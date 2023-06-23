Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя выдалась в Ижевске на удивление прохладной, но, по прогнозу Удмуртского гидрометцентра, в выходные слегка потеплеет. Впрочем, температуры все равно останутся ниже нормы. Пройдут локальные кратковременные дожди. Хотя Яндекс.Погода осадков не обещает.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 24 июня, в Ижевске, по данным гидрометцентра России, ожидается сплошная облачность, дожди и около +21°С (до +22°С по Удмуртии). Ночью похолодает до +8°С, осадки могут продолжиться. Яндекс.Погода прогнозирует такую же температуру днем, но более высокую ночную – до +14°С. В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В воскресенье, 25 июня, синоптики обещают ижевчанам переменную облачность, но снова с дождями. По Удмуртии также возможны грозы. Столбик термометра днем останется на отметке +21°С, хотя в разных районах республики может быть и +16.. +20°С. Ночь окажется такой же умеренно прохладной, как предыдущая, – до +8.. +14°С, но будет сухой. Подует северный ветер, его скорость составит около 2-3 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели продолжатся дожди и очень неторопливое, но уверенное потепление. К середине следующей недели столбик термометра может достичь +20.. +25°С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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