Кровь может многое сказать о здоровье человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ох уж эти анализы. Разобраться в них – такая морока. Столько непонятных букв, цифр. Конечно, приятно, когда лечащий врач может в спокойной обстановке объяснить вам каждый параметр, но это происходит далеко не всегда. Времени мало, а после вас есть еще пациенты. Поэтому, приходя на прием, полезно знать хотя бы основные параметры и их примерное значение, чтобы задавать правильные вопросы.

«Комсомолка» решила разобраться в том, как читать результаты анализа крови. Но предупреждает, что ставить самостоятельно диагноз нельзя ни в коем случае, оставьте это ответственное дело лечащему врачу. Предупреждаем сразу: при прочтении фантазию лучше отключить.

Гемоглобин

Стоит начать с такого параметра, как гемоглобин. Это белок, который доставляет кислород ко всем тканям и органам. В бланке анализов гемоглобин обозначается как HGB. Для взрослого человека нормой является значение:

130-160 г/л – для мужчин;

120−140 г/л – для женщин.

Если значение HGB ниже нормы, это признак малого количества кислорода в крови. А значит, есть вероятность развития анемии. Низкое значение гемоглобина в крови можно заметить и по косвенным признакам – человек бледен, чувствует постоянную усталость и апатию.

Нехватка в организме железа приводит к низкому гемоглобину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такое бывает, если в организме не хватает железа, а еще если вы были ранены, развивается заболевание почек или при внутреннем кровотечении. Также снижением гемоглобина сопровождаются онкологические заболевания и поражение костного мозга.

В то же время высокое значение гемоглобина может говорить о том, что в вашей крови мало жидкости, отчего она сгущается. Как правило, такой эффект может наблюдаться при кишечных инфекциях. Диарея и рвота выводят из организма воду. К слову, повышенный гемоглобин может быть косвенным признаком нарушения свертываемости крови.

Эритроциты

Еще одна составляющая нашей крови – красные кровяные тельца. Именно в них находится гемоглобин, так что их количество влияет на количество гемоглобина. Однако эти показатели рассматривают отдельно, поскольку причины их изменения могут быть разными.

Эритроциты обозначают аббревиатурой RBC. Нормальным количеством красных кровяных телец является:

4 – 6,2 х 1012/л – для мужчин;

3,8 – 5,5 х 1012/л – для женщин.

Снижение количества эритроцитов может происходить на фоне беременности, недостатка железа, кровотечений, а также различных хронических заболеваний.

Красные кровяные тельца называются эритроцитами, они переносят кислород. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Если же значение RBC выше нормы, то это может быть признаком кислородного голодания, заболеваний сердца и почек или банального обезвоживания.

Гематокрит

Это пропорция, показывающая количество эритроцитов в соотношении с плазмой крови.

В анализах обозначается аббревиатурой HTC. Показатели нормы:

0,40 – 0,48 – для мужчин;

0,36 – 0,46 – для женщин.

В случаях, когда значение ниже нормы, можно судить о малом количестве эритроцитов, или наоборот, чрезмерном количестве плазмы. Такое бывает при сердечных патологиях, заболеваниях почек и просто дефиците железа.

А вот если показатель высокий, то это может говорить как о простом обезвоживании, так и о перитоните.

Тромбоциты

Это тоже клетки крови. Они влияют на показатели ее свертываемости. В случае их избытка в организме человека могут начать образовываться тромбы.

В анализах тромбоциты обозначаются аббревиатурой PLT. Их нормальное значение для человека – 180 – 360 х 109/л.

Важно отметить, что снижение нормы может быть вызвано препаратами для улучшения работы сердца и профилактики инсультов и инфарктов. А иногда при нарушении работы щитовидной железы.

У мужчин и женщин нормальные параметры крови могут отличаться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот повышение содержания тромбоцитов возможно, если в организме протекают воспалительные процессы.

Лейкоциты

А это уже белые кровяные тельца. Они – наши маленькие защитники от вирусов и бактерий. Их количество не постоянно.

Норма: 4,0 – 9,0 х 109/л.

Очень важно понимать, что снижение лейкоцитов неприятно, но не является чем-то ужасным. А вот их большое количество может стать свидетельством патологий. Всего в крови человека есть несколько видов лейкоцитов, каждый из которых выполняет свою роль: нейтрофилы (NEU), лимфоциты (LYM), эозинофилы (EOS), базофилы (BAS), моноциты (MON). Но нам важнее знать общее количество WBC.

Если оно ниже нормы, это может говорить о последствиях вирусных заболеваний или циррозе печени. Еще это может свидетельствовать о патологиях костного мозга, переживаемой вами лучевой болезни и даже раке.

Общий анализ крови берут при диагностике большинства заболеваний Фото: Олег ЗОЛОТО

В то время как высокое количество лейкоцитов часто говорит о беременности, менструации и простом стрессе. Хотя не стоит забывать, что патологический лейкоцитоз вполне себе реальное заболевание и может возникнуть при воспалительных заболеваниях, отравлениях, аллергических реакциях, эпилепсии, диабете и т. д.

Скорость оседания эритроцитов

Или по-другому – скорость расслоения крови. Обозначается СОЭ, РОЭ или ESR. Кровь кажется однородной жидкостью, однако если ее набрать в пробирку, то со временем она расслоится. Кровяные клетки осядут на дно, а плазма поднимается вверх. Эта скорость имеет особое значение в расшифровке анализа.

Кровь состоит из плазмы и форменных элементов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нормой является от 12 до 15 мм в час. у мужчин, в то время как у женщин – до 20 мм в час.

Слишком высокие значения могут быть у беременных и пожилых людей. Также при воспалениях и онкологических заболеваниях.

Хотим отметить, что в большинстве современных клиник на бланке анализов есть указание нормальных, среднестатистических значений, которые могут несколько отличаться от значений, которые приводим мы, – все из-за того, что разные специалисты могут придерживаться разного представления о норме. Поэтому мы еще раз повторимся: конечное заключение по результатам ваших анализов может дать только врач.