Закупиться впрок или найти аналог: на что нужно обратить внимание в аптеке

Иногда мы не задумываемся, какие лекарства покупаем Фото: Мария Бакланова

Со здоровьем шутки плохи, и экономить на нем – не самая лучшая идея. Но смотрим на цены некоторых лекарств, и глаз непроизвольно начинает дергаться. Рассказываем, как не разориться на покупке препаратов.

Лекарства под другим названием

В некоторых лекарствах одно и то же действующее вещество Фото: Мария Бакланова

Практически у каждого препарата есть свой аналог. Да, не все из нас знатоки, разбирающиеся в составах лекарств, но посмотреть на обратной стороне упаковки список действующих веществ и сравнить их все-таки можно.

Обычная ситуация, когда при простуде вы приходите в аптеку, просите, например, пастилки от боли в горле и фармацевт выкладывает перед вами ряд из нескольких коробочек разных производителей. Вы решаете взять их все, ведь каждый препарат называют действенным, а потом оказывается, что у каждого из предложенных средств один и тот же действующий компонент.

Многие категорически против покупки аналогов, ссылаясь, что «раз доктор прописал – это то, что нужно». Да и на некоторые вспомогательные вещества может проявиться индивидуальная реакция организма. При покупке аналогов посоветуйтесь с врачом, чтобы ваше лечение не стало причиной другого недуга, специалист поможет с выбором дешевого и действенного лекарства.

Кстати, еще цена зависит от формы выпуска. Например, цена на таблетки от боли в горле будет отличаться от стоимости сиропа на основе того же действующего вещества.

С запасом на будущее

Покупая препараты впрок, нужно понимать, успеете ли вы их принять до конца срока годности Фото: Мария Бакланова

Если вам прописали курс лечения, который длится не один месяц, купите большую упаковку лекарства с учетом его дозировки. Чем больше упаковка, тем дешевле вам обойдется средство.

Но все же есть некоторые препараты, которые вы не найдете в больших упаковках, например, с пометкой «форте». Допустим, вам прописали курс препарата в дозировке 100 мг. И вот вы стоите в аптеке с выбором – купить упаковку поменьше, где 60 таблеток, или большую – 120. Логично было бы взять вторую, вот только дозировка ее таблеток – 50 мг, а это значит, что обе пачки будут равны по содержанию действующего компонента, при этом вторая выйдет по стоимости дороже.

И еще. Обязательно смотрите на срок годности препарата, если покупаете его на будущее.

Налоговые лайфхаки

Есть один удобный способ экономии на лекарствах – налоговый вычет. Удобно его получить через Госуслуги и сайт налоговой инспекции. Доступен он, правда, раз в год, но зато с его помощью можно вернуть 13% от всех годовых затрат на препараты. Вот только есть одна особенность: чтобы провернуть эту схему, средства должны быть куплены строго по рецепту со штампом для налоговой. В том случае, если вы приобрели какое-нибудь супердорогое лекарство без рецепта, возмещения не будет.

Скидочная экономия

В разных аптеках цена на одно и то же лекарство может сильно отличаться Фото: Диля Ахмадишина

Скидки в аптеках – нередкое явление, только они бывают либо в сезон, либо когда срок реализации того или иного средства подходит к концу. Следить за изменениями цен можно проще – через соцсети и сайты аптек.

Вообще иногда полезно сравнивать стоимость лекарств в разных аптеках, тогда будет понимание, где можно найти средство дешевле. Еще можно найти выгоду в интернет-аптеках, но не забывайте, что иногда добавляется стоимость доставки.

Клиентские «плюшки»

Банки тоже поощряют своих клиентов баллами или бонусами за покупки в определенных магазинах, тем самым давая возможность экономить по системе, например, 1 балл = 1 рубль. Есть возможность даже выбрать определенную категорию товаров, на которую будет начисляться повышенный кешбэк. Для этого нужно узнать, относится ли ваша местная аптека к категории «дружественных».

Не занимайтесь самолечением

Препараты должен назначать врач Фото: Мария Бакланова

Здесь уже речь идет больше не об экономии, а о том, как не угробить свое здоровье препаратами, которые вы могли назначить сами себе. Также может случиться, что вы будете принимать средство, а усваиваться оно не будет, в итоге – зря потраченные деньги.

Если же вы перманентно мучаетесь от головной боли и продолжаете избавляться от нее спазмолитиками, то лучше найти корень проблемы. Есть одно правило: если не запускать болезнь, а лечить ее в самом начале, то и денег на лекарства уйдет гораздо меньше.

Жертва рекламы

Мы не раз на дню видим по телевизору, как в рекламах люди мучаются от спазмов и болей, а потом чудо-таблетка решает все проблемы в один момент. Так вот, не всегда эти препараты являются таковыми. Безусловно, есть и качественная продукция, но вряд ли ее аналог справится с вашим недугом хуже. Чтобы не стать жертвой рекламы, читайте отзывы на средство и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Заграничное лечение

Для покупки незарегистрированного в России препарата нужен консилиум Фото: Мария Бакланова

За рубежом можно найти недорогие средства, которых нет в России, но опять же их цена может вырасти в несколько раз за счет стоимости доставки.

Лекарства можно приобретать в других странах, главное – они должны быть зарегистрированы в России. Чтобы это уточнить, загляните в Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx.

Если вы не нашли то или иное средство в списке, то купить его не получится. Незаконная перевозка лекарства в ручной клади, кстати, может закончиться уголовным делом. Но если врачебный консилиум решит, что вам необходим именно этот препарат, а в России его нет, в таком случае предусмотрена особая процедура для его приобретения.

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