Каким будет второй месяц календарного лета в Ижевске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

2023-й продолжает удивлять ижевчан странной погодой. Сначала был аномально жаркий и сухой май, затем заморозки посреди июня. Что же готовит нам июль? Традиционно разбираемся вместе с экспертами и сервисами погоды.

Неожиданный контраст

Июнь этого года в республике стал определенным контрастом к аномально теплому маю. По данным нашего постоянного эксперта Дмитрия Адаховского, старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ, температура мая в Ижевске составила +15,7°С, а средняя температура на конец июня – всего +14,3°С, то есть более чем на 2°С ниже нормы.

«Причиной этого стало активное на протяжении большей части месяца поступление арктических воздушных масс на территорию востока Европейской части, что сопровождалось возникновением резких понижений температур и даже заморозков. Да и ночи на протяжении месяца большей частью были холодными. Пики похолодания пришлись на 12 и 19 июня, когда были обновлены рекорды отрицательных температур по городу Ижевску и большинству населенных пунктов республики», – рассказал Дмитрий Адаховский.

Июль 2023-го обещает быть теплым, но не чрезмерно жарким Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, дачники жаловались, что у них в середине июня замерзли картофель и кабачки. И все это на фоне продолжающейся засухи.

«С точки зрения увлажнения, июнь стал продолжением мая с низким количеством осадков, дефицит которых, несмотря на прошедшие ливни, до сих пор сохраняется», – отмечает эксперт.

Кстати, такой холодный июнь отмечался в 2018, 2017 и 2007 годах, а также с 2001 по 2003 год.

Каким будет июль 2023 года в Ижевске?

В начале года гидрометцентр России давал долгосрочный прогноз на весну и лето. Согласно этому прогнозу в июле Ижевск ожидали температуры выше климатических норм.

По словам Дмитрия Адаховского, ситуация с погодой в июле ожидается гораздо более благоприятной, чем в июне.

«По имеющимся долговременным прогнозам, июль ожидается достаточно теплым и влажным. Экстремальной жары не ожидается, но повышения температур до +30°С возможны, особенно с середины месяца. Следовательно, нам можно надеяться на благоприятную погоду с регулярными ливнями и грозами, чего нам так не хватало в июне», – говорит эксперт.

График составлен по данным сервиса Погода и климат

Июль – самый теплый месяц года. В Ижевске его средняя температура составляет +18,6°С. Согласно данным сервиса Погода и климат, средняя июльская температура в Ижевске за последние 20 лет составляла чуть более +19°С. Самый холодный июль за этот период был в 2014 и 2015 годах – всего по +15,6°С и +15,7°С соответственно. Средняя температура июля в 2019 году была чуть выше – до +16,7°С. А самый жаркий июль со средней температурой в +22,4°С отмечался в Ижевске в 2010 году.

Что говорит о погоде интернет

Интернет-сервисы в прогнозах на июль, как обычно, расходятся.

По данным Яндекс.Погоды, июль в Ижевске ожидается стабильно теплый – от +22°С до +26°С в течение всего месяца. Дожди будут довольно редкими, лишь с 10 по 17 число возможно несколько дождливых дней подряд. Периодов резкого потепления или похолодания этот прогноз не обещает.

Прогноз сервиса Погода Майл.ру показывает больше дождей, а еще возможное похолодание до +16.. +18°С в первую неделю июля. В остальное время также будет тепло, но без явной жары – до +23.. +26°С.

Скорее всего, июль в этом году будет «классическим» Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот Гисметео обещает жаркий и грозовой июль. По данным этого сервиса, дождливыми окажутся и первая, и вторая неделя месяца. Затем на каждой неделе будет от 2 до 5 дождливых дней. При этом после 10 числа столбик термометра будет стабильно подниматься выше +27°С. В начале второй и третьей декады ожидается +30.. +31°С, а в самом конце месяца температуры понизятся до +13.. +16°С.

Народные приметы о погоде в июле

На Руси июль всегда считался зенитом лета и самым жарким месяцем без заморозков, но с дождями. Наши предки отмечали, что в июле всегда много гроз – без них не обходится практически ни один дождь. А в конце июля начинают выпадать росы.

Раньше считалось, что если дождь зарядит на Мефодия, то есть 3 июля, идти ему ни много ни мало 40 дней. Но эта примета сбывается не так часто.

Еще одна важная дата для июля – это 12 число, день святых Петра и Павла. С этого дня ночи начинают темнеть, световой день укорачивается. В народе так и говорили: «Петр и Павел день убавил».

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