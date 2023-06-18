Беззаботное детство: вспомнили, во что дети играли во дворах в советское время

Ностальгируем по детству Фото: Мария Бакланова

Дети СССР обожали играть на свежем воздухе с друзьями или просто ребятами со двора. Бегали и прыгали порой до позднего вечера, и всегда было так страшно забежать домой попить, потому что боялись, что потом из дома не выпустят. Ах, золотое время! «Комсомолка» решила вспомнить, во что играли дети в то время.

Никто не сидел на месте

Активностей с мячом было не перечесть. Одна из популярных игр – «В одно касание» или «Навесная». В нее особенно любили играть мальчики, а вот девочек приглашали не часто.

«На земле рисовали поле как для футбола и разбивались попарно на команды. Мы бегали, гоняли мяч. А потом по команде «Пли» нужно было забить гол. Если ты промазал – становись на ворота», – рассказал Раис Серго.

Важно, что парнишки очень строго вели подсчет промахам, и в конце игры члены проигравшей команды вставали спиной к победителям. Те же, смеясь, по очереди отбивали мячом по ним каждый промах или пропущенный гол, стараясь попасть по мягкому месту.

Но это еще что! Была достаточно жесткая версия вышибал «Выбивало». Когда не двое стоят, пытаясь вышибить кого-то из толпы, а когда толпа встает в плотный круг и старается попасть в водящих внутри.

«Страшная игра, но нам было весело. Увернуться от мяча было сложно, поэтому водить выходили самые смелые, чаще всего мальчики», – поделилась Екатерина Холмогорова.

К слову, заменить водящего можно было, только если тот, кого «выбивают», сможет поймать мяч и запустить им в кого-то из «живой стенки». В кого попал – на то место и встаешь.

Были и менее травмоопасные игры, например, в «Козла», когда нужно кинуть мяч о стенку таким образом, чтобы когда он отскочит от стены, его перепрыгнуть. Или «Бемби», когда ведущий вместе с игроками создает историю. По очереди ребята кидали мяч и задавали разные каверзные вопросы с вариантами ответа. Если постараться, можно было дождаться особого волшебного слова «Бемби» и назвать свой ответ на вопрос ведущего. В конце у каждого игрока должна была получиться забавная история.

«Мы еще играли в «Светофорчики» и во «Льва» играли. Нужно было кинуть мяч об стену, а стоящий позади должен его поймать», – рассказала Мария Чернышева.

Игры помогали сблизиться

Кроме игр с мячом советские дети играли в классики, когда на асфальте чертили мелом квадратики и прыгали по ним. Но эти прыжки ни в какое сравнение не могут идти с тем, как прыгали девочки на резинках.

«Что творили наши девчонки! Олимпийским чемпионам и гимнастам далеко! Я как-то попробовал поиграть с ними, через 3 минуты с позором ушел наблюдать со стороны», – поделился Григорий.

Для игры нужна была всего лишь бельевая резинка и минимум три участника. Два человека натягивали резинку и один прыгал. Причем прыгать нужно было особым образом и задевать резинку или ошибиться в фигуре было нельзя. Ошибешься – уступи место другому игроку.

«Мы со временем резинку все выше и выше натягивали. У нас во дворе жила девочка, которая могла подпрыгнуть через резинку, натянутую на уровне коленей. Причем делала это так легко. Вот это был высший пилотаж», – поделилась Мария Банникова.

Другой наш читатель Амир жил недалеко от пруда и часто с друзьями играл в «Утку».

«Мы играли на пруду. Насыпали в пластиковую бутылку песка и бросали в воду. Задача была достать ее как можно быстрее. Вода практически всегда была холодной. Поэтому иногда такие заплывы заканчивались ангиной и недовольством родителей», – вспомнил Амир.

Но, наверное, одной из самых интересных игр для детей была «Кис, брысь, мяу».

«В нее играли все в нашем районе. Чем было больше игроков, тем веселее. Садились в кружок, а ведущий выбирал жертву. Ответишь на «кысь» – «мяу», и будь готов как получить поцелуйчик, так и огрести по полное число», – рассказала Светлана Вострикова.

Особенно было важно принять участие в игре, если там был мальчик, который тебе нравился. Если повезет и он станет для тебя «жертвой», можно было назвать особый цвет, который означал особое действие и от которого нельзя было отказаться. Например, красный означал поцелуй в губы, желтый – три личных вопроса, а четвертый – пакость, например, щипок или на ногу наступить.

«Парни часто называли черный, чтобы показать себя максимально крутыми, или розовый, но его уже гораздо реже. Хоть это означало всего-навсего поцелуй в щечку. Но самые смелые загадывали белый цвет. Он означал пять минут наедине. Девочка с мальчиком уходили ненадолго туда, где их никто не мог видеть, а что они там делали – никто не должен был знать. Это секрет, и даже вам я не расскажу», – смеется Светлана.

Наше детство давно прошло, но теплые воспоминания живы в наших сердцах. Подрастающее поколение периодически тоже выходит на улицу, чтобы развеяться, но их игры уже совсем другие.

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