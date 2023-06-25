Прощай, школа: как проходили школьные выпускные с 70-х годов до 2000-х

Платья, прически и самые дорогие воспоминания. Фото: предоставлены героинями публикации

По традиции, в конце июня у школьников 9 и 11 классов проходят выпускные вечера. «Комсомолка» вспомнила, как этот праздник отмечали раньше, и сравнила с тем, как выпускники развлекаются сейчас.

1972: ткань на выпускное платье привезли из Хабаровска

Наталия Варламова закончила школу № 13 г. Сарапула в 1972 году. Выпускное платье ей сшили в ателье из ткани, которую прислала аж из Хабаровска ее тетя – человек со связями.

Из макияжа – только тушь для ресниц, из украшений – часы на широком белом ремешке, подарок деда на выпуск.

«Волосы мне на бигуди накрутила мама, макая каждую резиновую бигудюшку в стакан с водой. С обувью у меня никогда проблем не было, поскольку носила 41-й. Приехали с мамой в мае в «Дом обуви» и купили белые туфли безо всякой очереди».ъ

Наталия Варламова в юности. Фото: предоставлено героиней

Торжественная часть проходила в актовом зале школы. Учителя поздравляли их, но до слез своим напутствием их довел директор школы Алексей Леонтьевич Широких.

«Столы после торжественной части накрыли тоже в актовом: чай, фрукты, много конфет прямо с сарапульской кондитерки. А вот алкоголя не было вообще ни тайного, ни явного. Наши мальчики были красивы и трезвы. А потом долгий пеший поход на Каму, чтобы встретить рассвет. Шли и пели: «Опять от меня сбежала последняя электричка», «Хмуриться не надо, Лада»... Было весело и одновременно грустно. Я до сих пор дружу с некоторыми из своих одноклассников, а школу вспоминаю с нежностью», – рассказала Наталия.

1973: объедались апельсинами и кидались ими

Марина Жуйкова выпускалась из ижевской школы № 27 ровно полвека назад, в 1973 году. К празднику готовилась. В советское время девушки чаще всего шили себе платья в ателье или, на худой конец, сами. В магазинах ничего красивого было не сыскать. Но у Марины было особое платье. Белое, с розовыми цветочками, из Германии – его выкупила у своей подружки тетя Марины. Платье было сшито из модной тогда ткани «Космос» – это такая набивная ткань, очень приятная телу.

«Сзади глубокий вырез, а спереди – под горлышко. Оно было до колена, но, естественно, я его подшила – тогда были в моде мини! Сначала надела белые прозрачные носочки с вышитыми цветами, но так как они были очень популярными и в них были все, я их сняла и осталась просто в красивых закрытых белых плетеных босоножках», – рассказывает Марина.

Прическу она сделала в парикмахерской «Чайка», которая располагалась в переулке Широком. Но результат не понравился.

«Просто страх какой-то мне накрутили – прическу «бабетта». Конечно, я все это смыла. И пошла к подружке, которая потом, кстати, стала парикмахером. Волосы она мне распустила и сделала легкие кудряшки. У нас была очень консервативная школа, директор ух какая строгая была! И девочкам нельзя было ходить с распущенными волосами. А раз школа закончилась, то можно стало», – рассказывает Марина.

В советское время выпускной вечер обычно проходил в самой школе. Школьники придумывали различные сценки, пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи собственного сочинения. У Марины торжество проходило в актовом зале. Там им вручили аттестаты, сказали напутственные слова и пригласили в школьную столовую, где уже были накрыты столы.

«И представляете, там были апельсины! В то время, в июне, апельсины! Это было что-то такое из ряда вон выходящее. Причем их было так много, что мы ими угощали ребят, которые ушли после 8 класса и пришли повидаться. Ну как угощали – бросали им через окно».

Обычно, апельсины в СССР были только зимой, в Новый год. Фото: архив редакции

Потом были танцы – конечно, под знаменитую «Шизгару». А затем Марина с одноклассниками пошли гулять на набережную. Вернулись домой под утро – веселые и трезвые!

1988 год: гуляли всю ночь

Ольга Гизатуллина закончила школу № 7 в 1988 году.

«До 9 класса у нас был очень сплоченный класс, мы учились, дружили и веселились. А после 8 класса почти все мальчики и часть девчонок ушли в ПТУ. И нас соединили с другим классом – ребята там были слишком заумные и очень занудные. Поэтому выпускной у нас был скучным. Да, мы читали стихи для учителей, дарили им цветы, получали аттестаты, слушали их прощальные речи. В столовой у нас были накрыты столы, были танцы. Но было скучно», – признается Ольга.

