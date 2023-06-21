Нечисть Удмуртии: какие персонажи потусторонней силы есть в фольклоре

Нечисть Удмуртии может быть страшна, но в некоторых ситуациях помогает человеку

21 июня – день летнего солнцестояния и самый длинный день в году. Наши предки связывали с ним множество примет, причем не всегда положительных. К примеру, если солнце в этот день прячется за тучами, то ничего хорошего от лета ждать не стоило. Там, где свет и позитив, обязательно активизировались и темные силы, которые, кстати, были и в удмуртском фольклоре. Предлагаем вспомнить местную нечисть.

Вумурт

Начнем с хозяина воды – вумурта. Внешне они ничем не отличаются от людей, но их все-таки можно было отличить: левая пола одежды всегда мокрая.

Вумурты всегда представлялись злыми духами. Считалось, что они топят людей, путают сети, ломают плотины. Поэтому в определенное время от водоемов нужно было держаться подальше: весной и осенью, когда вумурты весело играли свадьбы, а также в полдень, когда шли ожесточенные бои между вумуртами и нюлэсмуртами (о них расскажем дальше).

Быт под водой у вумуртов устроен, как у людей. Они живут семьями, держат скот и умеют веселиться. Женщины-вумурты (русалки) необыкновенно красивы. Иногда водяные забирают к себе земных юношей и девушек, чтобы создавать семьи с ними.

Нюлэсмурт

Нюлэсмурт. Фото: /vk.com/unknown_russia

Нюлэсмурт – удмуртский леший и хозяин леса, который решает, в какой берлоге будет спать медведь, насколько богатой будет охота, и влияет на здоровье и плодовитость скота. А еще он был связан даже с умершими предками.

По лесу он передвигается со скоростью ветра. Быт у нюлэсмурта примерно такой же, как у человека: у него есть хозяйство, семья. Живет под раскидистой старой елью. Рубить ее или даже просто стоять под шатром нельзя – иначе будет несчастье.

Нюлэсмурт вызывает ветер и бросает песок в глаза, поэтому считалось, что нюлэсмурт помогает еще и воинам.

С человеком отношения складываются непросто, но поладить можно. Для этого нужно приносить жертву, а еще правильно вести себя в лесу. К нему можно обращаться с просьбами помочь в охоте, пчеловодстве, беречь скотину. А вот если человек, например, громко кричит в лесу, нюлэсмурт может унести его вихрем. Может защекотать до смерти или кругами водить по лесу.

Кутысь

Этот дух развлекается тем, что насылает болезни, как правило, кожные. И имя его переводится как «хватающий»: то есть хватка проявляется в виде, например, нарыва. Наказывает кутысь не только людей, но и животных. Помимо кожных болезней он насылает еще и необъяснимый ужас на тех, кто ему не понравился.

Палэсмурт

Палэсмурт. Фото: /vk.com/unknown_russia

Страшное существо: представляет собой человека, которого рассекли вдоль. По другим представлениям, вторая половина у него есть, но просвечивает.

Иногда его путают с нюлэсмуртом, потому что живет он в лесу. Встреча с ним однозначно ничего хорошего не несет – палэсмурт является предвестником несчастья. А еще он может увести скотину, которую вывели на выпас, или защекотать до смерти.

Уберечься от него можно, если отправиться в лес с собакой, которую палэсмурт боится. При встрече с ним стоит спрятаться за рябиновым кустом и помянуть бога Инмара.

Обыда

Обыда. Фото: vorshud.unatlib.ru

Одно из немногих существ женского пола в удмуртской мифологии. Обыда – это удмуртская Баба-Яга. Ее отличительные черты: вывернутые ступни и огромные груди, которые она при беге закидывает за спину. Грудь она также могла использовать для удушения.

Но Обыда может и помогать человеку, например, в пчеловодстве. Да и если оказать ей услугу, Обыда достойно отблагодарит.

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