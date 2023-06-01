Когда снимут карантин: ситуация с птичьим гриппом в республике

Как изменилась обстановка с начала мая
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
29 мая на совещании специальной комиссии рассказали о развитии ситуации с птичьим гриппом в Удмуртии. Сколько голов домашней птицы изъято, появились ли новые очаги и начались ли выплаты? «Комсомолка» узнала ответы на вопросы.
В настоящее время количество очагов на территории республики не изменилось, их все так же 4: в Ижевске, Глазовском и Красногорском районах и в поселке Кез.
На карте распространения птичьего гриппа по России значится уже 43 очага в 18 регионах. В Ярославской области вирус обнаружен на одной из крупных птицефабрик, где будет уничтожено 900 тысяч голов. Ущерб, по предварительным оценкам, составит не менее 170 миллионов рублей.
Птицефабрики должны держать поголовье в закрытых помещениях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Удмуртии из 1302 личных и крестьянско-фермерских хозяйств изъяли 25 тысяч голов птицы. Их владельцы подали 964 заявления на возмещение ущерба, которые находятся в обработке. Общая сумма – около 7 млн рублей – поступит на счета в ближайшие недели после подачи заявления. Отметим, что по закону компенсировать убытки должны в течение 3 месяцев.
С решением об изъятии согласны не все фермеры. Материалы по каждому случаю будут направлены в суд, и птицу все равно изымут.
Пока вспышек заболевания на них не зафиксировано. Но для того чтобы уберечь поголовье, нужны жесткий контроль и строгое соблюдение санитарных и ветеринарных правил. В частности, необходимо ликвидировать свалки и предпринять меры по отпугиванию с территорий диких птиц, которые и переносят вирус. Такое распоряжение дала заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.
Есть еще один способ борьбы с вирусом – вакцинация птиц. Но в нынешней ситуации он не принесет ожидаемого результата. Дело в том, что привить огромное поголовье оперативно в принципе не получится, да и сейчас вакцинация не принесет положительного результата.
У частников изъяли 25 тысяч домашних птиц
Фото: Евгения ГУСЕВА
Прививка не исключит заражение, а лишь ослабит течение заболевания. То есть вирус все так же будет гулять среди поголовья, при этом оставаясь незамеченным. А это уже прямая угроза здоровью человека при употреблении птичьего мяса.
Во всех очагах ситуация мониторится ежедневно. За прошедший месяц обнаружено более 730 погибших чаек. Распространение продолжается, поэтому минприроды внесло изменения в законодательство региона и разрешило спортивную охоту на чаек, исключая виды, занесенные в Красную книгу. Кроме этого, вне населенных пунктов можно отстреливать и серую ворону.
Свалки – излюбленное место обитания чаек, поэтому земельный надзор выявляет несанкционированные и осматривает полигоны на наличие погибших птиц. Контроль ведется и за торговлей, жителей республики призывают не покупать птичье мясо без сопроводительных ветеринарных документов.
Даты снятия карантина никто сейчас не назовет. Его снимут тогда, когда перестанут гибнуть дикие птицы и пробы от них будут чистыми.
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