Выпускница Ольга Гизатуллина, 1988 год. Фото: предоставлено героиней

В 80-х годах образы выпускниц стали более разнообразными – ведь тогда в СССР уже можно было купить журнал Burda, и многие начали шить не в ателье, а сами. Откровенных вырезов и декольте не было, а длина платья у многих выпускниц в те годы была все-таки ниже колена.

Ольга была в струящемся платье пастельно-оранжевого цвета с воротником-воланчиком, его ей сшили в ателье.

Выпускницы 80-х годов. Ольга – в центре. Фото: предоставлено героиней

Несомненный хит того времени – кудрявые волосы. Если посмотреть на выпускную фотографию, то все одноклассницы Ольги, и она в том числе, были с мелкими кудрями. Волосы или подвергали химической завивке, или стойко накручивали на мелкие бигуди.

Выпускной класс, 1988 год. Фото: предоставлено героиней

«После торжества в школе мы целую ночь гуляли по городу. Разошлись по домам только под утро. Конечно, никакого алкоголя у нас тогда и в помине не было», – вспоминает Ольга.

1996: катались ночью на троллейбусе

Анастасия Шагаева выпускалась из 11 класса в 1996 году. И самое запоминающееся с этого праздника для нее стала катание по ночному городу на специально заказанном троллейбусе!

«Я училась в школе № 73, она на ул. Ворошилова расположена. От школы мы дошли до остановки, к нам приехал троллейбус, и мы на нем доехали до Монумента дружбы народов, а потом обратно. И это было так прикольно. Просто представьте: ты едешь в троллейбусе, уже чуть-чуть светает, красота!»

Анастасия была на выпускном в красном платье модного в конце 90-х фасона – слегка расклешенном от талии на пуговичках. Вместе с мамой они долго ходили по магазинам, пытаясь найти нужное.

Анастасия в том самом модном красном платье, 1996 год. Фото: предоставлено героиней

«Мне все не нравилось. Выбор был небольшой. Да и определенного стиля у меня тогда не было – я же всю сознательную жизнь в форме проходила. Зато у меня были клевые черные босоножки с ремешками. Но поскольку я не ходила особо на каблуках, то к концу вечера была просто без ног».

Прическу Анастасии сделали в парикмахерской. Говорит, превратили ее в какую-то старуху с большой накрученной и начесанной челкой.

1999 год: в салоне красоты в прическу воткнули перья

В 90-х годах уже принято было от выпускников дарить подарки школе и директору. Ирина Шайдуллина вспоминает, что единственное, на что их родители смогли собрать деньги в 1999 году, это напольная вешалка.

«Это был сложный год после кризиса 98 года. До нас выпускники подарили ксерокс, а мы вешалку. Во время официальной части, на которой были даже две мои бабули, нам вручили аттестаты и медали. А потом мы поехали в кафе – и это несмотря на трудности с деньгами. Помню, как наша классная плакала, ведь мы были ее первым выпускным классом. Еще под яблоней закопали бутылку с посланиями себе в будущем. Правда, никто не вспомнит теперь, где эта яблоня», – рассказывает Ирина.

Свой выпускной образ она подсмотрела в фильме «Шесть дней, семь ночей» (16+). На ней было короткое платье с открытой спиной из красивой переливающейся ткани, а сверху длинный легкий пиджак. Все было сшито на заказ.

Выпускной класс Ирины. Она сидит в первом ряду, третья слева. Фото: предоставлено героиней

«Родители смогли найти деньги на макияж с прической. И я пошла в салон красоты «Элегия», который находился на перекрестке ул. Советская и Красноармейская. Буквально за неделю до торжества у меня случилась трагедия – все губы обсыпало герпесом. Я ревела просто навзрыд, звонила бабушке: «Ба, что делать, что делать, надо спасать меня». И она дала какие-то мази, всю неделю я ими мазалась, не переставая. В итоге в салоне красоты даже и не поняли, что у меня на губах какие-то болячки были. Макияж сделали по классике: раз платье голубое, то и тени на веках тоже были голубыми. В итоге я получилась очень взрослой и даже слегка распутной женщиной. Прическа, скажем так, тоже странная была – мне собрали волосы вверх и прикрепили… перья!»

