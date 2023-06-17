Приносит удачу и бережет от сглаза: какие приметы о булавке существуют в Удмуртии

Будьте осторожны, если найдете булавку. Фото: aroma-avenue.ru

Для одних булавка – это оберег, для других – вестник беды, а для третьих – хороший знак. Даже есть несколько примет, которые говорят о том, что будет, если найти ее на земле или же воткнуть над дверью. Рассказываем, какие последствия может принести, казалось бы, обычная вещь.

Обнаружили в доме

Булавка может уберечь от неприятностей. Фото: tigrr-market.ru

Случайно найденная в доме булавка может значить несколько моментов: либо вам повезет, либо столкнетесь с чередой неудач. Так в каких же случаях ждать приятных последствий? Тогда, когда вы сами где-то потеряли булавку, а спустя время нашли. В этом случае такая находка будет хорошим знаком.

А вот если вы обнаружили ее после ухода гостей, то здесь уже стоит быть внимательнее – возьмите ее с помощью ткани, подержите над огнем и закопайте на улице. Если вы нашли булавку у двери, то это еще один плохой знак, и надо скорее от нее избавиться.

Нашли на улице

Не трогайте голыми руками ржавую булавку. Фото: vericon.ru

В случае, когда вы увидели булавку, лежащую на земле, обратите внимание на то, как она выглядит и где находится. Находка не должна быть ржавой, погнутой, открытой и лежать на перекрестке. В противном случае, предупреждают знатоки народных примет, вы рискуете переманить на себя все проблемы человека, который сделал обряд. Чаще всего именно так пытаются избавиться от неудач.

Не нужно поднимать булавку, брать ее в руки или вообще забирать себе. Идеальное решение – обойти стороной, тогда ничего плохого не случится.

Решили подарить

Брошь-булавку лучше не дарить. Фото: livemaster.ru

Различные броши и украшения в виде булавок дарить не рекомендуется – есть вероятность ссоры с получателем такого презента. Если же вы вдруг стали человеком, которому подарили булавку, то несколько раз подумайте, стоит ли принимать подарок.

От такого знака внимания с бонусом в виде сглаза или порчи можно откупиться – предложить символическую плату, таким образом, если человек решится заговорить булавку, то весь негатив вернется ему же, заверил нас экстрасенс.

Есть также примета, что принимать женщинам подобный подарок от мужчин нельзя, так как может быть сделан приворот, так что, дамы, с осторожностью принимаем такие украшения только от женщин старше по возрасту или же от кровной родственницы.

Это правило работает в обе стороны – мужчинам принимать булавки от женщин тоже нельзя.

Какие еще приметы существуют?

Если вы прикрепили к своей одежде булавку, то ни в коем случае не давайте ее другим людям. Иначе вы потеряете свой оберег и станете уязвимым к неприятностям, а ваши отношения с человеком испортятся.

Помимо этого, придя домой после кладбища, обязательно избавьтесь от булавки – считается, что так она станет магнитом для бед. Когда на платье невесты заранее крепят булавки, то тут повезет ее подружкам, которые потом будут снимать их. Это очень хороший знак.

Этот маленький предмет может стать также и оберегом для вашего дома. Нужно лишь воткнуть две булавки крестом над дверью, и тогда в вашей крепости не будет места злу со стороны.

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