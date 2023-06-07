Победа банка Хлынов в номинации ТПП «За поддержку развития предпринимательства в регионе». Фото: пресс-служба КБ «Хлынов».

24 мая, в Конгресс-центре ТПП РФ состоялся финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП - 2023». С докладом о банке Хлынов выступила Наталья Васильевна Шаверина - директор департамента корпоративного бизнеса. Наталья Васильевна в очной форме представила на суд предпринимательского жюри программы для бизнеса.

Оценивали предложения банков исключительно действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса, находящиеся в зале Конгресс-центра. Подобная оценка банков предпринимателями – это не только знак качества, но и высочайший уровень доверия к результатам конкурса.

По итогу конкурса, банк Хлынов получил награду за победу в номинации «За поддержку развития предпринимательства в регионе» в рамках специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП — 2023» федерального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

«Наши программы поддержки уже доказали свою эффективность на практике, теперь второй год их высоко оценивают на конкурсе федерального уровня «Лучшая банковская программа для МСП - 2023». Благодаря грамотно выверенным шагам и планомерному развитию услуг, банк Хлынов подтвердил свою надежность и стал занимать лидирующие позиции не только в родном регионе, но и по всей стране», - отметила Наталья Васильевна.

Чтобы узнать подробнее обо всех программах поддержки, предприниматели могут обратиться к личному менеджеру или позвонить в контакт-центр банка Хлынов: 8-800-250-2-777.

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