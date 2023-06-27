Детские площадки в Ижевске: чек-лист для взрослых, что делать, если оборудование опасно

Детские площадки могут быть опасны Фото: Анастасия Захарова

Не все детские площадки, установленные в парках и дворах, внушают доверие. На некоторые, где оборудование устанавливали еще в прошлом веке, родители сами не пустят своих детей, другие, пусть и более современные, тоже бывают не без изъянов. Показываем несколько самых опасных, на которые нам жаловались читатели. А заодно вместе с региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, что новые площадки тоже могут таить в себе опасности.

Страшные детские площадки

Обычно самыми ужасными являются детские площадки, которые соответствуют устаревшим требованиям. Они до сих пор стоят в наших дворах, хотя и таят в себе больше всего опасностей.

Чтобы проинспектировать детские площадки, для начала составляем список вещей, на которые нужно обратить внимание. С этим нам помогли в ОНФ.

– Противоударное покрытие. Оно может быть резиновым, из округлой гальки или песка – главное, чтобы «без дыр»;

– Горки внизу должны плотно примыкать к земле, то есть быть без зазоров. Иначе ребенок ударится;

– Качели должны быть на цепях, а не на железных негибких поручнях. Цепи должны быть с оплеткой;

– Качели-балансир должны быть оборудованы противоударным приспособлением под сидениями;

– В песочнице должно быть достаточно песка, недопустимы торчащие гвозди;

– Общее правило для всего оборудования: ничто не должно шататься и выпадать.

– Должны быть информационные таблички с телефонами экстренных служб и, желательно, инструкция по использованию.

Как отметил Ваге Карапетян, руководитель регионального исполкома ОНФ по Удмуртии, со старыми площадками возникает много проблем: конструкции нужно однозначно демонтировать, но не всегда жители на это согласны. Особенно если это – единственный вариант для детских игр. Вот несколько фото из дворов города.

Детская площадка между домами № 6 и № 8 на ул. Авангардной. Качели на жестком подвесе сейчас считаются опасными. Покрытия здесь просто нет Фото: Анастасия Захарова

Качели на детской площадке между домами № 6 и № 8 на ул. Авангардной тоже опасны – падать на них жестко. Под сидушками должны быть смягчающие элементы Фото: Анастасия Захарова

А это уже улица Коммунаров. Не самая приятная площадка Фото: Мария Бакланова

Песок на детскую площадку по ул. Коммунаров давно не завозили Фото: Мария Бакланова

Стул здесь просто для красоты, или он поддерживает горку? Фото: Мария Бакланова

Потрясающие качели в районе Металлурга Фото: Мария Бакланова

Песочница в Металлурге тоже решила развалиться. Но хорошо, что песка достаточно Фото: Мария Бакланова

На Молодежной, 92 остались элементы детской площадки еще с незапамятных времен. Никакого безопасного покрытия, поручни проржавели и прогнулись. «Порадовали» лестницы, по которым можно забираться вверх, высотой в два этажа. Что будет, если ребенок упадет с такой конструкции?

Уголок прошлого на прекрасной детской площадке Фото: Анастасия Захарова

Смысл от конструкций на Молодежной, 92 вызывает много вопросов, тем более рядом стоит прекрасная детская площадка – подарок для жителей от UDS-group. Это огромная территория, где есть и качели, и горки, и резиновое покрытие, и тренажеры. Стоит она с 2016 года и прекрасно сохранилась, потому что за ее содержанием следят. Хотя свои недостатки тоже есть.

Эту детскую площадку жителям домов на Молодежной подарили в UDS-group Фото: Анастасия Захарова

Видно, что резиновое покрытие часто обновляют, но «дыры» все равно периодически образуются Фото: Анастасия Захарова

Здорово, что есть инструкция по использованию тренажеров Фото: Анастасия Захарова

У качелей есть резиновая оплетка – хороший знак Фото: Анастасия Захарова

Нужно досыпать песка, чтобы спуск с горки стал безопасным Фото: Анастасия Захарова

Качель явно пользуется популярностью, однако видно, что она ходит ходуном. Требуется укрепление Фото: Анастасия Захарова

У новых тоже есть недостатки

Новые детские, может, выглядели когда-то отлично и сделаны были по всем стандартам. Но если нет должного ухода – они со временем разваливаются и становятся опасными. Вот несколько примеров.

Сквер Металлургов – детская площадка здесь относительно новая. Производит хорошее впечатление. Однако некоторые недочеты мы обнаружили: вывалились из пазов некоторые элементы у сетки, по которой ползают дети; карусель расшаталась; у качелей не везде есть резиновая оплетка вокруг цепей. В остальном все хорошо: спуск у горки безопасный, покрытие качественное, качели-балансир оборудованы противоударным устройством. В общем и целом площадка выглядит неплохо. Хотя некоторые детали требуют ремонта или замены.

