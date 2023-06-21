Греческий уголок и родниковый мир: что можно увидеть в северных районах Удмуртии

Что увидеть на севере Удмуртии Фото: Анастасия Захарова

Летом как будто открывается второе дыхание и появляется желание исследовать и путешествовать. А почему бы не начать с родного края? Считаете, что все уже видели и знаете? А давайте проверим! Сегодня мы отправимся в небольшое путешествие на север региона – в Глазовский и Юкаменский районы Удмуртии.

Греция в России

Были ли вы в Греции? Не довелось? А в Глазовском районе есть курорт с частичкой этой далекой страны.

Местное Эгейское море Фото: Анастасия Захарова

Открыла его Вера Тронина, в роду которой есть греческие корни. Родом она из Тбилиси, поступила учиться в Горьком, а после вообще приехала в Глазов за супругом. Но в Удмуртии без дела Вера не осталась.

«Здесь стояло здание. Когда-то муж его увидел, рассказал, что продается. Мы зашли сюда просто посмотреть, и я поняла, что хочу здесь жить», – рассказывает Вера.

Мечта сбылась, и Тронины переехали в тихое место, которое за 23 года они превратили в райский островок со своим «Эгейским морем».

Так выглядит благоустроенная территория греческого уголка в Удмуртии Фото: Анастасия Захарова

Изюминкой курорта стали национальные греческая и грузинская кухни. Вера не скрывает своих секретов приготовления, а, наоборот, делится ими, чтобы все остальные тоже могли повторить блюда у себя дома. Ну и для того, чтобы подача была изысканной, для женщин проводят мастер-классы по сервировке.

Как добраться: для этого необходимо отправиться в путь из одной столицы Удмуртии в сторону северной – Глазова. После того, как увидите знак «д. Штанигурт», нужно повернуть на Юкаменский тракт и продолжить ехать прямо до хутора Горлица.

Стоимость: Цены здесь относительно невысокие. Чтобы попасть на территорию, нужно заплатить 150 рублей. Аренда мангальной зоны обойдется в 300-500 рублей в час, эта цена зависит от того, сколько гостей будет на мероприятии. Бронь бани выйдет на 1500 рублей за час, а беседки – 1750 рублей за то же время. Покататься на лодке или катамаране можно будет за 250 рублей. Если же вы хотите провести здесь ночь в гостинице или собрать близких людей на торжестве, то придется немного раскошелиться и заплатить 2700-3000 рублей и 2700 рублей соответственно.

Контакты: 8-965-849-00-57.

Горные родники Тылыса

Далеко не секрет, что Удмуртия богата своими подземными источниками. Особенно много их в туркомплексе Тылыс Юкаменского района. 30 родников вытекают из горы Мыргетон и встречают туристов.

Облагороженное место появилось здесь благодаря молодежи, которая приехала сюда на турслет. А поскольку от пейзажей захватывает дух, активные молодые люди решили, что можно было бы благоустроить территорию.

Из трех родников течет абсолютно разная воды Фото: Анастасия Захарова

После этого здесь появилась часовня, княжеский терем, а также место для купели и автотуристов. Путь облагораживания был не быстрым – сначала помогла власть района, а потом в ход пошли гранты.

Многие жители республики часто приезжают сюда, чтобы сыграть свадьбу, ведь атмосфера любви здесь практически повсюду. Даже есть родники с именами Вера, Надежда и Любовь, причем вода в каждом из трех абсолютно разная.

Для молодоженов есть особое место – семь мостов, а также камни, которые прибавляют мужскую и женскую энергию от простого прикосновения. Без загадывания желаний на исполнение мечты и прибавление сил тоже не обошлось, испытать такие камни решил и наш журналист. Правда, для исполнения загаданного нужно немного больше времени, но сил точно прибавилось.

Пейзаж со смотровой площадки Фото: Анастасия Захарова

В Тылысе можно познакомиться с удмуртскими и бесермянскими традициями. Если на Руси встречали хлебом и солью, то здесь в ход идут перепечи и святая вода (кумышка). Исполнят крезь, который объединяет всех бесермян, а еще могут показать на деле, как раньше проводились свадебные обряды.

В своих песнях бесермяне говорят о том, что их больше всего беспокоит Фото: Анастасия Захарова

Как добраться: путь примерно такой же, как и до удмуртской Греции – из Ижевска отправляемся в путь по Якшур-Бодьинскому тракту и едем прямо до Глазова. После нужно повернуть на юго-запад и прямо до Тылыса. В общей сложности поездка займет больше 3 часов.

Цена: попасть на территорию можно бесплатно, но во время мероприятий нужно будет заплатить символические 100 рублей.

Контакты: 8-950-815-16-24.

На какие мероприятия можно сходить:

24 июня пройдут гонки на мотоблоках – «ЕжГурт мото»

8 июля можно услышать, как исполняют на восстановленных старинных музыкальных инструментах народные мелодии коллективы республики, посетить мастер-классы и концерт «Звуки прошлого».

18-20 августа желающие могут попасть на турслет и испытать себя на силу и выносливость.

26 августа стоит посетить большую кухню, где приготовят большое блюдо из курицы на празднике «Кенэс гурт».

Северная столица

Путешествие по северному району Удмуртии невозможно без посещения самого Глазова. Да, он небольшой, но в то же время уютный. Название города связано с его планировкой – веерно-дуговая форма напоминает глаз. Ее создавали городничий Глазова Петр Чайковский (дед великого композитора) и петербургский архитектор и градостроитель Иван Лем.

Начните свой путь с площади «Свободы», которая как раз напоминает глаз. От нее «растут» 7 ресниц-улиц. Также тут проходит «нулевой километр» и находятся важные строения – монумент Победы и Преображенский собор.

Так выглядит Преображенский собор в настоящее время Фото: Анастасия Захарова

Собор, который красуется в Глазове сейчас, – это современное здание, историческое разрушено, а его фундамент сохранился под покрытием площади.

«Сегодня мы пытаемся зайти в туристический проект «Туркод центра города». В его рамках составлена заявка на новое оформление достопримечательностей. Мы хотим вскрыть фундамент, сделать подсветку, чтобы в праздничные дни очертания собора стали видны», – рассказал глава Глазова Сергей Коновалов.

Здесь есть и глазовский «Арбат» – ул. Кирова. Ее сделали односторонней, а вторая часть – прогулочная. Уровень благоустройства здесь высокий – широкая пешеходная зона, дорожки для тех, кто любит разъезжать на велосипедах, 5 скверов и огромное количество необычных арт-объектов.

Для тех, кто хочет более подробно узнать об истории города, есть краеведческий музей. Еще можно узнать интересные моменты, прогуливаясь мимо домов. Так, можно найти даже бывшую пересыльную тюрьму.

Руки в кандалах как память о проходящем по ул. Кирова Сибирском тракте. В глазовской пересыльной тюрьме заключенные могли ненадолго почувствовать себя свободными, сняв оковы. Фото: Анастасия Захарова

Муза напоминает о городских деятелях искусства и Ольге Книппер-Чеховой, жене Антона Чехова Фото: Анастасия Захарова

А еще здесь протекает Чепца, обзор на которую лучше всего с Городского сада. В нем, кстати, благодаря благоустройству стало свежо и стильно.

Куда можно сходить в Глазове:

– театр «Парафраз»

– парк Горького, где продолжается реконструкция

– культурный центр «Россия», который тоже преображается прямо сейчас

– центр культуры и туризма «Дондыдор» в семи километрах от Глазова

Выходные могут стать увлекательными и насыщенными, если знать о том, что можно увидеть в Удмуртии за один-два дня.