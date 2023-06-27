Детские площадки в Ижевске: чек-лист для взрослых, что делать, если оборудование опасно

Детские площадки могут быть опасны
Фото: Анастасия Захарова
Не все детские площадки, установленные в парках и дворах, внушают доверие. На некоторые, где оборудование устанавливали еще в прошлом веке, родители сами не пустят своих детей, другие, пусть и более современные, тоже бывают не без изъянов. Показываем несколько самых опасных, на которые нам жаловались читатели. А заодно вместе с региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, что новые площадки тоже могут таить в себе опасности.
Страшные детские площадки
Обычно самыми ужасными являются детские площадки, которые соответствуют устаревшим требованиям. Они до сих пор стоят в наших дворах, хотя и таят в себе больше всего опасностей.
Чтобы проинспектировать детские площадки, для начала составляем список вещей, на которые нужно обратить внимание. С этим нам помогли в ОНФ.
– Противоударное покрытие. Оно может быть резиновым, из округлой гальки или песка – главное, чтобы «без дыр»;
– Горки внизу должны плотно примыкать к земле, то есть быть без зазоров. Иначе ребенок ударится;
– Качели должны быть на цепях, а не на железных негибких поручнях. Цепи должны быть с оплеткой;
– Качели-балансир должны быть оборудованы противоударным приспособлением под сидениями;
– В песочнице должно быть достаточно песка, недопустимы торчащие гвозди;
– Общее правило для всего оборудования: ничто не должно шататься и выпадать.
– Должны быть информационные таблички с телефонами экстренных служб и, желательно, инструкция по использованию.
Как отметил Ваге Карапетян, руководитель регионального исполкома ОНФ по Удмуртии, со старыми площадками возникает много проблем: конструкции нужно однозначно демонтировать, но не всегда жители на это согласны. Особенно если это – единственный вариант для детских игр. Вот несколько фото из дворов города.
Детская площадка между домами № 6 и № 8 на ул. Авангардной. Качели на жестком подвесе сейчас считаются опасными. Покрытия здесь просто нет
Фото: Анастасия Захарова
Качели на детской площадке между домами № 6 и № 8 на ул. Авангардной тоже опасны – падать на них жестко. Под сидушками должны быть смягчающие элементы
Фото: Анастасия Захарова
А это уже улица Коммунаров. Не самая приятная площадка
Фото: Мария Бакланова
Песок на детскую площадку по ул. Коммунаров давно не завозили
Фото: Мария Бакланова
Стул здесь просто для красоты, или он поддерживает горку?
Фото: Мария Бакланова
Потрясающие качели в районе Металлурга
Фото: Мария Бакланова
Песочница в Металлурге тоже решила развалиться. Но хорошо, что песка достаточно
Фото: Мария Бакланова
На Молодежной, 92 остались элементы детской площадки еще с незапамятных времен. Никакого безопасного покрытия, поручни проржавели и прогнулись. «Порадовали» лестницы, по которым можно забираться вверх, высотой в два этажа. Что будет, если ребенок упадет с такой конструкции?
Уголок прошлого на прекрасной детской площадке
Фото: Анастасия Захарова
Смысл от конструкций на Молодежной, 92 вызывает много вопросов, тем более рядом стоит прекрасная детская площадка – подарок для жителей от UDS-group. Это огромная территория, где есть и качели, и горки, и резиновое покрытие, и тренажеры. Стоит она с 2016 года и прекрасно сохранилась, потому что за ее содержанием следят. Хотя свои недостатки тоже есть.
Эту детскую площадку жителям домов на Молодежной подарили в UDS-group
Фото: Анастасия Захарова
Видно, что резиновое покрытие часто обновляют, но «дыры» все равно периодически образуются
Фото: Анастасия Захарова
Здорово, что есть инструкция по использованию тренажеров
Фото: Анастасия Захарова
У качелей есть резиновая оплетка – хороший знак
Фото: Анастасия Захарова
Нужно досыпать песка, чтобы спуск с горки стал безопасным
Фото: Анастасия Захарова
Качель явно пользуется популярностью, однако видно, что она ходит ходуном. Требуется укрепление
Фото: Анастасия Захарова
У новых тоже есть недостатки
Новые детские, может, выглядели когда-то отлично и сделаны были по всем стандартам. Но если нет должного ухода – они со временем разваливаются и становятся опасными. Вот несколько примеров.
Сквер Металлургов – детская площадка здесь относительно новая. Производит хорошее впечатление. Однако некоторые недочеты мы обнаружили: вывалились из пазов некоторые элементы у сетки, по которой ползают дети; карусель расшаталась; у качелей не везде есть резиновая оплетка вокруг цепей. В остальном все хорошо: спуск у горки безопасный, покрытие качественное, качели-балансир оборудованы противоударным устройством. В общем и целом площадка выглядит неплохо. Хотя некоторые детали требуют ремонта или замены.
