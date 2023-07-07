Погода на выходные в Ижевске: дожди вернутся, но жара останется

Не забывайте наслаждаться летом Фото: Мария Бакланова

Выходные принесут в Удмуртию долгожданные дожди. Однако похолодания, о котором мечтают многие, пока не предвидится. Все выходные жителей Ижевска будет мучить изнурительный влажный тропический зной.

«Комсомолка» расскажет подробнее о погоде на выходные. В субботу, 8 июля, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха с +28 до +31°С днем и до +18°С ночью. При этом ожидается облачная погода и небольшие дожди. Сервис Яндекс.Погода обещает еще более жаркие ночи – до +25°С. В течение всего дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 3 м/с.

В воскресенье, 9 июля, дожди продолжатся. Температура, по данным Росгидрометцентра, поднимется еще выше, до +32°С. При этом Яндекс.Погода обещает +26…+30°С. Ночью температура воздуха опустится до +18…+25°С.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели дожди прекратятся, а вот жара пока останется с нами. Рабочая неделя начнется с +32°С.

Желаем всем удачного завершения рабочей недели и отличных, пусть и жарких, выходных!

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