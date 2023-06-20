Ранние арбузы в Ижевске: проверили их на нитраты и сняли пробу

Сейчас арбузы можно встретить на прилавках практически круглый год Фото: Андрей АБРАМОВ

До сих пор у многих из нас арбуз ассоциируется с августом-сентябрем, но те времена, когда полосатые шестикилограммовые ягоды привозили ближе к осени, давно прошли. Сейчас арбузы можно встретить на прилавках практически круглый год, а массово их начинают продавать уже с июня. Но насколько ранние плоды вкусные, а главное, безопасные? Первый случай отравления в этом году уже произошел – в Кемеровской области скончался 7-летний мальчик. Так, может, лучше не рисковать? Но мы все-таки решились.

Наш эксперимент

Чтобы проверить содержание нитратов в арбузах, которые продают в Ижевске, мы вооружились бытовым нитратомером. Сразу оговоримся, этот прибор имеет довольно большую погрешность, поэтому принимать результаты как абсолютные мы не можем, однако примерные данные тоже оказались говорящими.

Арбузы пока довольно дорогие Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Итак, мы протестировали четыре экземпляра.

Арбуз № 1. Был куплен во фруктовом киоске по цене 39 рублей за килограмм. Приехал арбузик из Узбекистана. Прибор показал в нем отсутствие нитратов, но позже мы обнаружили, что проводили изменения не совсем корректно, поэтому содержание нитратов остается под вопросом. Тем не менее, мякоть арбуза была яркой, без прожилок и очень сладкой. Поэтому когда мы поняли, что результат надо бы перепроверить, перепроверять было уже нечего – арбуз благополучно съели всей редакцией. Никаких последствий ни у кого, к слову, не было.

Арбуз №2. Фото: Ксения Аксенова

Арбуз № 2. Купили во фруктовом отделе небольшого магазинчика. Производство – то ли Казахстан, то ли Узбекистан, тут были сомнения. Но арбуз оказался без нитратов и вкусным, сахаристым. Его стоимость составила 35 рублей за килограмм – по цене он вышел самым выгодным.

На образце №3 была дырка Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Арбуз № 3. Его мы приобрели в одном из супермаркетов. Что характерно, он оставался на прилавке один и имел дефект – дырочку. Тем не менее дырочка была зарубцевавшаяся, то есть плод повредился еще во время роста и, скорее всего, «зажил». Но решили проверить. Информации, откуда привезли арбуз, мы нигде не нашли. Лежал он вообще в коробке из-под винограда. Кассир с некоторыми сомнениями сообщил, что поставщик из Краснодара. Стоил этот неказистый арбузик, на минуточку, 89 рублей за кило.

Этот арбуз мы ест не решились Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Нитратомер зашкалило – как при проверке кожуры, так и при проверке мякоти. Разрезав ягодку, мы увидели довольно неприглядную картину – пожелтевшее и волокнистое место в области повреждения и явно подгнившую мякоть, а еще прожилки. Пробовать такой арбуз никто не решился, тем более, запах у него был кислый.

В мякоти тоже завышение нитратов Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Арбуз № 4. Купили в известной торговой сети. Стоимость с картой составляла 50 рублей, а без карты – 84 рубля за килограмм. Ни один из работников торгового зала не смог ответить на вопрос, откуда привезены арбузы, на кассе тоже не подсказали – послали обратно к продавцам. Но на коробке имелась этикетка, что арбузы российские и производитель находится в Башкортостане. Этот арбуз также оказался с нитратами. Его мякоть была довольно бледной, но без прожилок. Его мы рискнули попробовать, но вкус не впечатлил – водянистый, чуть кисловатый, почти не сладкий. Но есть можно.

Арбуз №4 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Нитратные арбузы

Тем не менее, согласно исследованию «Роскачества», проведенному в 2018 году, превышение содержания нитратов в арбузах – сейчас довольно редкое явление. Хотя вероятность остается и особенно в случае с ранними арбузами, так как их довольно интенсивно подкармливают, а снимают с бахчи еще недозревшими. В норме вызревший ближе к августу арбуз успевает переработать поступившие нитраты, но с раннеспелыми сортами может произойти настоящий конфуз.

Арбуз №4 тоже не порадовал Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Как отмечают врачи, отравление нитратами не всегда удается точно отличить от других расстройств пищеварения, потому что симптомы у него классические – тошнота, диарея, слабость, головная боль. И обычно его нельзя отнести к числу действительно серьезных. В большинстве случаев проблему решают промывание желудка и сорбенты, а также восстановление водно-солевого баланса организма.

Отметим, что даже в том случае, если арбуз сильно напичкан нитратами, чтобы отравиться, человек должен съесть довольно много – приблизительно половину арбуза в один присест. Ребенку, конечно, нужно меньше. Так что совет здесь может быть один: не жадничайте. В ходе эксперимента мы тоже не стали есть больше 1-2 кусочков.

Вкус у такого арбуза оказался водянистым Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Могут ли в арбузе быть химикаты?

Химикаты, например, пестициды, в арбузе содержаться, конечно, могут, потому что так или иначе их используют, чтобы сохранить урожай. Но они будут не внутри арбуза, а снаружи, на его корке. Максимум – могут впитаться в белую мякоть под ней. Поэтому, чтобы защитить себя от отравления ядохимикатами, следует, во-первых, тщательно промывать арбуз с хозяйственным мылом, а, во-вторых, на сгрызать кусок до основания. Ешьте только красную мякоть. Пускать арбузные корки на варенье не рекомендуется по этой же причине. Химикаты могут вызвать куда более серьезное отравление, чем нитраты, а еще на них может случиться аллергия.

Разрезанные арбузы лучше не покупать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но, кстати, далеко не всегда арбузы специально чем-то обработаны. Если они хранились без соблюдения надлежащих условий или продавались на улице, возле проезжей части, то на их корке оседают пыль и частицы автомобильного смога, которые также довольно токсичны. Меры предосторожности – те же, что и в случае с пестицидами.

А вот расхожее мнение, что арбузы чем-то «обкалывают», чтобы они быстрее зрели и не портились, – это, по мнению «Роскачества», абсолютный миф. Если бы так делали, то большая часть товара наоборот не доезжала бы до прилавков, так как прокол в кожуре приводит к загниванию. Кроме того, сложно себе представить, как кто-то делает инъекции тоннам арбузов. Однако загадочная дырка в одном из купленных нами арбузов заставляет задуматься…

Почему опасны разрезанные арбузы?

Если целостность арбуза нарушена, лучше воздержаться от его покупки. Опасны не только половинки, но и надрезанные «для проверки спелости» плоды. Во-первых, никто не знает, чистый был нож или нет. Кроме того, мякоть арбуза, представляющая собой сладкую и влажную среду, является идеальным субстратом для бактерий и грибков, которые всегда есть в воздухе. Опять же в этом случае режется немытый арбуз, и мы не знаем, что есть на его кожуре. Если разрезанный арбуз лежит на улице, в него прекрасно впитываются выхлопные газы. И чистоту рук продавца (а также грузчиков, которые брали этот арбуз до него) мы никак не проверим.

Как выбрать хороший арбуз

- Узнайте, откуда привезен продукт. В идеале – попросите документы, в магазине обязаны их показать. Логично, что привезенные из теплых стран арбузы в июне будут более зрелыми, чем те, которые выращены на территории России.

- Проверьте целостность кожуры, не берите арбузы с дефектами.

- Оцените запах мякоти – если он кислый или химический, лучше такой арбуз даже не пробовать.

- Насторожить должны жесткие желтые прожилки и неестественный цвет мякоти арбуза.

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