Детская площадка в сквере Металлургов
Фото: Анастасия Захарова
Такая подушечка должна быть под сидением у качели-балансира, чтобы дети не ударялись
Фото: Анастасия Захарова
Спуск с горки должен плотно прилегать к земле, чтобы ребенок приземлился безопасно
Фото: Анастасия Захарова
Оплетка на цепях качелей
Фото: Анастасия Захарова
Однако оплетка сохранилась не везде
Фото: Анастасия Захарова
Карусель выглядит неплохо, но на самом деле шатается
Фото: Анастасия Захарова
Сетка, натянутая на горке, вываливается
Фото: Анастасия Захарова
А вот наличие информационной таблички – плюс. Выровнять бы ее еще…
Фото: Анастасия Захарова
А вот двор на Красноармейской, 88 разочаровал. Причем если не приглядываться, недочетов не заметить: площадка выглядит стильной и современной, да и просто радуешься тому, что она есть. Но это если не присматриваться к деталям.
Кажется, что это прекрасная детская площадка. Но это только на первый взгляд
Фото: Анастасия Захарова
Резиновое покрытие износилось, и под ним открылись опасные провалы. Качели откровенно опасны, а карусель расшаталась и подходит только для очень высоких детей от 20 лет. В песочнице недостаточно песка.
Резиновое покрытие покрылось проплешинами
Фото: Анастасия Захарова
Мало того, что у качели отваливается спинка, так еще и при падении на такой противоударный элемент можно запросто что-то отбить
Фото: Анастасия Захарова
Качели на жестком подвесе опасны сами по себе. Прохожему ребенку может прилететь по голове
Фото: Анастасия Захарова
Но есть и хороший момент: качели оградили забором, чтобы дети не бегали под ними
Фото: Анастасия Захарова
Карусель расшаталась и находится слишком высоко от уровня земли. Ребенку на нее залезть трудно
Фото: Анастасия Захарова
Песка маловато
Фото: Анастасия Захарова
В ОНФ планируют написать обращение в ТСЖ со списком всех недочетов и попросить принять меры.
Что делать, если обнаружили опасные элементы
Безопасность детей зависит от взрослых, убежден Ваге Карапетян, руководитель регионального исполкома ОНФ по Удмуртии. Поэтому нужно следить за состоянием площадок самим и сигнализировать, если что-то не так:
– Нет информационной таблички;
– Отсутствует смягчающее покрытие;
– Расшатались конструкции.
«Каждый житель может стать экспертом по мониторингу игровых и спортивных площадок. Мы просим каждого жителя сообщать нам, если вы что-то заметили. Ведь именно от нас, взрослых, зависит здоровье и жизнь наших детей», – говорит Ваге Карапетян.
Обращаться можно к ответственным лицам. Если обслуживанием площадки занимается управляющая компания, обратиться стоит туда. Если муниципалитет – в администрацию города. Понять зоны ответственности можно, например, с помощью кадастровой карты. Но если разбираться в этом лень, а сигнализировать хочется, можно сообщить в ОНФ. Там передадут информацию куда нужно. Ведь детские площадки – приоритет общественников для работы летом.
Мы убедились, что старые детские площадки откровенно опасны для детей. А ведь проблему можно решить, поставив красивую, стильную и современную площадку вместо той, которая служит еще с советских времен. С этим помогут, например, в компании TORUDA. Она занимается проектированием и строительством детских, спортивных площадок, площадок для игр в волейбол или баскетбол, теннис, хоккей. В TORUDA могут обустроить пространство двора, сквера, кафе, школы.
Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером
Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером
Перед началом работ компания проконсультирует жителей, что можно сделать, исходя из бюджета и условий территории, бесплатно создаст 3D проект и смету. Компания работает в том числе с госзакупками и тендерами, а также помогает жителям искать источники финансирования. Оборудование в компании имеет все необходимые сертификаты. После установки TORUDA занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием, и это поможет площадке прослужить дольше.
Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером
Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером
Кстати, TORUDA поможет обустроить детскую площадку и на вашем загородном участке. Ее вы можете обустроить полностью на свой вкус. Компания берется за нестандартные заказы и готова обустроить местечко под особенности вашей территории и пожеланий. Естественно, с соблюдением всех требований безопасности.
Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером
Контакты:
– телефон: 57-63-12
– электронная почта: info@toruda.ru
– адрес: ул. Карла Маркса, 244
– сайт: izh.toruda.ru
ООО «Элком»
erid: LjN8KA94T
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».