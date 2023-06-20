Весла в руки – и поплыли: по каким рекам Удмуртии можно отправиться в сплав

Подготовьтесь к путешествию заранее. Фото: архив редакции

Летом возможности активного отдыха существенно расширяются. Одни предпочитают велопрогулки, другие – бег, а третьи – сплав по рекам Удмуртии. Узнали, как подготовиться к путешествию по воде, а также какие туры есть на это лето и их стоимость.

Как подготовиться к сплаву?

Если вы бронируете тур, то зачастую в нем уже предусмотрено и все необходимое в походе снаряжение – от спальных мешков до кострового инвентаря. Когда собираемся в плавание самостоятельно, все вещи необходимо взять с собой. Список довольно большой, но в нем есть все, что сделает ваш активный отдых комфортным:

– палатка – при выборе обратите внимание на количество людей, материал, а также на на крепления и каркас – он должен быть из алюминия или дюраля;

– костровое оборудование – пара котелков, решетки, треноги и так далее;

– топор;

– туристическая мебель – коврик, складные стол и стул;.

– аптечка – бинт, пластыри, салфетки стерильные, жгут, вата. Также нужны лекарства от аллергии, диареи, отравления. Нельзя забывать об обезболивающем, средствах от насморка, ожогов, ран, температуры и так далее;

– сменная одежда – минимум 3 комплекта одежды: для сплава, лагеря и сна (если вы отправляетесь с ночевой). Это должна быть одежда по погоде – легкая и светлая в дневное время, флисовая или из другого материала для вечера и ночи.

– продукты – крупы, консервы, сырокопченая колбаса, паштет, картошка, хлеб, сухие смеси для супа, сладости, орехи, овощи и фрукты, чай, кофе, вода, соль, сахар.

Снаряжение и еда готовы, упакованы – пора в путь!

Три организованных сплава по рекам Удмуртии

Отправляйтесь на сплав с хорошей компанией. Фото: архив редакции

Сплав по реке Чепца.

Желаете проплыть по самому крупному притоку Вятки и пройти мимо гор Удмуртии: Байгурезь, Вукогурезь и перекат Куинь-Сэрго? На протяжении двух дней можно любоваться живописными пейзажами родного края.

Выезд: 24 июня в 8:00 группа стартует от парковки ТЦ «Старик Хоттабыч» (ул. М. Горького, 37) до села Дебесы. Прямо после приезда любителей острых впечатлений ждет сплав по Чепце и прогулки по горам.

С собой необходимо взять:

– рюкзак для вещей;

– копии документов – паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);

– портативное зарядное устройство;

– кружка, ложка, миска, нож, термос;

– туристическая сидушка;

– налобный фонарь с дополнительным комплектом батареек;

– солнцезащитные очки и крем;

– плотные мусорные мешки для мокрой одежды;

– индивидуальная аптечка;

– предметы личной гигиены, полотенце;

– хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;

– средство от комаров и клещей;

– 2 комплекта одежды для сплава и лагеря.

Стоимость: 4950 руб. – взрослый, 4350 руб. – детский (8-15 лет), 3850 руб. – детский (до 7 лет включительно).

Что входит в стоимость:

– трансфер в обе стороны;

– питание на маршруте;

– снаряжение для сплава;

– групповое и костровое снаряжение;

– палатки, спальные мешки, туристический коврик;

– работа инструктора.

Что НЕ входит в стоимость:

– страховка от укуса клеща и от несчастного случая;

– питание в кафе во время дороги.

Сплав по Кенскому пруду «Кат, закат и водопад»

Ничто не сближает семью так, как совместные путешествия, а еще лучше, когда это прогулки на катамаране по Кенскому пруду. Невероятные красоты искусственного водопада на реке Старая Кенка, отдых в палатках и треск костра.

Выезд: 28 июня в 18:00 от парковки у ТЦ «Старик Хоттабыч» (ул. М. Горького, 37). После этого группа поедет на автобусе до д. Каменное, посетит водопад на реке, проплывет по пруду и вернется в Ижевск около 22:00.

С собой необходимо взять:

– рюкзак для сменной одежды;

– туристическую сидушку;

– хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;

– солнцезащитные очки и крем;

– спрей от комаров и клещей;

– дождевик;

– удобную обувь;

– кружку и что-нибудь к чаю.

Стоимость: 1100 руб. – взрослый, 1100 руб. – детский (8-15 лет), 950 руб. – детский (до 7 лет включительно).

Что входит в стоимость:

– трансфер в обе стороны (около 35 км);

– плавательные средства, спасжилеты, весла;

– работа инструктора-проводника.

Что НЕ входит в стоимость:

– страховка от укуса клеща и от несчастного случая.

