Нейросеть показала, как выглядел бы Пушкин в будущем. Фото: нейросеть ruDALL-e

224 года назад в России родилось будущее солнце нашей поэзии – Александр Пушкин. Мы чуть ли не с пеленок сначала слушаем, а потом читаем сами его бессмертные произведения. Разбуди нас посреди ночи, и многие из нас прочтут наизусть хотя бы одно его стихотворение.

Второго Пушкина нет и не будет. Ко дню рождения великого поэта мы дали задание нейросети переписать известные четверостишия. Вот что получилось у искусственного интеллекта (ИИ), которому пророчат большое будущее.

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…»

Сразу же признаемся, что попыток переписать Пушкина, которые мы предоставляли нейросетям, было несколько. И то, что мы сегодня вам представляем, – это самые удачные варианты. Даже к этому уровню написания стихов нейросеть пришла не сразу. В общем, до Пушкина ей очень далеко, как пешком до луны и обратно. А может, и дальше. И к стихам мы предлагаем изображение поэта глазами искусственного интеллекта BAI CHAT. Смотрите сами.

В оригинале, напомним, звучит так:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег почуя,

Плетется рысью как-нибудь;

Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая;

Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке.

И вот что нам предлагает нейросеть:

Лето!.. Рыбак, радость зная,

На лодке плывет сквозь туман;

Его удочка, волнуя,

Тонет в рыбной бесконечности;

Солнце, струясь лучами яркими,

Скользит по поверхности реки;

Птицы кружат вокруг него

В вышине синей свободы.

«Письмо Татьяны к Онегину»

Портрет в стиле современных художников, рисующих маркерами. Фото: нейросеть ruDALL-e

Помните, как учили в школе это стихотворение? Первый черновик письма Татьяны к Евгению Онегину был написан еще летом 1820 года, он несколько раз дорабатывался, когда поэт находился в 1823 году в Кишиневе. Поэт желал как можно ярче передать муки любви юной девушки.

Итак, оригинал:

Я к вам пишу – чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

Но вы, к моей несчастной доле

Хоть каплю жалости храня,

Вы не оставите меня.

И вариант от нейросети:

О, сколько раз я к тебе писал,

Сколько мольб и сердец открыл,

Но все без толку, все напрасно,

Ты не хотел меня понять.

Мне казалось, что мы были близки,

Что вместе можем все пройти,

Но ты ушел вдаль за горизонт,

И моя душа осталась одна.

«Сказка о попе и его работнике Балде» (отрывок)

Впервые это произведение опубликовали в 1840 году, причем после правок из-за цензуры того времени. Так, поп стал купцом по имени Остоп – Осиновый лоб. А ту самую сказку, которую мы все читали в детстве, Россия увидела только в 1882 году.

Мы взяли известный оригинал:

Жил-был поп,

Толоконный лоб.

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару.

Навстречу ему Балда

Идет, сам не зная куда.

А вот как его увидел ИИ:

Жил-был чиновник неуклюжий,

Ах, как он был неповоротлив!

Коленки дрожали у него,

А губы дрожали от страха.

Однажды пошел он на дело,

Собирался провести проверку.

Но на пути его остановил

Веселый мим, несущий балаган.

«Сказка о царе Салтане» (отрывок)

Нейросеть изобразила великого поэта в стиле аниме. Фото: нейросеть ruDALL-e

Пушкин работал над сказкой 9 лет. Представляете? Первые черновики этого произведения датируются аж 1822 годом. А сама сказка была закончена в 1831-м.

В оригинале:

Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

«Кабы я была царица, —

Говорит одна девица, —

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир».

«Кабы я была царица, —

Говорит ее сестрица, —

То на весь бы мир одна

Наткала я полотна».

«Кабы я была царица, —

Третья молвила сестрица, —

Я б для батюшки-царя

Родила богатыря».

А вот как его переписала нейросеть:

Три студентки на лекции сидели,

Учебниками увлеченно копались.

«Кабы я была владелицей, –

Говорит одна из них, –

То бы открыла я свой бизнес

И весь мир обогнала по успеху».

«Кабы я была исследовательницей, –

Говорит ее подруга, –

То бы нашла я решение

Для всех проблем человечества».

«Кабы я была программисткой, –

Третья молвила студентка, –

Я бы создала приложение

Для упрощения жизни всех людей».

«Я помню чудное мгновенье» (*К Керн)

Это произведение Александр Пушкин посвятил своей тайной любви Анне Керн. Сама Анна Петровна писала в своих воспоминаниях, что письмо со стихотворением Пушкин вручил ей лично в руки 19 июля 1825 года, когда она вместе с семьей уезжала из усадьбы Тригорское. Листочек с романтическим посланием был спрятан в томике «Евгения Онегина», который вручил поэт.

Оригинал:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Нейросети менее романтичны и добавили в строчки страстей:

Я помню красивого ангела,

Который упал с высоты небес,

Его крылья качнулись в последний раз,

И он ушел в тернистый мир земной.

Ну как вам творчество искусственного интеллекта? Наш Пушкин ему точно не по зубам. И сразу же появилось желание перечитать строки великого поэта, творчество которого знают во всем мире.

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