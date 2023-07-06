Где купаться: сколько пляжей открыты в Удмуртии

СК «Чекерил»

Ну какое ж это лето без отдыха на пляже и купания. Однако стоит помнить, что безопасно провести время у воды и искупаться в водоемах можно не везде. Расскажем о местах для пляжного отдыха, которые официально разрешены в Удмуртии.

Безопасная половина

Купание нынешним летом разрешено только на десяти водоемах. Их специально проверяли на наличие мусора на дне водоемов и на пляжах, а также на соответствие песка и воды санитарным нормам.

«Всего у нас на учете числятся 28 пляжей, которые в течение определенного срока должны открыться. Однако даты их открытия целиком и полностью зависят от погодных условий и состояния воды», – объяснил главный государственный инспектор по маломерным судам Удмуртии Алексей Анохин.

Если говорить о состоянии воды и песка, то здесь все переменчиво – в один день все может быть хорошо, а в следующей пробе могут появиться отклонения от нормы. О последнем получится узнать уже только на самом пляже.

«Если все в порядке, то никаких предупреждающих табличек или флагов нет. А вот если, придя на пляж, вы увидите красный или черный флаг и предупреждающую табличку, значит, купаться запрещено. За вход в воду нарушителю грозит штраф», – добавил главный инспектор.

На каких пляжах можно отдохнуть

Пляж в «Чекериле»

Этот курортный уголок Удмуртии открыт для посетителей круглый год. Здесь есть всевозможные развлечения: катание на банане, пляжный волейбол, сапы и многое другое, также есть зона для детей. Хотите пожарить шашлык – воспользуйтесь беседкой и мангальной установкой.

СК «Чекерил»

СК «Чекерил»

Песок с водой прошли проверку, так что место отлично подходит для активного отдыха.

Подробную информацию по услугам комплекса можно получить на сайте, в группе ВК или по телефону +7 (3412) 930-493.

На чем ехать

Сюда спокойно можно доехать как на 53-й маршрутке, так и с помощью трансфера. Не забываем и о самом простом способе – личном автомобиле или такси.

Адрес: спортивный комплекс «Чекерил». Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, близ деревни Шудья территория АУ УР СК «Чекерил».

«ЧЕКЕРИЛ» АУ УР СК

Пычанский пляж

Это место находится в Завьяловском районе республики. Территория пляжа прибрана от мусора, есть предупреждающие знаки на двух языках – русском и удмуртском, так что поймет информацию абсолютно каждый. Попасть на пляж можно бесплатно.

На чем ехать

Добраться до пляжа можно на машине по объездной или по Гольянскому тракту. На автобусе доехать не получится.

Камский пляж

Отдохнуть на пляже с песком можно и в Камбарском районе – село Кама. Территория облагорожена не только для тех, кто хочет быть на берегу, но и для купающихся, ведь здесь есть кабинки для переодевания.

На чем ехать

Добраться до пляжа можно на машине, двигаясь в сторону Воткинска по трассе Р322. Учтите, что маршрут включает в себя переправу на пароме. Есть еще вариант: доехать до Камбарки на автобусе или электричке, а оттуда уже на такси.

Пляж в Камбарке

По пути можно свернуть и на городской пляж в Камбарке. Здесь, как и на предыдущем, есть кабинки и туалеты.

На чем ехать

Добираться придется с дополнительными приключениями: по трассе Р322 и дальше на пароме. Еще можно на автобусе от автовокзала Ижевска до Камбарки или на электричке.

Атабаевский пляж

Песчаный пляж и река Шехостанка. Отличное место для летнего отдыха в Киясовском районе за 61 км от Ижевска. Прибранный от мусора пляж с волейбольной площадкой.

На чем ехать

Ехать можно по тому же маршруту – трасса Р322. Добавляется дорога Р320 через Агрыз. Ехать можно на автобусе с пересадками от Южного автовокзала: Ижевск – Киясово – Атабаево. Есть вариант поехать и на электричке Ижевск – Агрыз, а дальше на такси.

