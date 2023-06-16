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Общество16 июня 2023 7:29

Холодать начнет с субботы: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии

С 17 июня температура воздуха в Ижевске начнет понижаться
Екатерина АРДАШЕВА
Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные

Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вновь синоптики обещают ижевчанам довольно прохладные выходные. В субботу еще будет довольно тепло, а вот в воскресенье без ветровки на улице уже, скорее всего, будет некомфортно. Осадков, как и прежде, не ожидается, а в ночь на 18 июня остается небольшая вероятность заморозков.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 17 июня, в Ижевске, по данным гидрометцентра России, ожидается переменная облачность и около +20°С. Ночью похолодает до +6°С, местами также возможны небольшие заморозки. Яндекс.Погода прогнозирует днем до +18.. +19°С и солнце, а ночью до +13°С. В течение суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью около 4 м/с.

В воскресенье, 18 июня, синоптики снова обещают жителям Ижевска переменную облачность. Столбик термометра днем опустится до +16°С, зато ночь будет теплее предыдущей – до +9°С. В прогнозе Яндекс.Погоды – на 1-2°С прохладнее днем и на 1°С теплее ночью. Подует северный ветер, утром его скорость составит около 6 м/с, а к вечеру снизится до 4 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха продолжит понижаться, со вторника возможны дожди.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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