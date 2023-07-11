Легендарные «ИЖи»: культовые ижевские мотоциклы

Кадр из фильма «Покровские ворота»

Мотоциклы марки «Иж» на заводе «Ижмаш» выпускались с 1929 по 2008 годы. Первые пять моделей были разработаны и изготовлены за считанные месяцы и в сентябре-октябре 1929 года принимали участие во Втором всероссийском мотопробеге от Ижевска до Москвы.

Мотоциклы модельного ряда «Иж» были по-настоящему народными. О них мечтали, их даже снимали в кино. В советской лирической комедии про любовь «Озорные повороты», которая вышла на экраны в 1959 году, зрители могли увидеть сразу две модели – «Иж-48» и «Иж-56», на которых катались главные герои киноленты Вайка и ее молодой человек Райво.

Фото: кадр из фильма «Озорные повороты»

Помните легендарный сериал «Цыган»? Так главный герой Будулай ездит на «Иж-49», правда, коляска к нему прицеплена от «Днепра». Перед съемками техника прошла модернизацию, и знатоки могли опознать «Иж» по колесам и по рычагу переключения передач (справа от бензобака).

Фото: кадр из сериала «Цыган»

В этом видео мы собрали моменты из этих и других фильмов с участием разных моделей мотоциклов «Иж».

«Иж-49» с коляской и без нее засветился и в кадрах погони в фильме «Ночной патруль». Кстати, заключительные кадры снимали в Тамбовской области недалеко от реки Цна, где киношники увидели идеальную натуру. В ленте снялись Марк Бернес, Татьяна Окуневская и Зоя Федорова.

Фото: кадр из фильма «Ночной патруль»

«Покровские ворота» – еще один всенародно любимый фильм, в котором снялся «Иж Планета-2». Кадры, где Савранский, Хоботов и Милочка катаются по улицам Москвы, помнят многие.

Фото: кадр из фильма «Покровские ворота»

В советском фильме «Лето мотоциклистов», снятом рижскими кинематографистами в 1975 году, главному герою родители дарят на совершеннолетие мотоцикл «Иж Планета-Спорт». Марис в компании четырех друзей отправляется в небольшое путешествие. По пути влюбляется в девушку, которую увозит от жениха.

Фото: кадр из фильма «Лето мотоциклистов»

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