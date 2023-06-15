Пенсия на дом: нужно ли целыми днями ждать почтальона

Пенсию можно получать не только в отделении почты Фото: Константин ИВШИН

К нам в редакцию обратился обеспокоенный ижевчанин, который рассказал о нововведении Почты России. Пришел он получать пенсию, а ему сообщили, что в следующем месяце положенную ему выплату принесут на дом.

Все бы ничего, вот только мужчина летом всегда живет на даче и приезжает в город только по необходимости. Как же быть? Неужели теперь придется сидеть несколько дней в квартире и смиренно ждать, когда принесут деньги? На эти вопросы «Комсомолке» ответил директор УФПС Удмуртии «Почты России» Сергей Колесов.

Произошли ли изменения в услуге?

Пенсионеры все так же могут приходить на почту и получать социальную выплату непосредственно в отделениях. Кроме этого, есть возможность доставки пенсии почтальоном. Вместе с выплатой пенсионер получит квитанцию, в которой будет прописана информация о размере начислений.

«Большинство клиентов Почты России предпочитает получать пенсии и социальные пособия на дому. Это удобно, особенно для маломобильных граждан, пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья. Почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия строго в соответствии с графиком в установленный день и непосредственно на дом», – прокомментировал директор.

Что делать, если получателя нет дома?

Пожилые люди летом живут на даче и приезжают в город редко. Поэтому, если в назначенный день пенсионер не дома, он может обратиться за выплатой в почтовое отделение в любой день до окончания выплатного периода или же дождаться почтальона в другой день. Если ни тот, ни другой вариант не устраивает, можно получить пенсию через третье лицо по доверенности.

Как оформить получение пенсии на дом?

Чтобы получать пенсии и соцвыплаты не выходя из дома, необходимо написать соответствующее заявление в территориальный орган Социального фонда и указать способ получения «с доставкой на дом». Кроме этого, заявление можно оформить через почтовое отделение или личный кабинет на портале Госуслуг.

Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос о выдаче пенсии на дому, указать, что услугу вы оформляете на себя, и указать нужный способ получения из предложенных. Для подачи заявления нужен только паспорт. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней.

Также соцвыплаты могут зачисляться на банковскую карту, тогда вообще никуда ездить и ходить будет не нужно. Тоже достаточно удобный способ. Если же привычнее приходить за пенсией в отделение почты, можно оставить и этот вариант.

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