Вот в таком образе Ирина и выпустилась из 11 класса школы № 5. После кафе они с подружкой гуляли всю ночь по городу. А утром возвращались домой на трамвае в туфлях со сломанными каблуками и с осыпавшимся макияжем.

«Потом, кстати, мы всем классом еще отдельно ездили к нашему однокласснику. Мы там пили пиво, в которое, как признались через несколько лет наши мальчишки, была добавлена водка. И именно там у нас в классе сложились две пары, и эти ребята женаты до сих пор».

2012 год: ходили по красной дорожке и раздавали автографы

Выпускница Мария Хафизова, 2012 год. Фото: предоставлено героиней

Выпускной Марии Хафизовой прошел в стиле голливудских звезд на ковровой дорожке. Аттестаты им вручили в классе, а отмечали они в «Зефире». Для четырех 11 классов выкупили весь первый этаж кафе.

Фонтан из бокалов. Фото: предоставлено героиней

«Мы заходили в кафе по красной дорожке. По ее краям стояли родители и учителя, аплодировали, пока мы шли, просили автографы – прямо как у настоящих звезд. Был большой фонтан из бокалов, но вместо шампанского туда наливали «Спрайт». Сначала с нами были учителя и родители, потом они ушли. А вот моя мама осталась – мне на тот момент еще не было 18 лет. Мы много танцевали, был ведущий. Ушли мы часа в 4 утра и то потому, что мама все время говорила, чтобы мы шли домой», – рассказывает Маша.

Выпускники раздают автографы своим учителям и родителям. Фото: предоставлено героиней

Фасон выпускного платья она нашла в интернете – ей хотелось розовое платьишко, как у принцессы. Мама идею поддержала, они купили ткань и отдали шить знакомой швее. Прическу сделала в салоне и сама просто подкрасила ресницы.

Выпускники в кафе «Зефир». Фото: предоставлено героиней

«Я вообще не помню, чтобы мы с одноклассницами обсуждали, в чем будем на выпускном. Многие пришли в совершенно обычных платьях, еще несколько девчонок тоже сшили платья. Парни почти все были в костюмах».

Выпускной класс Марии Хафизовой, 2012 год. Она сидит в первом ряду, вторая слева. Фото: предоставлено героиней

2022: шампанское прятали под столами

Егор Федоров закончил школу № 74 в прошлом 2022 году. Говорит, их выпускной прошел по классической схеме: вручение аттестатов в актовом зале, небольшая концертная программа и банкет в кафе. На все про все ушло по 6 тысяч рублей с каждого ученика.

Егор получает аттестат. Фото: предоставлено героем

«Было несколько номеров, в одном из которых я участвовал. Я уже много лет занимаюсь бальными танцами. Концерт готовили учителя, не мы. Школе от класса подарили сертификат на музыкальное оборудование и, естественно, всем учителям цветы. А классной вручили деньги и красивый букет», – рассказывает Егор.

Банкет прошел в кафе «Теремок». Вел праздник ведущий, который, по словам Егора, был слегка «косячный».

«Он больше ориентирован на свадьбы, поэтому конкурсы у него были скорее для родителей. Мы разделились на команды, подыгрывали, было интересно, но осадочек остался. А вот еда была вкусная. Какой там салат «Цезарь», м-м-м. Алкоголь был – шампанское закупили родители. Как учителя с директором ушли, так достали его из-под столов и выпили», – улыбается Егор.

Выпускной вечер образца 2022 года. Фото: предоставлено героем

Молодой человек тщательно подошел к выбору костюма на выпускной.

«По идее, в июне должно было быть жарко. Я хотел купить себе модные бермуды и пиджак. Думал, будет стильно, модно, молодежно. Но, как всегда, произошел конфликт поколений… Потом посмотрел прогноз погоды, должно быть холодно. Решил остановиться на костюме. Зашли в два магазина. В первом показали серенький костюмчик. Не понравился, я как будто в 80-х оказался. Думаю, нет, я в нем слишком полным выгляжу».

В кафе гуляли сразу вся параллель 11 классов школы № 74. Фото: предоставлено героем

В итоге во втором магазине он купил насыщенно-синий костюм в клеточку.

«Еще рубашку купили модную с воротником-стоечкой. Темные ботинки к такому костюму не подошли, поэтому я нацепил белые кроссовки, немного подкатил штаны – и в путь. Ой, а девчонки наши… Я когда зашел, вообще никого не узнал. Они все очень сильно накрасились, сделали себе укладки. В общем, девчонки, прям, парились. Некоторые выглядели как принцессы», – рассказал Егор.

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