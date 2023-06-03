«Все на пределе: максимально любят, максимально ненавидят»: какие сериалы были популярны почти 40 лет назад

«Рабыня Изаура». Фото: kinopoisk.ru

Вечер. Тебе никуда не нужно спешить, и на экране телевизора твой любимый сериал. Ради него ты всякий раз спешишь домой с работы, из школы или института, чтобы быстрее погрузиться в мир нешуточных интриг и страстей. «Комсомолка» решила узнать, какие сериалы любили наши читатели в прошлом. Осторожно, уровень ностальгии зашкаливает.

Смерть Каттани из «Спрута» – разочарование века

Коррадо Каттани – комиссар полиции. Фото: kinopoisk.ru

Итальянский сериал «Спрут» (16+) вышел в эфир в 1986 году и сразу стал сенсацией. Прекрасный и неподкупный комиссар полиции Коррадо Каттани в исполнении актера Микеле Плачидо стал любимцем многих представительниц прекрасного пола. За его историей следили всей страной, не пропуская ни одной серии. Не осталась равнодушной к фильму и Людмила Григорьева.

«Когда начали показывать «Спрут», был август. Начали смотреть его в Ижевске, а потом уехали с дочкой в Крым на отдых. И когда там искали квартиру, главным условием было наличие телевизора – как же мы хоть серию про красавчика Каттани пропустим?! Квартира была на несколько человек, кроме нас, там жили две молоденькие девчонки из Тулы. И представьте картину: вечер, Крым, и мы у телевизора. Нет чтобы гулять у моря, по набережной – сидели у экранов, как прилепленные. И, конечно, самое обидное было – просто разочарование века, – когда его убили. Дальше сериал даже и смотреть не стали», – вспоминает Людмила.

Игры в «Рабыню Изауру»

Герои первого бразильского сериала Фото: kinopoisk.ru

Первый бразильский сериал, который появился на голубых экранах в СССР, на слуху у всех взрослых. Именно с «Рабыни Изауры» (16+) началось повальное увлечение «мыльными операми». Фильм транслировали у нас в 1988 году. Это почти спустя 12 лет после его официального выхода в свет.

«Этот сериал произвел на меня самое неизгладимое впечатление! – говорит Наталья Воробьева. – Кроме того, что такого раньше вообще никогда не показывали, там же была очень захватывающая история жизни этой бедняжки Изауры. Как ее розгами хлестали, как несправедливо с ней поступали, как она любила… Мы за нее так переживали. А какие там платья были!»

Как рассказала Наталья, у нее в деревне во время показа очередной серии буквально замирала жизнь, сериал смотрели практически все.

Детям было сложно понять новое увлечение взрослых, но и они подхватили тенденцию. Например, в детском саду, куда в то время ходила Дарья Филимонова, после этого сериала появились новые игры.

«Мы все играли в рабыню Изауру. Причем у нас в семье этот фильм не смотрели, и, следовательно, я очень смутно представляла сюжет. Но именно меня почему-то упорно делали Изаурой и заставляли играть ее. Мои подружки находили ткань, завязывали как юбку и потом заставляли все время подметать. Видимо, именно с этим видом деятельности тогда мы связывали рабство», – улыбается Даша.

Молодежная мода развивалась под влиянием сериала «Элен и ребята»

Герои сериала «Элен и ребята». Фото: kinopoisk.ru

Молодежный сериал «Элен и ребята» (16+) был снят во Франции в 1992 году, и уже в 1994 его смотрели у нас.

Этот сериал был в то время очень стильным. Подросткам из России, которые наблюдали за жизнью французской молодежи, особенно запоминались костюмы: девушки в оверсайз и в обтягивающих платьишках на выход, парни в ярких рубашках и жилетах. А какие были стильные прически! Многие ребята хотели походить на героев из «Элен».

«Я помню, как мечтала быть похожей на Джоанну, которая постоянно ходила в лосинах разного цвета. И моя тетя специально для меня где-то их нашла и подарила мне на день рождения. Конечно, я сразу их надела и пошла выносить мусор. Так все дворовые парни кричали мне вслед: «О, Джоанна, смотрите – Джоанна!» Я была безумно счастлива!» – говорит Ксения Карипова. В годы выхода сериала она покупала жвачки, внутри которых были наклейки с героями, и обклеивала ими тетрадки и дневники.

«А еще мне нравилось, как Элен вместе с подругами все время тусили в кафешке. У нас в Ижевске так было не принято, тем более, среди подростков. Кстати, именно после этого сериала мы с подружками начали при встрече обмениваться поцелуями в щечку!»

