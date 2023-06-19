Не так уж и громко: проверили уровень шума в разных микрорайонах столицы Удмуртии

В Ижевске все-таки есть тихие места Фото: Архив КП

10 лет Октября с его высоким автомобильным трафиком, район вокзала с поездами – шумных мест в Ижевске предостаточно. А действительно ли они настолько громкие? «Комсомолка» решила проверить с помощью шумомера точки, на которые жалуются чаще всего. А заодно нашли для вас тишайшее местечко (но оно вам вряд ли понравится).

Измеряли уровень шума с помощью приложения. Засекали 5 минут и вычленяли минимальный уровень, максимальный и средний. Для понимания: уровень в 40 децибел соответствует по громкости каплям дождя, 60 – спокойному разговору, 85 – шоссе в час пик, а 105 – уже рок-концерту.

Улица Удмуртская

Мы делали замеры у остановки Фото: Диля Ахмадишина

Эксперимент начали с улицы Удмуртской. Замеры проводили в районе УдГУ: здесь и трафик большой, и общественного транспорта немало, и студентов много.

Шумомер показывает, что в среднем уровень шума равен 65,2 децибела – то есть примерно спокойному разговору. А вот максимальное значение – 82,8. Показатели поднимались, когда по дороге проезжали фуры.

Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса

Показания приложения в центре, у трамвайной развязки. Фото: скриншот

Оживленный перекресток в самом сердце города, где еще и трамвайная развилка находится. Впрочем, он неожиданно оказался более тихим, чем улица Удмуртская. Средний уровень шума за пять минут – 62,1, максимальный – 77,8. Наиболее громко становилось, когда мимо проезжали как раз трамваи. Впрочем, даже они по уровню громкости не дотянули до фур.

Улица Гагарина

Показания приложения на ул. Гагарина. Фото: скриншот

Трамвайные пути, оживленные путники, суматоха вокзала… Местечко отнюдь не тихое, на первый взгляд. Результаты замеров: среднее значение – 62,1, максимальное – 78,5. Наибольшая громкость фиксировалась в момент прихода трамваев и автобусов.

Микрорайон Новый город

Новый город – относительно тихое местечко Фото: Амир Закиров

Нам просто стало интересно, как обстоят дела не на трассах, а в пространствах неподалеку от них. Немного углубились к Подборенке (но не так, чтобы улица 50 лет ВЛКСМ осталась совсем в стороне) и проверили уровень шума. Оказалось, и впрямь потише, чем на дорогах: средний уровень – 54,3, максимальный – 74,9. Показания росли сильнее всего, когда по трассе опять же проезжал общественный транспорт.

Улица 10 лет Октября

10 лет Октября – оживленная трасса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оживленное местечко у «Эльгрина». Здесь и поток машин большой, и народу много. Но вот цифры говорят, что это еще не самое громкое место: среднее значение – 62, максимальное – 78,4. Угадайте, когда больше всего подскакивал уровень шума? Естественно, когда автомобили трогались на зеленый сигнал светофора.

Перекресток улиц Ленина и Молодежной

Перекресток Ленина и Молодежной – не самое тихое местечко. Фото: скриншот

Тоже район с большим транспортным потоком. Уровень шума примерно такой же, как и на остальных точках: средний – 61,6, максимальный – 79,7. Больше всего показания поднимались, когда загорался зеленый сигнал светофора и начиналось активное движение транспорта.

А где тишина?

Психиатрическая больница – очень тихое и уютное место. Фото: Яндекс.карты

Мы обещали вам самое тихое место города – и нашли. Район психиатрической больницы в Металлурге. Средний уровень шума – 36,1, максимальный – 69, и то только потому, что мимо проехала одна машина. Одна-единственная. В остальном – только лес и пение соловьев.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».