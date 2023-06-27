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Общество27 июня 2023 12:32

Детские площадки в Ижевске: чек-лист для взрослых, что делать, если оборудование опасно

Эксперты ОНФ рассказали об опасных детских площадках
Анастасия Захарова
Детские площадки могут быть опасны

Детские площадки могут быть опасны

Фото: Анастасия Захарова

Не все детские площадки, установленные в парках и дворах, внушают доверие. На некоторые, где оборудование устанавливали еще в прошлом веке, родители сами не пустят своих детей, другие, пусть и более современные, тоже бывают не без изъянов. Показываем несколько самых опасных, на которые нам жаловались читатели. А заодно вместе с региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, что новые площадки тоже могут таить в себе опасности.

Страшные детские площадки

Обычно самыми ужасными являются детские площадки, которые соответствуют устаревшим требованиям. Они до сих пор стоят в наших дворах, хотя и таят в себе больше всего опасностей.

Чтобы проинспектировать детские площадки, для начала составляем список вещей, на которые нужно обратить внимание. С этим нам помогли в ОНФ.

– Противоударное покрытие. Оно может быть резиновым, из округлой гальки или песка – главное, чтобы «без дыр»;

– Горки внизу должны плотно примыкать к земле, то есть быть без зазоров. Иначе ребенок ударится;

– Качели должны быть на цепях, а не на железных негибких поручнях. Цепи должны быть с оплеткой;

– Качели-балансир должны быть оборудованы противоударным приспособлением под сидениями;

– В песочнице должно быть достаточно песка, недопустимы торчащие гвозди;

– Общее правило для всего оборудования: ничто не должно шататься и выпадать.

– Должны быть информационные таблички с телефонами экстренных служб и, желательно, инструкция по использованию.

Как отметил Ваге Карапетян, руководитель регионального исполкома ОНФ по Удмуртии, со старыми площадками возникает много проблем: конструкции нужно однозначно демонтировать, но не всегда жители на это согласны. Особенно если это – единственный вариант для детских игр. Вот несколько фото из дворов города.

Детская площадка между домами № 6 и № 8 на ул. Авангардной. Качели на жестком подвесе сейчас считаются опасными. Покрытия здесь просто нет

Детская площадка между домами № 6 и № 8 на ул. Авангардной. Качели на жестком подвесе сейчас считаются опасными. Покрытия здесь просто нет

Фото: Анастасия Захарова

Качели на детской площадке между домами № 6 и № 8 на ул. Авангардной тоже опасны – падать на них жестко. Под сидушками должны быть смягчающие элементы

Качели на детской площадке между домами № 6 и № 8 на ул. Авангардной тоже опасны – падать на них жестко. Под сидушками должны быть смягчающие элементы

Фото: Анастасия Захарова

А это уже улица Коммунаров. Не самая приятная площадка

А это уже улица Коммунаров. Не самая приятная площадка

Фото: Мария Бакланова

Песок на детскую площадку по ул. Коммунаров давно не завозили

Песок на детскую площадку по ул. Коммунаров давно не завозили

Фото: Мария Бакланова

Стул здесь просто для красоты, или он поддерживает горку?

Стул здесь просто для красоты, или он поддерживает горку?

Фото: Мария Бакланова

Потрясающие качели в районе Металлурга

Потрясающие качели в районе Металлурга

Фото: Мария Бакланова

Песочница в Металлурге тоже решила развалиться. Но хорошо, что песка достаточно

Песочница в Металлурге тоже решила развалиться. Но хорошо, что песка достаточно

Фото: Мария Бакланова

На Молодежной, 92 остались элементы детской площадки еще с незапамятных времен. Никакого безопасного покрытия, поручни проржавели и прогнулись. «Порадовали» лестницы, по которым можно забираться вверх, высотой в два этажа. Что будет, если ребенок упадет с такой конструкции?