Таинственный «Твин Пикс» (16+)

Агент Купер из «Твин Пикс». Фото: kinopoisk.ru

Сериал «Твин Пикс» (16+) стал настоящей загадкой для российского зрителя далекой осенью 1993 года. Его чарующий саундтрек знают даже те, кто далек от мира кино.

«Это сериал, который сломал мой мозг и «воспитал» вкус к настоящему кино. Сериал, чей саундтрек покрывает меня мурашками до сих пор. Сериал, чью заставку я обожаю до такой степени, что специально приехала на это место в Вашингтоне», – Татьяна Николаева просто обожала этот сериал.

Одним из ее главных вопросов при первом просмотре был: «Кто убил Лору Палмер?»

«Мы с друзьями строили предположения и спорили до хрипоты.Представляете, мы едва не расстались с моим мужем, потому что у меня была одна теория, у него другая. А когда вышел 3-й сезон сериала, я снова пересмотрела все серии и по-новому влюбилась в этот фильм», – уверяет Татьяна.

Из-за «Комиссара Рекса» купили в дом немецкую овчарку

Рекс и офицер Мозер. Фото: kinopoisk.ru

В середине 90-х на экранах России появился «Комиссар Рекс» (12+). Вы помните «Мухтара»? Вот «Рекс» – это тот сериал, с которого наши киноделы сделали оммаж.

«Комиссар Рекс» – это история о полицейской собаке и ее хозяине, которые хорошо делают свою работу – ловят преступников.

«Сериал смешной и добрый. Там не было страшных убийств и крови, как сейчас в триллерах. Сам Рекс был милейшим псом, который обожал булочки с колбасой. Сериал я потом, кстати, пересмотрела. И просто ревела навзрыд, когда убили первого хозяина Рекса Мозера», – рассказывает Елена Иванова.

Этот сериал смотрели целыми семьями. Елена проводила такие вечера вместе с бабушкой, которая из-за любви к очаровательному псу уговорила своего мужа купить в дом немецкую овчарку.

«Мою бабушку особенно умиляло то, как Рекс наклонял голову, когда слушал Мозера, как он воровал булочки. Бабули уже нет на свете, а я до сих пор с особой теплотой вспоминаю все эти моменты», – поделилась ижевчанка.

«Зачарованные» подтолкнули к выбору профессии

Сестры Холливелл. Фото: kinopoisk.ru

Один из культовых сериалов конца 90-х годов – «Зачарованные» (16+). Он стал настоящей сенсацией среди девочек-подростков. Еще бы, это же сериал о волшебстве!

В те годы жительнице Ижевска Ульяне Колмогоровой было всего 12 лет. Каждый вечер она буквально боролась со своим папой за пульт от телевизора, чтобы посмотреть сериал вместо его любимых «Диалогов о рыбалке» (16+).

«Зачарованных» прикольно было смотреть – там про магию, про ведьм было. А я такое очень любила. Причем начала смотреть не с самого начала, а с момента, когда появилась сводная сестра Холливелл Пейдж. Она мне нравилась – веселая, дерзкая и рыжая. Потом уже первые сезоны пересматривала. И там еще Прю нравилась, потому что она была самая умная, сильная, жестковатая», – рассказывает Ульяна.

А вот Маша Беляева больше интересовалась костюмами Фиби Холливелл, чем следила за любовными линиями. Она мечтала, что однажды сможет выглядеть и одеваться так же. Но в Ижевске было сложно достать что-то настолько же модное, как у Фиби в сериале, поэтому девушка начала шить.

«Да-да. Именно Фиби и подтолкнула меня к моей сегодняшней профессии – я швея-закройщица. Помню, как внимательно смотрела серии, даже зарисовывала ее наряды. А потом вместе с мамой пытались выкроить что-то подобное. Усилия не проходили даром – я была очень модной!» – рассказала Маша Беляева.

Жади из «Клона» познакомила с жизнью мусульман

Жади и Лукас из «Клона». Фото: kinopoisk.ru

Этот бразильский сериал появился на телеэкранах России в далеком 2004 году. «Клон» (16+) был не просто очередной историей любви, но и поднимал социально значимые вопросы религии, уклада жизни мусульман, наркотической зависимости.

Полина Андрианова вместе со своей мамой смотрела этот сериал по вечерам, наблюдая за пылкими и страстными отношениями главных героев.

«Почему нравился сериал? В нем все на пределе: максимально любят, максимально ненавидят. Плюс резкие повороты событий, красивые и необычно-странные платья. Потом мне, подростку, хотелось каких-то первых романтических отношений и великой любви, а тут пылкие Жади и Лукас-Лео. Получается, подсматривала за жизнью взрослых девушек. Кстати, о восковой эпиляции узнала от Жади, когда ее к свадьбе готовили!» – вспоминает Полина.

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