Сплав по реке Кильмезь

Проплыть на катамаране можно также и по неглубокой речке Кильмезь. Тихие природные просторы родного края обязательно впечатлят вас своей необычайной красотой.

Выезд: 14 июля в 19:00 от парковки ТЦ «Старик Хоттабыч» (ул. М. Горького, 37) группа поедет в деревню Пумси Сюмсинского района. После этого путешественников ждет ужин и ночевка в палатках. Следующие 2 дня пройдут уже на реке.

С собой необходимо взять:

– рюкзак для вещей;

– копии документов – паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);

– портативное зарядное устройство;

– кружка, ложка, миска, нож, термос;

– туристическая сидушка;

– налобный фонарь с дополнительным комплектом батареек;

– солнцезащитные очки и крем;

– плотные мусорные мешки для мокрой одежды;

– индивидуальная аптечка;

– предметы личной гигиены, полотенце;

– хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;

– средство от комаров и клещей;

– 2 комплекта одежды для сплава и лагеря.

Стоимость: 5650 руб. – взрослый, 4950 руб. – детский (8-15 лет), 4350 руб. – детский (до 7 лет включительно).

Что входит в стоимость:

– трансфер в обе стороны;

– питание на маршруте;

– групповое и костровое снаряжение;

– снаряжение для сплава;

– палатки спальные мешки, туристические коврики;

– работа инструктора.

Что НЕ входит в стоимость:

– питание в кафе во время дороги;

– страховка от укуса клеща и от несчастного случая.

Сплав по рекам за пределами Удмуртии

Есть множество туров и за пределами республики. Фото: архив редакции

Сплав по реке Ай

Если же вы любитель более долгих путешествий, то 4-дневный сплав по «лунной» реке Ай на Южном Урале точно для вас. За это время желающие смогут посетить самую высокую точку Большого притеса, посмотреть на мир с высоты птичьего полета и пройти мимо пещерного комплекса Сикияз-Тамак и Лаклинского артезианского фонтана. Но это только начало.

Выезд: 22 июня в 20:00 от парковки у ТЦ «Старик Хоттабыч» (ул. М. Горького, 37). После этого на автобусе группа будет добираться до пгт. Межевой Челябинской области и на следующий день уже отправится в водное путешествие.

С собой необходимо взять:

– рюкзак для вещей;

– копии документов – паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);

– портативное зарядное устройство;

– кружка, ложка, миска, нож, термос;

– туристическая сидушка;

– налобный фонарь с дополнительным комплектом батареек;

– солнцезащитные очки и крем;

– плотные мусорные мешки для мокрой одежды;

– индивидуальная аптечка;

– предметы личной гигиены, полотенце;

– хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;

– средство от комаров и клещей;

– 3 комплекта одежды для сплава, лагеря и сна.

Стоимость: 12000 руб. – взрослый, 10500 руб. – детский (8-15 лет), 9200 руб. – детский (до 7 лет включительно).

Что входит в стоимость:

– трансфер в обе стороны из Ижевска;

– питание на маршруте;

– экскурсионная программа;

– групповое и костровое снаряжение;

– аренда инвентаря для сплава;

– палатка, спальные мешки, туристические коврики;

– работа инструкторов и повара.

Что НЕ входит в стоимость:

– питание в кафе во время дороги;

– страховка от укуса клеща и от несчастного случая.

Сплав по реке Агидель

Этим летом также можно отправиться в водное путешествие по самой длинной реке Башкирии Агидель. На пути встретятся золотые пляжи, скалы, пещеры, по которым можно пройтись и узнать их историю.

Выезд: 29 июня в 20:00 от парковки у ТЦ «Старик Хоттабыч» (ул. М. Горького, 37). После этого группа отправится в путь длиной 700 км в д. Миндигулово Башкортостана.

С собой необходимо взять:

– рюкзак для вещей;

– копии документов – паспорт, полис ОМС;

– портативное зарядное устройство;

– кружка, ложка, миска, нож, термос;

– туристическая сидушка;

– налобный фонарь с дополнительным комплектом батареек;

– солнцезащитные очки и крем;

– плотные мусорные пакеты для мокрой одежды;

– индивидуальная аптечка;

– предметы личной гигиены и полотенце;

– перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;

– средство от комаров и клещей.

Стоимость: 10000 руб. – взрослый, 8750 руб. – детский (8-15 лет), 7700 руб. – детский (до 7 лет включительно).

Что входит в стоимость:

– трансфер в обе стороны из Ижевска;

– оплата обустроенных стоянок;

– туристическое питание на маршруте;

– групповое и костровое снаряжение;

– аренда инвентаря для сплава;

– палатки, спальные мешки, туристические коврики;

– работа инструктора-проводника.

Что НЕ входит в стоимость:

– питание в кафе во время дороги;

– страховка от укуса клеща и от несчастного случая.

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