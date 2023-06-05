День города-2023: роспись автомобилей, фестиваль уличных музыкантов и выступление Олега Газманова в Ижевске

Горожан ждет трехдневный праздничный марафон Фото: Диля Ахмадишина

День города в Ижевске отпразднуем трехдневным марафоном с 10 по 12 июня. Начнем гулять во дворах, потом переместимся в районы и закончим городскими мероприятиями.

10 июня – День двора (0+)

Веселье начнется во дворах Фото: Диля Ахмадишина

В этот день жители Ижевска могут самостоятельно организовать праздник прямо на придомовой территории. Для участия в конкурсе жителям двора нужно ярко оформить свой двор, провести какую-либо активность: это могут быть интерактивные площадки, спортивные игры, конкурсы частушек, субботники – в общем, все, что душе захочется. Также нужно будет снять видео длительностью до 1,5 минут и выложить его в ВК с хэштегом #Изнасслагается_Ижевск.

На сегодняшний день уже восемь дворов активно готовятся к празднику. Экспертами будут оценены критерии: придуманные интерактивы, оформление, количество участников и их возрастной охват. Награждение лучших пройдет на Центральной площади 12 июня.

11 июня – День района (0+)

Праздники пройдут и в масштабе микрорайонов – в общественных пространствах Ижевска:

– сквер Молодоженов;

– сквер Драгунова;

– парк Космонавтов;

– площадка у ТЦ «Радуга» (ул. Ленина, 140);

– сквер Рябиновый;

– сквер Металлургов и многие другие.

С 11:00 до 18:00 во всем городе будут проходить массовые интерактивные, музыкальные и спортивные программы празднования.

В этот же день в 20:00 на ступенях Невского собора состоится юбилейный 25-й «Большой хоровой собор» (0+). В этом году он посвящен 150-летию С.В. Рахманинова и 130-летию со дня смерти П.И. Чайковского.

Со своими концертными программами выступят симфонический оркестр Удмуртии, сводный профессиональный хор, большой сводный детский хор, инклюзивный хор Удмуртии. Для тех, кто не сможет присутствовать, организуют онлайн-трансляцию.

12 июня – День города и России

В этот день праздник будет проходить сразу на нескольких площадках: Центральная площадь, набережная Ижевского пруда и городские площадки.

Возложение цветов к памятнику А.Ф. Дерябину «Град, что заложил Дерябин» (0+)

День начнется с торжественной проходки колонны барабанщиц, кадетского центра и представителей администрации. Под дробь они пройдут по набережной Ижевского пруда к памятнику Дерябину. По традиции праздник официально считается открытым после символичного гудка теплохода с акватории Ижевского пруда.

Где: набережная Ижевского пруда

Во сколько: 9:00-9:30

Открытая студия радио «Адам» (12+)

Открытую студию посетят участники проекта «Голос Удмуртии» Фото: Амир Закиров

Открытая студия радио «Адам» будет работать с 10:00 до 18:00. Вас ждут интересные и талантливые гости, среди которых участники проектов телеканалов «Россия-1» и НТВ Артемий Прозоров - победитель проекта «Голос Удмуртии». Финалисты проекта «Голос Удмуртии» Алексей Меринов (участник программы «Песни от всей души» - телеканал «Россия-1) и много других уникальных жителей Ижевска, прославивших регион на федеральном уровне.

Но и это еще не всё, каждый ижевчанин сможет своими глазами увидеть, как работает радио, и поздравить других жителей столицы Удмуртии с праздником в прямом эфире, поучаствовать в викторинах и играх. Смотрите онлайн-трансляцию эфира в группах радио «Адам» и сайта IZHLIFE в «ВКонтакте».

Где: Центральная площадь, у музыкального фонтана

Во сколько: 10:00-18:00

Фестиваль уличных музыкантов «Место для шага вперед» (0+)

Здесь можно будет раскрыть свои музыкальные возможности и спеть любимые песни. Вместо привычного оформления сцены с кулисами и софитами артистов будет ждать… подъезд и лестничная площадка!

Где: Центральная площадь, за светомузыкальным фонтаном

Во сколько: 12:00-15:00

Спортивный проект «Олимпийская набережная» (0+)

Зрители увидят всю эпичность боев. Фото: архив редакции

Проект посвящен 100-летию спортивной отрасли Удмуртии и России. Зрителей ждут турниры по вольной борьбе, самбо, дзюдо и многим другим боевым искусствам.

