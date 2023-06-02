Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Достаточно пасмурные выходные на этот раз обещают ижевчанам синоптики. Скорее всего, в город все-таки придут дожди, в субботу даже есть вероятность достаточно серьезного ливня с утра. Но, возможно, вопреки прогнозам осадки вновь обойдут столицу Удмуртии стороной, как уже неоднократно происходило в последние недели. Сильной жары можно не ждать, но и холодно не будет.

В субботу, 3 июня, в Ижевске, по данным Росгидрометцентра, будет сплошная облачность и около +23°С. Ожидается небольшой дождь. Яндекс.Погода прогнозирует не выше +20°С и ливень с утра. К ночи столбик термометра опустится до +12.. +17°С. В течение суток западный ветер изменится на южный и снизит скорость с 4 до 2 м/с.

В воскресенье, 4 июня, по прогнозу Росгидрометцентра, все так же пасмурно и чуть-чуть дождливо. Днем потеплеет до +25°С. Яндекс обещает такой же температурный фон, но не видит осадков, а вот солнце, по данным этого сервиса, будет выглядывать. Ночью ожидается от +7°С до +12°С. Юго-западный ветер с утра подует со скоростью около 4 м/с, а к вечеру сменится на северо-западный, его скорость составит 2 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха будет оставаться в пределах +17.. +22°С, погода будет облачной и влажной.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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