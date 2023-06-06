Нейросеть переписала пять стихов Александра Сергеевича Пушкина

Нейросеть показала, как выглядел бы Пушкин в будущем. Фото: нейросеть ruDALL-e
224 года назад в России родилось будущее солнце нашей поэзии – Александр Пушкин. Мы чуть ли не с пеленок сначала слушаем, а потом читаем сами его бессмертные произведения. Разбуди нас посреди ночи, и многие из нас прочтут наизусть хотя бы одно его стихотворение.
Второго Пушкина нет и не будет. Ко дню рождения великого поэта мы дали задание нейросети переписать известные четверостишия. Вот что получилось у искусственного интеллекта (ИИ), которому пророчат большое будущее.
Сразу же признаемся, что попыток переписать Пушкина, которые мы предоставляли нейросетям, было несколько. И то, что мы сегодня вам представляем, – это самые удачные варианты. Даже к этому уровню написания стихов нейросеть пришла не сразу. В общем, до Пушкина ей очень далеко, как пешком до луны и обратно. А может, и дальше. И к стихам мы предлагаем изображение поэта глазами искусственного интеллекта BAI CHAT. Смотрите сами.
В оригинале, напомним, звучит так:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
И вот что нам предлагает нейросеть:
Лето!.. Рыбак, радость зная,
На лодке плывет сквозь туман;
Его удочка, волнуя,
Тонет в рыбной бесконечности;
Солнце, струясь лучами яркими,
Скользит по поверхности реки;
Птицы кружат вокруг него
В вышине синей свободы.
Портрет в стиле современных художников, рисующих маркерами. Фото: нейросеть ruDALL-e
Помните, как учили в школе это стихотворение? Первый черновик письма Татьяны к Евгению Онегину был написан еще летом 1820 года, он несколько раз дорабатывался, когда поэт находился в 1823 году в Кишиневе. Поэт желал как можно ярче передать муки любви юной девушки.
Итак, оригинал:
Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
И вариант от нейросети:
О, сколько раз я к тебе писал,
Сколько мольб и сердец открыл,
Но все без толку, все напрасно,
Ты не хотел меня понять.
Мне казалось, что мы были близки,
Что вместе можем все пройти,
Но ты ушел вдаль за горизонт,
И моя душа осталась одна.
Впервые это произведение опубликовали в 1840 году, причем после правок из-за цензуры того времени. Так, поп стал купцом по имени Остоп – Осиновый лоб. А ту самую сказку, которую мы все читали в детстве, Россия увидела только в 1882 году.
Мы взяли известный оригинал:
Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
А вот как его увидел ИИ:
Жил-был чиновник неуклюжий,
Ах, как он был неповоротлив!
Коленки дрожали у него,
А губы дрожали от страха.
Однажды пошел он на дело,
Собирался провести проверку.
Но на пути его остановил
Веселый мим, несущий балаган.
Нейросеть изобразила великого поэта в стиле аниме. Фото: нейросеть ruDALL-e
Пушкин работал над сказкой 9 лет. Представляете? Первые черновики этого произведения датируются аж 1822 годом. А сама сказка была закончена в 1831-м.
В оригинале:
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица, —
Говорит ее сестрица, —
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица, —
Третья молвила сестрица, —
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
А вот как его переписала нейросеть:
Три студентки на лекции сидели,
Учебниками увлеченно копались.
«Кабы я была владелицей, –
Говорит одна из них, –
То бы открыла я свой бизнес
И весь мир обогнала по успеху».
«Кабы я была исследовательницей, –
Говорит ее подруга, –
То бы нашла я решение
Для всех проблем человечества».
«Кабы я была программисткой, –
Третья молвила студентка, –
Я бы создала приложение
Для упрощения жизни всех людей».
Это произведение Александр Пушкин посвятил своей тайной любви Анне Керн. Сама Анна Петровна писала в своих воспоминаниях, что письмо со стихотворением Пушкин вручил ей лично в руки 19 июля 1825 года, когда она вместе с семьей уезжала из усадьбы Тригорское. Листочек с романтическим посланием был спрятан в томике «Евгения Онегина», который вручил поэт.
Оригинал:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Нейросети менее романтичны и добавили в строчки страстей:
Я помню красивого ангела,
Который упал с высоты небес,
Его крылья качнулись в последний раз,
И он ушел в тернистый мир земной.
Ну как вам творчество искусственного интеллекта? Наш Пушкин ему точно не по зубам. И сразу же появилось желание перечитать строки великого поэта, творчество которого знают во всем мире.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».