Что нужно учесть, чтобы праздник не обернулся проблемой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дни рождения детей, городские мероприятия и другие праздники не обходятся без художников аквагрима. Они могут с помощью красок превратить ребенка в тигренка или супергероя, нарисовать красивый узор с блестками и вообще все, что угодно. Но действительно ли они безопасны и не способны навредить нежной детской коже? Разбираемся в этом вопросе вместе с главным врачом Республиканского кожвендиспансера и главным специалистом по дерматовенерологии Минздрава Удмуртии Марией Алексеевой.

Почти безопасен

Краски, используемые аквагримером, делаются на водной основе, не вызывают аллергической реакции и вообще безвредны. По крайней мере, так утверждают производители.

Главный врач Республиканского кожвендиспансера, главный специалист по дерматовенерологии Минздрава Удмуртии Мария Алексеева. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

«Считается, что краски для аквагрима, в отличие от акриловых материалов, натуральной хны, гуаши и акварели, не забивают поры, не вызывают зуда, раздражения и других нежелательных реакций. Но несмотря на то, что производители аквагрима заявляют о безвредности и гипоаллергенности составов, ни один бренд не может дать 100% гарантию на отсутствие аллергической реакции вследствие нанесения материала на кожу», – рассказала Мария Алексеева.

Чтобы проверить реакцию организма, специалист советует поставить небольшое пятнышко краски за ухом, на внутреннюю часть локтя или запястья. Если чувствуется дискомфорт или место покраснело, то лучше не рисковать и не использовать аквагрим.

Плохо, если гример наносит рисунки одной кистью разным людям, не дезинфицируя ее Фото: Евгения ГУСЕВА

«Качественный аквагрим смывается простой водой либо водой с применением мыла. При необходимости можно использовать растительное масло – оливковое или кокосовое. Ни в коем случае нельзя тереть кожу, использовать спирт или скрабирующие вещества», – продолжает эксперт.

Где поджидает опасность?

Противопоказания у аквагрима все-таки есть – нельзя рисовать на коже детей младше 3-х лет. Это связано с тем, что их кожа намного нежнее, чем у ребенка постарше. К тому же если на щеках или на других участках тела есть высыпания, то раздражение может пойти дальше.

Также следует учитывать, куда именно наносится аквагрим и каким мастером. Важно обращать внимание на то, меняет ли художник кисточку, ведь у него на очереди может быть несколько десятков желающих.

Иногда раскрашенная кожа становится более чувствительной к ультрафиолету Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Обратите внимание на соблюдение гигиены гримером – чистоту рабочего места, материалов, обработку рук. Кисти для нанесения аквагрима в процессе работы должны промываться чистой водой, а после нанесения обязательно должны быть промыты и продезинфицированы», – подчеркивает Мария Алексеева.

Долго с аквагримом ходить нельзя, 4 часа – максимум, а детям еще меньше – пара часов. Использовать краски под солнцем не рекомендуется – из-за них кожа становится более уязвимой к разрушительному действию ультрафиолета.

Что еще угрожает детской коже летом?

Даже если вы не разрисовываете кожу ребенка аквагримом, летом она все равно может страдать от воздействия солнечных лучей. Чтобы этого избежать, необходимо следовать советам:

– находиться на улице до 11:00 или после 16:00, когда активность солнца минимальна;

– носить солнечные очки, они защищают глаза от яркого света и возможных ожогов роговицы, а также кожу вокруг глаз от негативного воздействия ультрафиолета;

– не забывать про головной убор;

– на время забыть о парфюме, особенно, если он содержит спирт;

– перед выходом наносить средства от загара с SPF 50 и выше для защиты от UVA и UVB лучей. Для детей средства от загара должны быть специальными. Кремы нужно наносить заблаговременно – за 20 минут перед тем, как выйти на улицу, и не забывать обновлять слой каждые 2 часа и после купания.

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