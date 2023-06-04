Гороскоп на неделю: с 5 по 11 июня Львам стоит соблюдать баланс между работой и близкими, а Девам – сохранять терпение в отношениях

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю.

Овен

Следующая неделя будет очень продуктивной для вас, Овен. Вы будете полны энергии и сможете выполнить множество задач.

Телец

Вы столкнетесь с некоторыми финансовыми трудностями и можете стать жертвой обмана. Попробуйте оставаться спокойным и не тратить деньги на ненужные вещи.

Близнецы

Ваша коммуникабельность и социальная активность будут ключевыми на этой неделе. Вы будете наслаждаться общением с новыми людьми.

Рак

Вам потребуется больше времени для отдыха и восстановления. Постарайтесь не перегружать себя делами и найдите время для занятий спортом или медитации.

Лев

Вы будете наслаждаться успехом, связанным с окончанием работы. Ваша творческая энергия и решительность помогут вам достичь поставленных целей. Но соблюдайте баланс между карьерой и личной жизнью, чтобы избежать перенапряжения.

Дева

Вы столкнетесь с некоторыми сложностями в отношениях с близкими. Сохраняйте терпение и проявите дипломатию, чтобы не усугубить складывающуюся ситуацию.

Весы

Вас порадуют добрые вести издалека. Это ваш шанс восстановить когда-то утраченное счастье. Торопитесь.

Скорпион

У вас возникнет желание радикально изменить свою жизнь. Но не стоит спешить. Спонтанные решения непременно разрушат ваше хрупкое настоящее.

Стрелец

Вы встретите на своем пути некоторые сложности в личных отношениях. Будьте терпеливы. Возможно, чтобы порадовать близких, вам нужно немного потратиться.

Козерог

Вы решите принять участие в новом проекте. Но будьте осторожны. Вам придется преодолеть немало трудностей, что встанут на вашем пути.

Водолей

Вы ясно увидите всю тяжесть и ненужность общения с лишними людьми в вашей судьбе. Не забывайте также про свое ментальное здоровье. Берегите нервы. Пора выбросить все лишнее.

Рыбы

Вы можете ощутить нехватку вдохновения. Постарайтесь не перегружать себя работой и найдите время для занятий любимыми хобби.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».