Детская площадка в сквере Металлургов Фото: Анастасия Захарова

Такая подушечка должна быть под сидением у качели-балансира, чтобы дети не ударялись Фото: Анастасия Захарова

Спуск с горки должен плотно прилегать к земле, чтобы ребенок приземлился безопасно Фото: Анастасия Захарова

Оплетка на цепях качелей Фото: Анастасия Захарова

Однако оплетка сохранилась не везде Фото: Анастасия Захарова

Карусель выглядит неплохо, но на самом деле шатается Фото: Анастасия Захарова

Сетка, натянутая на горке, вываливается Фото: Анастасия Захарова

А вот наличие информационной таблички – плюс. Выровнять бы ее еще… Фото: Анастасия Захарова

А вот двор на Красноармейской, 88 разочаровал. Причем если не приглядываться, недочетов не заметить: площадка выглядит стильной и современной, да и просто радуешься тому, что она есть. Но это если не присматриваться к деталям.

Кажется, что это прекрасная детская площадка. Но это только на первый взгляд Фото: Анастасия Захарова

Резиновое покрытие износилось, и под ним открылись опасные провалы. Качели откровенно опасны, а карусель расшаталась и подходит только для очень высоких детей от 20 лет. В песочнице недостаточно песка.

Резиновое покрытие покрылось проплешинами Фото: Анастасия Захарова

Мало того, что у качели отваливается спинка, так еще и при падении на такой противоударный элемент можно запросто что-то отбить Фото: Анастасия Захарова

Качели на жестком подвесе опасны сами по себе. Прохожему ребенку может прилететь по голове Фото: Анастасия Захарова

Но есть и хороший момент: качели оградили забором, чтобы дети не бегали под ними Фото: Анастасия Захарова

Карусель расшаталась и находится слишком высоко от уровня земли. Ребенку на нее залезть трудно Фото: Анастасия Захарова

Песка маловато Фото: Анастасия Захарова

В ОНФ планируют написать обращение в ТСЖ со списком всех недочетов и попросить принять меры.

Что делать, если обнаружили опасные элементы

Безопасность детей зависит от взрослых, убежден Ваге Карапетян, руководитель регионального исполкома ОНФ по Удмуртии. Поэтому нужно следить за состоянием площадок самим и сигнализировать, если что-то не так:

– Нет информационной таблички;

– Отсутствует смягчающее покрытие;

– Расшатались конструкции.

«Каждый житель может стать экспертом по мониторингу игровых и спортивных площадок. Мы просим каждого жителя сообщать нам, если вы что-то заметили. Ведь именно от нас, взрослых, зависит здоровье и жизнь наших детей», – говорит Ваге Карапетян.

Обращаться можно к ответственным лицам. Если обслуживанием площадки занимается управляющая компания, обратиться стоит туда. Если муниципалитет – в администрацию города. Понять зоны ответственности можно, например, с помощью кадастровой карты. Но если разбираться в этом лень, а сигнализировать хочется, можно сообщить в ОНФ. Там передадут информацию куда нужно. Ведь детские площадки – приоритет общественников для работы летом.

Мы убедились, что старые детские площадки откровенно опасны для детей. А ведь проблему можно решить, поставив красивую, стильную и современную площадку вместо той, которая служит еще с советских времен. С этим помогут, например, в компании TORUDA. Она занимается проектированием и строительством детских, спортивных площадок, площадок для игр в волейбол или баскетбол, теннис, хоккей. В TORUDA могут обустроить пространство двора, сквера, кафе, школы.

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Перед началом работ компания проконсультирует жителей, что можно сделать, исходя из бюджета и условий территории, бесплатно создаст 3D проект и смету. Компания работает в том числе с госзакупками и тендерами, а также помогает жителям искать источники финансирования. Оборудование в компании имеет все необходимые сертификаты. После установки TORUDA занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием, и это поможет площадке прослужить дольше.

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Кстати, TORUDA поможет обустроить детскую площадку и на вашем загородном участке. Ее вы можете обустроить полностью на свой вкус. Компания берется за нестандартные заказы и готова обустроить местечко под особенности вашей территории и пожеланий. Естественно, с соблюдением всех требований безопасности.

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Контакты:

– телефон: 57-63-12

– электронная почта: info@toruda.ru

– адрес: ул. Карла Маркса, 244

– сайт: izh.toruda.ru

ООО «Элком»

erid: LjN8KA94T

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».