Уголок прошлого на прекрасной детской площадке

Уголок прошлого на прекрасной детской площадке

Фото: Анастасия Захарова

Смысл от конструкций на Молодежной, 92 вызывает много вопросов, тем более рядом стоит прекрасная детская площадка – подарок для жителей от UDS-group. Это огромная территория, где есть и качели, и горки, и резиновое покрытие, и тренажеры. Стоит она с 2016 года и прекрасно сохранилась, потому что за ее содержанием следят. Хотя свои недостатки тоже есть.

Эту детскую площадку жителям домов на Молодежной подарили в UDS-group

Эту детскую площадку жителям домов на Молодежной подарили в UDS-group

Фото: Анастасия Захарова

Видно, что резиновое покрытие часто обновляют, но «дыры» все равно периодически образуются

Видно, что резиновое покрытие часто обновляют, но «дыры» все равно периодически образуются

Фото: Анастасия Захарова

Здорово, что есть инструкция по использованию тренажеров

Здорово, что есть инструкция по использованию тренажеров

Фото: Анастасия Захарова

У качелей есть резиновая оплетка – хороший знак

У качелей есть резиновая оплетка – хороший знак

Фото: Анастасия Захарова

Нужно досыпать песка, чтобы спуск с горки стал безопасным

Нужно досыпать песка, чтобы спуск с горки стал безопасным

Фото: Анастасия Захарова

Качель явно пользуется популярностью, однако видно, что она ходит ходуном. Требуется укрепление

Качель явно пользуется популярностью, однако видно, что она ходит ходуном. Требуется укрепление

Фото: Анастасия Захарова

У новых тоже есть недостатки

Новые детские, может, выглядели когда-то отлично и сделаны были по всем стандартам. Но если нет должного ухода – они со временем разваливаются и становятся опасными. Вот несколько примеров.

Сквер Металлургов – детская площадка здесь относительно новая. Производит хорошее впечатление. Однако некоторые недочеты мы обнаружили: вывалились из пазов некоторые элементы у сетки, по которой ползают дети; карусель расшаталась; у качелей не везде есть резиновая оплетка вокруг цепей. В остальном все хорошо: спуск у горки безопасный, покрытие качественное, качели-балансир оборудованы противоударным устройством. В общем и целом площадка выглядит неплохо. Хотя некоторые детали требуют ремонта или замены.

Детская площадка в сквере Металлургов

Детская площадка в сквере Металлургов

Фото: Анастасия Захарова

Такая подушечка должна быть под сидением у качели-балансира, чтобы дети не ударялись

Такая подушечка должна быть под сидением у качели-балансира, чтобы дети не ударялись

Фото: Анастасия Захарова

Спуск с горки должен плотно прилегать к земле, чтобы ребенок приземлился безопасно

Спуск с горки должен плотно прилегать к земле, чтобы ребенок приземлился безопасно

Фото: Анастасия Захарова

Оплетка на цепях качелей

Оплетка на цепях качелей

Фото: Анастасия Захарова

Однако оплетка сохранилась не везде

Однако оплетка сохранилась не везде

Фото: Анастасия Захарова

Карусель выглядит неплохо, но на самом деле шатается

Карусель выглядит неплохо, но на самом деле шатается

Фото: Анастасия Захарова

Сетка, натянутая на горке, вываливается

Сетка, натянутая на горке, вываливается

Фото: Анастасия Захарова

А вот наличие информационной таблички – плюс. Выровнять бы ее еще…

А вот наличие информационной таблички – плюс. Выровнять бы ее еще…

Фото: Анастасия Захарова

А вот двор на Красноармейской, 88 разочаровал. Причем если не приглядываться, недочетов не заметить: площадка выглядит стильной и современной, да и просто радуешься тому, что она есть. Но это если не присматриваться к деталям.