Мушаковский пляж

За 86 км от Ижевска расположился пляж в селе Мушак Киясовского района. Из-за многочисленной зелени может показаться, что место закрыто для посетителей, но это не так. Пляж чистый, вода тоже успешно прошла проверку.

На чем ехать

Увы, но только на машине по дороге Р322.

Ильдибаевский пляж

Чуть дальше в том же Киясовском районе есть еще один песчаный пляж у реки Киясовка. Место регулярно проверяют на наличие мусора, качество воды и песка.

На чем ехать

Есть два варианта: на машине по Р322 или на автобусе с пересадками: Ижевск – Киясово – Ильдибаево.

Городской пляж Ижевска

Излюбленное место всех горожан на берегу пруда. Посетители могут взять напрокат шезлонг для более комфортного отдыха и тент, который защитит от солнца.

На чем ехать

Любой способ будет хорош: 7, 9, 1, 10 трамваи, следующие до остановки «Парк Кирова», машина или можно пройти на своих двоих вдоль набережной.

Сарапульский пляж

Красивое место для отдыха на берегу Камы в этом году официально открыто. Чистый песок и вода, комфортные кабинки для переодевания и туалеты.

На чем ехать

Можно на машине по Р322 и через Гольянский тракт. Есть вариант поехать на автобусе или электричке Ижевск – Сарапул, после чего пересесть на автобус № 6 и доехать до ост. «Гимермаркет Эссен». От ЖД вокзала ехать чуть дольше – на 19-м автобусе до площади 200-летия Сарапула, после чего сесть на 6-й автобус.

Светлый пляж

Он находится в Воткинском районе и тоже может похвастаться своим благоустройством – есть кабинки и туалеты. Вода и песок соответствуют нормам.

На чем ехать

На машине по Воткинскому шоссе в сторону Хохряков и свернуть от с. Июльское к с. Светлое.

Ижевские термы

В Ижевске есть место, которое круглый год принимает гостей вне зависимости от погодных условий, – Ижевские термы.

Ижевские термы

Здесь вы найдете несколько бассейнов с разной водой: от морской до обычной. Для детей есть водные горки, а их родители могут отправиться в SPA для проведения процедур. Фанаты качественного проминания мышц могут получить невероятный релакс во время сеанса тайского массажа или же полностью погрузиться в воду для пилинга рыбками.

Ижевские термы

Есть и банный комплекс с 25 различными банями и саунами, где проходят коллективные парения.

О качестве воды можно не беспокоиться – пробу на чистоту и качество здесь берут несколько раз в день.

Контакты: сайт, группа ВК

Телефон для связи и бронирования: +7 3412 570-485 и +7 3412 500-485

Адрес: г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а, НИЦ «Италмас»

На чем ехать

На машине до Автозаводской, 2а или с помощью 10, 11 и 12 трамваев до бывшего ТРЦ «Италмас».

Аквапарк «Ривьера»

Недалеко от Ижевска, в соседней Казани, есть место, где можно круглый год отдыхать всей семьей.

«Ривьера»

«Ривьера» считается одним из самых больших аквапарков в России. Целого дня может не хватить, чтобы пройтись по всем горкам, а их тут 50! Взрослые оценят SPA-зоны и бассейн с ощущениями моря из-за его дрейфующих волн.

«Ривьера»

Кроме аквапарка есть и пляжная зона с видом на достопримечательность – Казанский кремль. На самом пляже расположился бассейн протяженностью 80 метров, сауны и прибрежное кафе. Для детей также есть зоны с горками.

Контакты: сайт, группа ВК

Телефон для связи и бронирования: +7 (987) 218-00-80

Адрес: г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1

На чем ехать

Добираться до Казани можно на машине, автобусе Ижевск – Казань и поезде. Уже в самом городе от ЖД вокзала нужно сесть на 74-й автобус и поехать до ост. «Чистопольская». Если вы собрались ехать на автобусе, то в Казани от автовокзала нужно сесть на 54-й автобус и двигаться до ост. «Ул. Сибгата Хакима», «Аквапарк «Ривьера».

Реклама. ООО «АКВАПАРК-СУВАР», ООО «ИЖЕВСКИЕ ТЕРМЫ»

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