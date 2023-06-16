Крупная и сладкая: на каких стихийных рынках Ижевска можно купить клубнику

Размеры некоторых ягод удивляют. Фото: архив редакции

На стихийных рынках наконец-то появились первые сезонные ягоды. В одних местах – жимолость, в других – клубника или земляника, а в третьих – все и сразу. Мы прошлись по торговым точкам и узнали, сколько стоит 0,5 л садовых ягод, а также сравнили их стоимость с прошлогодней.

Остановка «Электротехника в быту»

Здесь предлагают землянику и клубнику. Фото: Алина Гужавина

Найти здесь природные богатства не составило труда. У магазинов расположились маленькие палатки с зонтами, где торгуют ягодами и другим урожаем с грядок очаровательные ижевчанки и молодые ребята. На столиках стоят стаканчики и небольшие ведра с клубникой и земляникой.

«Клубничка наша, огородная, сладкая-сладкая. Собирали с грядок сегодня утром, так что можете быть уверены в том, что она первой свежести», – расхваливала урожай молодежь.

Стоимость:

– земляника: 500 рублей за 0,5 л;

– клубника: 150 руб. – 0,5 л, 300 руб – 1 л, 1500 руб. – 4 л.

Прошлогодние цены ничем не отличались – за стаканчик ягод все те же 150 и 500 рублей.

Остановка «Трамвайное кольцо»

Спелая и очень сладкая клубника. Фото: Алина Гужавина

Здесь в ряд выстроились пенсионеры с деревянными лоточками, стаканчиками и ведерками. А ароматы! Может, и не хотел, да купишь.

Каждый продавец, а их там точно больше 15, предлагает купить клубнику. Одни вырастили ее на своих грядках, а кто-то даже привез из Челнов. Объясняют, что «там южнее, и ягода быстрее спеет и наливается соком».

«Такой клубники вы точно нигде не найдете. А если и сможете найти, то скажете, что вот у нас она намного лучше и вкуснее. Можете даже сами попробовать! Мы ее с Челнов привезли, так сказать, привет от соседей», – остановил нас парнишка лет 9-ти.

Стоимость: 150 руб. – 0,5 л, 300 руб. – 1 л, 1500 руб. – 4 л.

Как сказали нам бабушки, продающие ягоды, в прошлом году за 0,5 л огородных ягод они брали 120 рублей. На вопрос, с чем связан рост, любезно отвечают, что «клубника нынче рано поспела».

Центральный рынок

Самые крупные ягоды на этом рынке. Фото: Алина Гужавина

Не сразу мы здесь нашли клубнику, пришлось обойти большую его часть, чтобы дойти до частных точек – нескольких столов с крупной и плотной клубникой. По цене практически ничем не отличается от тех мест, где мы побывали раньше.

«Мы очень гордимся своей клубникой. Только посмотрите, какая она крупная, чуть ли не с кулак. Нет-нет, какие добавки? Все свое, выращенное с любовью. Мы даже сами не ожидали, что она вот так разрастется», – рассказала девушка, предлагая огромную ягоду.

Стоимость: 150 руб. – 0,5 л, 200 руб. – 0,6 л, 300 руб. – 1 л.

Рынок на ул. Молодежной

На этой точке между собой конкурируют многие продавцы. Фото: Алина Гужавина

На отдаленном от Центра рынке тоже появилась клубника и садовая земляника. Есть в стаканчиках, небольших емкостях и ведрах побольше. Стоимость полностью идентична остальным.

«Вот пока кто-то привозит ягоды непонятно откуда, мы стоим у грядок, отщипываем клубничные усы, собираем урожай. Так что никаких нитратов и всякой пакости в наших ягодах нет, все натуральное!» – поделилась женщина за столиком.

Стоимость: 150 руб. – 0,5 л, 300 руб. – 1 л.

Зато в прошлом году цены здесь были ниже: 100 руб. – 0,5 л, 200 руб. – 1 л.

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