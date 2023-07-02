Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2023 7:31

Закупиться впрок или найти аналог: на что нужно обратить внимание в аптеке

Жители Удмуртии могут сэкономить на покупке лекарств и не навредить здоровью
Екатерина Ардашева
Иногда мы не задумываемся, какие лекарства покупаем

Иногда мы не задумываемся, какие лекарства покупаем

Фото: Мария Бакланова

Со здоровьем шутки плохи, и экономить на нем – не самая лучшая идея. Но смотрим на цены некоторых лекарств, и глаз непроизвольно начинает дергаться. Рассказываем, как не разориться на покупке препаратов.

Лекарства под другим названием

В некоторых лекарствах одно и то же действующее вещество

В некоторых лекарствах одно и то же действующее вещество

Фото: Мария Бакланова

Практически у каждого препарата есть свой аналог. Да, не все из нас знатоки, разбирающиеся в составах лекарств, но посмотреть на обратной стороне упаковки список действующих веществ и сравнить их все-таки можно.

Обычная ситуация, когда при простуде вы приходите в аптеку, просите, например, пастилки от боли в горле и фармацевт выкладывает перед вами ряд из нескольких коробочек разных производителей. Вы решаете взять их все, ведь каждый препарат называют действенным, а потом оказывается, что у каждого из предложенных средств один и тот же действующий компонент.

Многие категорически против покупки аналогов, ссылаясь, что «раз доктор прописал – это то, что нужно». Да и на некоторые вспомогательные вещества может проявиться индивидуальная реакция организма. При покупке аналогов посоветуйтесь с врачом, чтобы ваше лечение не стало причиной другого недуга, специалист поможет с выбором дешевого и действенного лекарства.

Кстати, еще цена зависит от формы выпуска. Например, цена на таблетки от боли в горле будет отличаться от стоимости сиропа на основе того же действующего вещества.

С запасом на будущее

Покупая препараты впрок, нужно понимать, успеете ли вы их принять до конца срока годности

Покупая препараты впрок, нужно понимать, успеете ли вы их принять до конца срока годности

Фото: Мария Бакланова

Если вам прописали курс лечения, который длится не один месяц, купите большую упаковку лекарства с учетом его дозировки. Чем больше упаковка, тем дешевле вам обойдется средство.

Но все же есть некоторые препараты, которые вы не найдете в больших упаковках, например, с пометкой «форте». Допустим, вам прописали курс препарата в дозировке 100 мг. И вот вы стоите в аптеке с выбором – купить упаковку поменьше, где 60 таблеток, или большую – 120. Логично было бы взять вторую, вот только дозировка ее таблеток – 50 мг, а это значит, что обе пачки будут равны по содержанию действующего компонента, при этом вторая выйдет по стоимости дороже.

И еще. Обязательно смотрите на срок годности препарата, если покупаете его на будущее.

Налоговые лайфхаки

Есть один удобный способ экономии на лекарствах – налоговый вычет. Удобно его получить через Госуслуги и сайт налоговой инспекции. Доступен он, правда, раз в год, но зато с его помощью можно вернуть 13% от всех годовых затрат на препараты. Вот только есть одна особенность: чтобы провернуть эту схему, средства должны быть куплены строго по рецепту со штампом для налоговой. В том случае, если вы приобрели какое-нибудь супердорогое лекарство без рецепта, возмещения не будет.

Скидочная экономия

В разных аптеках цена на одно и то же лекарство может сильно отличаться

В разных аптеках цена на одно и то же лекарство может сильно отличаться

Фото: Диля Ахмадишина

Скидки в аптеках – нередкое явление, только они бывают либо в сезон, либо когда срок реализации того или иного средства подходит к концу. Следить за изменениями цен можно проще – через соцсети и сайты аптек.

Вообще иногда полезно сравнивать стоимость лекарств в разных аптеках, тогда будет понимание, где можно найти средство дешевле. Еще можно найти выгоду в интернет-аптеках, но не забывайте, что иногда добавляется стоимость доставки.

Клиентские «плюшки»

Банки тоже поощряют своих клиентов баллами или бонусами за покупки в определенных магазинах, тем самым давая возможность экономить по системе, например, 1 балл = 1 рубль. Есть возможность даже выбрать определенную категорию товаров, на которую будет начисляться повышенный кешбэк. Для этого нужно узнать, относится ли ваша местная аптека к категории «дружественных».

Не занимайтесь самолечением

Препараты должен назначать врач

Препараты должен назначать врач

Фото: Мария Бакланова

Здесь уже речь идет больше не об экономии, а о том, как не угробить свое здоровье препаратами, которые вы могли назначить сами себе. Также может случиться, что вы будете принимать средство, а усваиваться оно не будет, в итоге – зря потраченные деньги.

Если же вы перманентно мучаетесь от головной боли и продолжаете избавляться от нее спазмолитиками, то лучше найти корень проблемы. Есть одно правило: если не запускать болезнь, а лечить ее в самом начале, то и денег на лекарства уйдет гораздо меньше.

Жертва рекламы

Мы не раз на дню видим по телевизору, как в рекламах люди мучаются от спазмов и болей, а потом чудо-таблетка решает все проблемы в один момент. Так вот, не всегда эти препараты являются таковыми. Безусловно, есть и качественная продукция, но вряд ли ее аналог справится с вашим недугом хуже. Чтобы не стать жертвой рекламы, читайте отзывы на средство и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Заграничное лечение

Для покупки незарегистрированного в России препарата нужен консилиум

Для покупки незарегистрированного в России препарата нужен консилиум

Фото: Мария Бакланова

За рубежом можно найти недорогие средства, которых нет в России, но опять же их цена может вырасти в несколько раз за счет стоимости доставки.

Лекарства можно приобретать в других странах, главное – они должны быть зарегистрированы в России. Чтобы это уточнить, загляните в Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx.

Если вы не нашли то или иное средство в списке, то купить его не получится. Незаконная перевозка лекарства в ручной клади, кстати, может закончиться уголовным делом. Но если врачебный консилиум решит, что вам необходим именно этот препарат, а в России его нет, в таком случае предусмотрена особая процедура для его приобретения.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ИнтересноеЗдравоохранение в Ижевске и Удмуртии