Кажется, что это прекрасная детская площадка. Но это только на первый взгляд

Кажется, что это прекрасная детская площадка. Но это только на первый взгляд

Фото: Анастасия Захарова

Резиновое покрытие износилось, и под ним открылись опасные провалы. Качели откровенно опасны, а карусель расшаталась и подходит только для очень высоких детей от 20 лет. В песочнице недостаточно песка.

Резиновое покрытие покрылось проплешинами

Резиновое покрытие покрылось проплешинами

Фото: Анастасия Захарова

Мало того, что у качели отваливается спинка, так еще и при падении на такой противоударный элемент можно запросто что-то отбить

Мало того, что у качели отваливается спинка, так еще и при падении на такой противоударный элемент можно запросто что-то отбить

Фото: Анастасия Захарова

Качели на жестком подвесе опасны сами по себе. Прохожему ребенку может прилететь по голове

Качели на жестком подвесе опасны сами по себе. Прохожему ребенку может прилететь по голове

Фото: Анастасия Захарова

Но есть и хороший момент: качели оградили забором, чтобы дети не бегали под ними

Но есть и хороший момент: качели оградили забором, чтобы дети не бегали под ними

Фото: Анастасия Захарова

Карусель расшаталась и находится слишком высоко от уровня земли. Ребенку на нее залезть трудно

Карусель расшаталась и находится слишком высоко от уровня земли. Ребенку на нее залезть трудно

Фото: Анастасия Захарова

Песка маловато

Песка маловато

Фото: Анастасия Захарова

В ОНФ планируют написать обращение в ТСЖ со списком всех недочетов и попросить принять меры.

Что делать, если обнаружили опасные элементы

Безопасность детей зависит от взрослых, убежден Ваге Карапетян, руководитель регионального исполкома ОНФ по Удмуртии. Поэтому нужно следить за состоянием площадок самим и сигнализировать, если что-то не так:

– Нет информационной таблички;

– Отсутствует смягчающее покрытие;

– Расшатались конструкции.

«Каждый житель может стать экспертом по мониторингу игровых и спортивных площадок. Мы просим каждого жителя сообщать нам, если вы что-то заметили. Ведь именно от нас, взрослых, зависит здоровье и жизнь наших детей», – говорит Ваге Карапетян.

Обращаться можно к ответственным лицам. Если обслуживанием площадки занимается управляющая компания, обратиться стоит туда. Если муниципалитет – в администрацию города. Понять зоны ответственности можно, например, с помощью кадастровой карты. Но если разбираться в этом лень, а сигнализировать хочется, можно сообщить в ОНФ. Там передадут информацию куда нужно. Ведь детские площадки – приоритет общественников для работы летом.

Мы убедились, что старые детские площадки откровенно опасны для детей. А ведь проблему можно решить, поставив красивую, стильную и современную площадку вместо той, которая служит еще с советских времен. С этим помогут, например, в компании TORUDA. Она занимается проектированием и строительством детских, спортивных площадок, площадок для игр в волейбол или баскетбол, теннис, хоккей. В TORUDA могут обустроить пространство двора, сквера, кафе, школы.

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Перед началом работ компания проконсультирует жителей, что можно сделать, исходя из бюджета и условий территории, бесплатно создаст 3D проект и смету. Компания работает в том числе с госзакупками и тендерами, а также помогает жителям искать источники финансирования. Оборудование в компании имеет все необходимые сертификаты. После установки TORUDA занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием, и это поможет площадке прослужить дольше.

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Кстати, TORUDA поможет обустроить детскую площадку и на вашем загородном участке. Ее вы можете обустроить полностью на свой вкус. Компания берется за нестандартные заказы и готова обустроить местечко под особенности вашей территории и пожеланий. Естественно, с соблюдением всех требований безопасности.

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Детская площадка от компании TORUDA. Фото: предоставлено партнером

Контакты:

– телефон: 57-63-12

– электронная почта: info@toruda.ru

– адрес: ул. Карла Маркса, 244

– сайт: izh.toruda.ru

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