Гороскоп на неделю: с 26 июня по 2 июля Раки найдут вдохновение для работы, а Козероги – силы для путешествия

Время следовать за мечтой Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Вам не стоит пытаться получить то, что вам не нужно даже из-за престижа. Проявите терпение и покорность. Не нужно дешевых конфликтов. О своих обидах говорите прямо.

Телец

Вам может показаться, что мир стал слишком шумным и беспокойным. Попробуйте создать для себя уютное и спокойное пространство, где вы сможете сконцентрироваться на своих мыслях и задачах. Не перегружайте себя работой и найдите время для хобби и увлечений.

Близнецы

Получение новых знаний оградит вас от манипуляций и лжи. Счастье почти лежит у вас в руках. Чтобы его получить, проявите смекалку.

Рак

Вы будете летать на крыльях любви. Даже если это мимолетная симпатия, это отличный момент для поиска вдохновения. Не забывайте про близких и друзей, которые всегда готовы поддержать вас.

Лев

В вашу жизнь придут большие перемены, во много связанные с болью и чувством потери чего-то важного. Они неизбежны. Вслед за ними наступит новая эра.

Дева

Вам предстоит принимать сложные решения, которые могут повлиять на ваше будущее. Будьте внимательны и обдумывайте все варианты, чтобы избежать серьезных потерь.

Весы

Обретение свободы – нелегкий труд. Будьте готовы к болезненным трансформациям и потере контроля над ситуацией. После полного опустошения вы обретете смысл.

Скорпион

Семейный очаг станет для вас настоящим спасением от жестокости этого мира. Вам удастся преисполниться мудрости, которую хранят ваши предки. Наступает время, когда необходимо сделать серьезный шаг.

Стрелец

Звезды советуют вам не искать романтических встреч. Предложение поступит вам от преданного друга. Наслаждайтесь временем, полным спокойствия, рядом с надежными людьми.

Козерог

Эта неделя обещает быть благоприятной для вас. Вы почувствуете в себе силы двигаться вперед, несмотря ни на что. Отличный момент для начала путешествия.

Водолей

Вам предстоит принимать сложные решения и делать выбор, который может повлиять на вашу жизнь в будущем. Будьте внимательны и обдумывайте все возможные варианты, чтобы избежать ошибок. Не забывайте про важность отдыха и хорошего сна.

Рыбы

Внутренний конфликт сделает вас уязвимым. Рядом с вами может притаиться искусный манипулятор, что сыграет на ваших чувствах. Избегайте общения с малознакомыми людьми.

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