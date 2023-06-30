Был газон, да весь вышел: что выросло на склонах набережной Ижевска

Газон постепенно начал зарастать сорной травой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Еще в начале лета жители Ижевска обратили внимание, что газоны на набережной Ижевского пруда утратили былую красоту. Отсутствие дождей в течение мая и июня привело к тому, что трава пожухла, местами появились залысины. К концу июня ситуация усугубилась – газон стал по большей части желтым с редкими островками зелени.

Что произошло с газоном

Как сообщили в пресс-службе городской Администрации, полив газона изначально не был предусмотрен, и организовать его сейчас не представляется возможным, так как это слишком дорого. Тем не менее вопрос благоустройства газонов на набережной им. Зодчего Дудина прорабатывают. В Зеленстрое уточняют стоимость работ – укладки рулонных газонов, засева газонов естественных и организации системы автополива. Средства могут заложить в бюджет на 2024 год. Делать все собираются разом, так как засевать газон без автополива нет смысла.

Цветущий клевер Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Но этим летом нам, похоже, предстоит любоваться на пейзаж, более всего напоминающий выгоревшую под солнцем степь… Или нет?

Природа побеждает

Как говорится, свято место пусто не бывает. Мы прогулялись по проблемным склонам и обнаружили нечто интересное. Зеленые островки не только не собираются исчезать, они разрастаются – особенно бурно возле родников, где, очевидно, почва увлажнена сильнее. Только вот растет там отнюдь не газонная трава. Пространства активно захватывают дикие растения.

Большой куст подмаренника Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В природе существует такое явление, как сукцессия – смена одного биологического сообщества другим. Это естественный ход событий: озеро заиливается и становится болотом, потом болото зарастает лесом, потом деревья уничтожает огонь, и на месте пожарища появляется луг. В результате деятельности человека происходит нечто подобное. И наглядную иллюстрацию мы видим на ижевской набережной.

Одуванчики отлично себя чувствуют Фото: Сергей ГРАЧЕВ

До 2010 года склоны были покрыты дикой растительностью. Чтобы их облагородить, слой дерна сняли и постелили рулонный газон. Таким образом прежнее растительное сообщество оказалось уничтожено, человек создал на пустом месте совершенно новое с преобладанием одного вида растений.

Одинокий куст дикой редьки или чего-то весьма похожего Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Но загвоздка заключалась в том, что эта система являлась искусственной, а значит, требующей постоянного ухода. Как только наступили не слишком благоприятные условия, газон без регулярного полива тут же начал чахнуть. Зато дикие растения во время засухи чувствуют себя неплохо.

Мышиный горошек тоже зацвел Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Не хуже газонной травы

Семена дикорастущих трав распространяет ветер и разносят птицы. Поэтому как только на набережной освободилось место, сорняки тотчас же начали отвоевывать прежние позиции. Сейчас на лысом газоне можно увидеть как одиночные кусты цикория, сурепки и подмаренника, так и довольно равномерные зеленые полянки. Что интересно, каждая из таких полянок представляет собой отдельное сообщество.

Цикорий собирается цвести Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Например, одно из таких зеленых пятен при ближайшем рассмотрении оказалось занято «топтун-травой», которая по-научному называется горец птичий. Буквально в нескольких метрах обосновались заросли мать-и-мачехи и полевого вьюнка. Постепенно эти сообщества будут разрастаться, пока не встретятся. Тогда они перемешаются, и получится что-то среднее. Или, может быть, одни виды вытеснят другие. Но факт остается фактом: склоны постепенно возвращаются к своему изначальному состоянию. Если во второй половине лета пойдут дожди, они довольно быстро зазеленеют, только уже не за счет газонной травы.

Склон затягивает вьюнок, с ним скооперировалась мать-и-мачеха Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Так что же нужно делать, чтобы на набережной был аккуратный, красивый газон? Варианта два. Либо выделять огромные средства на его восстановление и последующий уход, либо… оставить все как есть и позволить природной флоре затянуть уродливые проплешины. Это бесплатно, да и регулярного полива дикие растения не требуют.

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