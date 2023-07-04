Волонтеры из Удмуртии спасли от смерти тяжело раненную собаку с перерезанным горлом

О раненой собаке стало известно благодаря неравнодушным соседям. Фото: @yellowbirka

В Ленинском районе Ижевска произошло ЧП. Во дворе частного дома пьяный мужчина напал на собак, убив нескольких щенков и серьезно ранив взрослых собак. Животных спасли соседи, которые вовремя вызвали полицию и зооволонтеров.

Рассказом о спасении пострадавших животных и подробностями произошедшего с журналистом «Комсомолки» поделилась зооволонтер Валентина Мартынова.

Жертвы человеческой жестокости

Черненькая красавица Рада жила со своей мамой во дворе частного дома. Обе собаки гуляли сами по себе, периодически приносили щенков. Часть из них умирала, а часть исчезала. Их куда-то девали хозяева. Местные жители подкармливали бедолаг и иногда, если удавалось найти желающих, пристраивали щенков. В чатах зооволонтеров и АНО «Желтой бирки» сообщения об этих собаках уже появлялись несколько раз.

Соседи жаловались, что собаки гуляют на самовыгуле. Фото: @yellowbirka

В роковую ночь Рада с Мамой (так прозвали вторую собаку волонтеры – прим. ред.) были дома. В дом пришел поздний гость. Рада залаяла на незнакомца, и это, видимо, разозлило ее хозяина. В какой-то момент соседи услышали истошный лай и визг. Выбежали и увидели ужасную картину.

«Мы собирались выехать в Ленинский район из-за жалоб незадолго до происшествия. Но накануне вечером мне написала соседка дома, где жила Рада. Она скинула мне ужасающие фотографии. Раненая Рада и Мама в крови, мертвые щенки. И все это во дворе дома, куда мы должны были приехать утром. Увидев сообщение, я сразу поехала за ними. Там вместе с соседями и полицией смогла забрать собак. Благодаря тому, что со мной были свидетели, удалось написать заявление на месте», – поделилась Валентина.

Поимка и лечение

Для зооволонтеров в тот момент было первостепенной задачей спасти собак. Успокоить испуганное животное – задача не из легких. Часто даже самые спокойные питомцы в стрессе бывают агрессивны, могут напасть или просто убежать от человека, несмотря на боль и страх.

«Этих собак мало кормили. И Рада, и Мама имели явные признаки истощения. Вероятно, поэтому девочки забежали за сосисками, которые положили в собачью переноску», – рассказала волонтер.

Голодная Рада забежала в перевозку за сосиской. Фото: @yellowbirka

Так собак смогли доставить в ветеринарную клинику на осмотр. Маме повезло, она не пострадала и была просто перепугана, а вот у Рады обнаружили большую рану на горле. Времени было мало, она потеряла много крови, и срочно нужна была сложная операция, которая прошла успешно. Врачи ветеринарной клиники смогли ее спасти.

Помогали всем миром

Несколько осмотров и операций (включая стерилизацию обеих собак) и реабилитация обошлись в сумму более 25 тысяч рублей. Волонтеры «Желтой бирки» обратились за помощью к жителям города.

«Сами бы мы не смогли потянуть это лечение. Счет только за операции получился в районе 20 тысяч. А ведь им обеим еще нужны реабилитация и передержка», – поделилась Валентина.

После реабилитации в клинике собак отправили на передержку, где они будут постепенно привыкать к новой, безопасной и сытой жизни.

После операции малышка находится на передержке. Фото: @yellowbirka

«Мама – девочка активная, к людям тянется. Рядом с ней Рада чувствует себя уверенней. Сейчас ее уже иногда выгуливают одну. Она постепенно привыкает к людям. Дает себя погладить и даже научилась подавать лапку. Это очень хороший признак. Значит, она привыкает к людям и больше доверяет», – рассказала Валентина.

Кроме того, за Радой постоянно присматривает ветеринар.

Будущее собак

Рада и Мама приходят в себя, но их будущее пока не решено окончательно. Вполне вероятно, что старшую девочку вернут хозяевам, как только завершится следствие. Раде же подыскивают новый дом. Сейчас ей чуть больше года, она не крупная и стерилизована. Такую можно взять как в квартиру, так и в частный дом с теплой будкой.

«Очень важно найти ей надежного хозяина, который будет относиться к ней с терпением и пониманием», – говорят волонтеры.

Рада хорошо понимает, что такое человеческая доброта, и, по мнению волонтеров, может стать как отличной охранницей, так и собакой-компаньоном.

Если вы готовы приютить ее, работники «Желтой бирки» и волонтеры готовы передать вам животное и помочь с адаптацией.

Все вопросы о Раде можно задать куратору собаки Валентине Мартыновой

по телефону 89128591549 или в ВКонтакте.

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