Где: набережная Ижевского пруда

Во сколько: 12:00-16:00

Выставка кастомизированных автомобилей «Арт-парковка» (0+)

Новинкой праздника станут 8 раскрашенных автомобилей и 1 скутер, их разрисует художница Аполлинария Перейро в технике граффити, каллиграфии и т. д. Уникальным явлением на этой выставке станет мастер-класс по росписи оранжевого автомобиля «Москвич-412», который выпускался на нашем автозаводе.

Где: Центральная площадь, пергола

Во сколько: 10:00-17:00 (мастер-класс начнется в 12:00)

Фестиваль молодежных уличных движений «Голос улиц» (0+)

Если есть желание устроить соревнования в цифровых активностях, то этот фестиваль точно станет отличной площадкой. Здесь вы найдете сочетание киберспорта и традиционных игр – баскетбол, футбол и многое другое.

Где: сквер у Вечного огня

Во сколько: 12:00-17:00

В сквере Победы у Вечного огня с 12 до 17 пройдет «Голос улиц», где можно будет посоревноваться в цифровых активностях – киберспорт вперемешку с традиционным: футбол, баскетбол и другие спортивные игры.

Уличный баскетбол: второй тур мастерства 3х3, выставочный матч «Отцы и дети» (0+)

Новая площадка. Сначала будет дан старт проекту «Герои Удмуртии» в рамках Года молодежи и презентован первый мурал с изображением баскетболиста Андрея Кириленко. После этого состоится турнир между Советом отцов и ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Где: Центр уличного баскетбола у Дома пионеров

Во сколько: 14:00-16:00

Праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню города (0+)

Концертная программа завершится выступлением Олега Газманова Фото: Амир Закиров

После всех активностей начнется праздничная программа. Откроет ее творческий коллектив ДШИ № 2 «Выше радуги», после этого для гостей и жителей Ижевска пройдет патриотический концерт, где расскажут истории людей культуры, прославивших своим творчеством нашу республику. Завершит программу выступление народного артиста России Олега Газманова.

Где: Центральная площадь, главная сцена

Во сколько: 19:00-22:00

Другие интерактивные площадки города:

Также можно будет принять участие в мотопробеге Фото: Мария Бакланова

11:00-15:00 – концерт детских коллективов города «Мы вместе» (0+) на главной сцене Центральной площади;

11:00-14:00 – детский День города «Песочница» (0+) у ротонды за Домом правительства на ул. Наговицына;

11:00-12:00 – семейные веселые старты «Малыши открывают спорт» (0+) на ул. Наговицына;

11:00-14:00 – конкурс детских рисунков на асфальте «заМЕЧТАтельно» (0+), фестиваль воздушных змеев (0+) и интерактивные программы от партнеров «Город друзей» (0+) на парковке у Дома правительства;

11:00-19:00 – удмуртский национальный праздник «Ижкар Гербер» (0+) в парке им. Кирова;

12:00-14:00 – фестиваль школьных и молодежных театров «Ща!» (0+) за Домом правительства;

12:00-15:00 – интерактивная площадка «Игры нашего двора» (0+) на Центральной площади;

12:00-15:00 – презентация фотовыставки «Будущее России – это МЫ» (0+) на площадке у ТЦ «ЦУМ»;

12:00-15:00 – семейный фестиваль «Время вместе» (0+) на парковке МОЛЛ «Матрица»;

12:00-15:00 – семейный праздник «Россия – Удмуртия! Навеки едины!» (0+) на территории зоопарка;

13:00-14:00 – мотопробег «За Россию» (0+), посвященного 90-летию начала серийного производства отечественных мотоциклов на Ижевском мотозаводе (участие принимают все желающие, у которых есть мотоцикл). Старт будет у ТРК «Столица», финиш – у Дома правительства;

15:00-17:00 – танцевальный фестиваль под открытым небом (0+) на площадке у ТЦ «ЦУМ»;

15:00-19:00 – праздничная программа «Любовь. Россия. Пушкин» (0+) в парке Космонавтов;

19:00-20:00 – хореографический марафон «Танцующий город» (0+) на набережной Ижевского пруда;

20:00-22:00 – фестиваль электронной музыки «IZH-18» (0+) на набережной.

Яркого нам праздника, ижевчане!

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