из крупных птицефабрик, где будет уничтожено 900 тысяч голов. Ущерб, по предварительным оценкам, составит не менее 170 миллионов рублей.

Птицефабрики должны держать поголовье в закрытых помещениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии из 1302 личных и крестьянско-фермерских хозяйств изъяли 25 тысяч голов птицы. Их владельцы подали 964 заявления на возмещение ущерба, которые находятся в обработке. Общая сумма – около 7 млн рублей – поступит на счета в ближайшие недели после подачи заявления. Отметим, что по закону компенсировать убытки должны в течение 3 месяцев.

С решением об изъятии согласны не все фермеры. Материалы по каждому случаю будут направлены в суд, и птицу все равно изымут.

Птицефабрики

Пока вспышек заболевания на них не зафиксировано. Но для того чтобы уберечь поголовье, нужны жесткий контроль и строгое соблюдение санитарных и ветеринарных правил. В частности, необходимо ликвидировать свалки и предпринять меры по отпугиванию с территорий диких птиц, которые и переносят вирус. Такое распоряжение дала заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Есть еще один способ борьбы с вирусом – вакцинация птиц. Но в нынешней ситуации он не принесет ожидаемого результата. Дело в том, что привить огромное поголовье оперативно в принципе не получится, да и сейчас вакцинация не принесет положительного результата.

У частников изъяли 25 тысяч домашних птиц Фото: Евгения ГУСЕВА

Прививка не исключит заражение, а лишь ослабит течение заболевания. То есть вирус все так же будет гулять среди поголовья, при этом оставаясь незамеченным. А это уже прямая угроза здоровью человека при употреблении птичьего мяса.

Что предпринимается

Во всех очагах ситуация мониторится ежедневно. За прошедший месяц обнаружено более 730 погибших чаек. Распространение продолжается, поэтому минприроды внесло изменения в законодательство региона и разрешило спортивную охоту на чаек, исключая виды, занесенные в Красную книгу. Кроме этого, вне населенных пунктов можно отстреливать и серую ворону.

Свалки – излюбленное место обитания чаек, поэтому земельный надзор выявляет несанкционированные и осматривает полигоны на наличие погибших птиц. Контроль ведется и за торговлей, жителей республики призывают не покупать птичье мясо без сопроводительных ветеринарных документов.

Даты снятия карантина никто сейчас не назовет. Его снимут тогда, когда перестанут гибнуть дикие птицы и пробы от них будут чистыми.

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