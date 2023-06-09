Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Евгения ГУСЕВА

В эти выходные погода в Удмуртии будет капризничать. По данным республиканского гидрометцентра, в ночь с пятницы на субботу, а также в субботу днем через наш регион пройдет фронтальная система циклона. В связи с этим ожидаются дожди, и поднимется сильный ветер. А в воскресенье к республике подойдет холодный антициклон из Скандинавии, который принесет заморозки.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 10 июня, в Ижевске, по данным гидрометцентра Удмуртии, местами ожидаются осадки и около +14.. +19°С. Ночью похолодает до +1.. +6°С, кое-где на почве возможны слабые заморозки. Яндекс.Погода прогнозирует более теплую и сухую погоду, до +17°С днем и до +10°С ночью. В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 м/с, но возможны более сильные порывы.

В воскресенье, 11 июня, местные синоптики обещают жителям Удмуртии переменную облачность и до +10.. +15°С, а ночью – до -3.. +3°С, то есть заморозки будут уже довольно ощутимыми. Зато дожди прекратятся. В прогнозе Яндекс.Погоды – на 1-2°С теплее. Северо-западный ветер сменится на северный, его скорость составит 3-4 м/с.

В праздничный понедельник, 12 июня, воздух прогреется до +12.. +17°С, но к ночи столбик термометра опять может опуститься до 0.. -3°С. Осадков не ожидается. Яндекс обещает более теплую ночь, до +11°С. Ветер будет северо-восточным 4 и более м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха начнет повышаться, погода будет довольно ветреной.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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