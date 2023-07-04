Волонтеры из Удмуртии спасли от смерти тяжело раненную собаку с перерезанным горлом

О раненой собаке стало известно благодаря неравнодушным соседям. Фото: @yellowbirka
В Ленинском районе Ижевска произошло ЧП. Во дворе частного дома пьяный мужчина напал на собак, убив нескольких щенков и серьезно ранив взрослых собак. Животных спасли соседи, которые вовремя вызвали полицию и зооволонтеров.
Рассказом о спасении пострадавших животных и подробностями произошедшего с журналистом «Комсомолки» поделилась зооволонтер Валентина Мартынова.
Черненькая красавица Рада жила со своей мамой во дворе частного дома. Обе собаки гуляли сами по себе, периодически приносили щенков. Часть из них умирала, а часть исчезала. Их куда-то девали хозяева. Местные жители подкармливали бедолаг и иногда, если удавалось найти желающих, пристраивали щенков. В чатах зооволонтеров и АНО «Желтой бирки» сообщения об этих собаках уже появлялись несколько раз.
Соседи жаловались, что собаки гуляют на самовыгуле. Фото: @yellowbirka
В роковую ночь Рада с Мамой (так прозвали вторую собаку волонтеры – прим. ред.) были дома. В дом пришел поздний гость. Рада залаяла на незнакомца, и это, видимо, разозлило ее хозяина. В какой-то момент соседи услышали истошный лай и визг. Выбежали и увидели ужасную картину.
«Мы собирались выехать в Ленинский район из-за жалоб незадолго до происшествия. Но накануне вечером мне написала соседка дома, где жила Рада. Она скинула мне ужасающие фотографии. Раненая Рада и Мама в крови, мертвые щенки. И все это во дворе дома, куда мы должны были приехать утром. Увидев сообщение, я сразу поехала за ними. Там вместе с соседями и полицией смогла забрать собак. Благодаря тому, что со мной были свидетели, удалось написать заявление на месте», – поделилась Валентина.
Для зооволонтеров в тот момент было первостепенной задачей спасти собак. Успокоить испуганное животное – задача не из легких. Часто даже самые спокойные питомцы в стрессе бывают агрессивны, могут напасть или просто убежать от человека, несмотря на боль и страх.
«Этих собак мало кормили. И Рада, и Мама имели явные признаки истощения. Вероятно, поэтому девочки забежали за сосисками, которые положили в собачью переноску», – рассказала волонтер.
Голодная Рада забежала в перевозку за сосиской. Фото: @yellowbirka
Так собак смогли доставить в ветеринарную клинику на осмотр. Маме повезло, она не пострадала и была просто перепугана, а вот у Рады обнаружили большую рану на горле. Времени было мало, она потеряла много крови, и срочно нужна была сложная операция, которая прошла успешно. Врачи ветеринарной клиники смогли ее спасти.
Несколько осмотров и операций (включая стерилизацию обеих собак) и реабилитация обошлись в сумму более 25 тысяч рублей. Волонтеры «Желтой бирки» обратились за помощью к жителям города.
«Сами бы мы не смогли потянуть это лечение. Счет только за операции получился в районе 20 тысяч. А ведь им обеим еще нужны реабилитация и передержка», – поделилась Валентина.
После реабилитации в клинике собак отправили на передержку, где они будут постепенно привыкать к новой, безопасной и сытой жизни.
После операции малышка находится на передержке. Фото: @yellowbirka
«Мама – девочка активная, к людям тянется. Рядом с ней Рада чувствует себя уверенней. Сейчас ее уже иногда выгуливают одну. Она постепенно привыкает к людям. Дает себя погладить и даже научилась подавать лапку. Это очень хороший признак. Значит, она привыкает к людям и больше доверяет», – рассказала Валентина.
Кроме того, за Радой постоянно присматривает ветеринар.
Рада и Мама приходят в себя, но их будущее пока не решено окончательно. Вполне вероятно, что старшую девочку вернут хозяевам, как только завершится следствие. Раде же подыскивают новый дом. Сейчас ей чуть больше года, она не крупная и стерилизована. Такую можно взять как в квартиру, так и в частный дом с теплой будкой.
«Очень важно найти ей надежного хозяина, который будет относиться к ней с терпением и пониманием», – говорят волонтеры.
Рада хорошо понимает, что такое человеческая доброта, и, по мнению волонтеров, может стать как отличной охранницей, так и собакой-компаньоном.
Если вы готовы приютить ее, работники «Желтой бирки» и волонтеры готовы передать вам животное и помочь с адаптацией.
Все вопросы о Раде можно задать куратору собаки Валентине Мартыновой
по телефону 89128591549 или в ВКонтакте.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».