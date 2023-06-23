Безвыездная ситуация: у жителей «холмов» в Ижевске остался только один выезд – по разбитой дороге

Фото: Анастасия Захарова

Строящиеся дома, перекрытые шлагбаумом дороги и введение одностороннего движения на ул. Холмогорова. Все это усложняет проезд для жителей минимум шести домов, а здесь строятся еще пять. И если заехать на этот дворовой участок еще можно, то выехать уже не получится. Вынужденное решение – проезд через улицу Новую Восьмую с разбитой дорогой.

Проезд по разрухе

После введения одностороннего движения въехать в микрорайон можно по вполне приличной проезжей части, а вот выехать из него придется по другой. Дорога Новой Восьмой усыпана щебенкой и размывается во время дождей. Как раз последнее и произошло, когда мы приехали разбираться в ситуации, – через лужи и грязь проедет не каждая машина.

С дождями дорога размывается. Фото: Анастасия Захарова

Проезд практически невозможен. Фото: Анастасия Захарова

«По дороге, по которой нам предлагают проезжать, часто ездят грузовики. Они банально закрывают выезд. Невозможно выехать с утра, когда ты торопишься. Весной, осенью там огромная лужа, проехать можно только на газели. Дорогу не чистят зимой», – поделился с нами Андрей из дома № 81.

26 мая начались нервные будни жителей, поскольку в этот день проблемная дорога, проходящая между домами № 81 и № 85, стала односторонней.

Зелено-красная линия – привычный для жителей маршрут. Красная – новая односторонняя дорога. Синяя – дорога с ямами, по которой сейчас ездят жители микрорайона. Фото: Яндекс.карты

«Наши жители крайне озабочены постановлением, потому что сейчас у нас нет выезда из микрорайона. Нам предлагают дорогу по улице Новая Восьмая, но она неблагоустроенная. Там нет освещения, нет покрытия должного. Есть только щебень, по которому ездит строительная техника. Дорога вся в ямах. Недавно мы заказывали такси. И таксисты сказали, что теперь просто не будут сюда ездить», – рассказала старшая по дому № 85 Ольга Федосова.

Почему проезд стал односторонним

Жильцы поднимали вопрос в беседе с представителями городской администрации, главой Октябрьского района, а также бывшим главой города Олегом Бекмеметьевым. Во время обсуждения власти приняли решение – признать проезжую часть улицы Новая Восьмая бесхозной и передать ее на баланс города с последующим ремонтом.

Дома в микрорайоне стремительно строятся, а новых выездов больше не становится, поэтому можно даже спрогнозировать, что в утренние часы, когда все поедут на работу, здесь будут сплошные пробки.

Дорога предназначена только для въезда во двор. Фото: Анастасия Захарова

На вопрос «почему на участке организовано одностороннее движение», администрация города ответила, что решение приняли, исходя из неоднократных обращений жильцов дома № 83 – по узкой дороге ездило много машин, и многим это не нравилось. Теперь под окнами у жителей дома тихо, и ездят они по нормальной дороге. А вот соседи пользоваться ею не могут – жители перекрыли путь к остальным домам шлагбаумом.

Зеленая линия – проезд у дома № 83. Черная – шлагбаум, из-за которого другие не могут пользоваться дорогой. Фото: Яндекс.карты

Благоустройства Новой Восьмой, то есть какого-либо ремонта, пока идет стройка и по ней ездят грузовики, не предвидится. Так что вопрос о будущем дороги, проходящей мимо шести домов и пяти строящихся многоэтажек, остается открытым.