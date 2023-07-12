Больше и доступнее: в Удмуртии изменились условия по сельской ипотеке

Фото: архив редакции

Условия сельской ипотеки изменились, причем в лучшую для будущих новоселов сторону. Эти приятные новости представители Россельхозбанка сообщили на встрече с застройщиками и риелторами, которая прошла в пресс-центре компании Centre digital & media.

«Предельный размер кредита увеличен с 3 до 6 миллионов рублей на одного заемщика. Кроме того, средства сельской ипотеки сейчас можно направить не только на строительство и покупку жилого дома, но и на приобретение квартиры в новостройке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населенных пунктах», – сообщил новости директор Удмуртского филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

Фото: Артем Паршин

Перечень опорных пунктов определен Министерством сельского хозяйства России. В Удмуртии в него вошли: Алнаши, Балезино, Вавож, Новый (Воткинский район), Понино (Глазовский район), Грахово, Дебесы, Новая Казмаска (Завьяловский район), Игра, Камбарка, Каракулино, Кез, Кизнер, Киясово, Красногорское, Малая Пурга, Кигбаево (Сарапульский район), Селты, Сюмси, Ува, Шаркан, Юкаменское, Якшур-Бодья, Яр. Именно в этих населенных пунктах можно приобрести не только дома, но и квартиры.

Со стороны приглашенных специалистов рынка недвижимости посыпались вопросы. Шесть миллионов – это максимальная сумма кредита на семью или одного супруга? И можно ли в смету расходов вносить косметический ремонт внутри построенного дома? А благоустройство территории?

«Супруги могут объединить кредит, соответственно, семья может оформить заем на сумму до 12 миллионов рублей. В смету расходов сейчас можно включать не только непосредственно материалы для строительства дома, но и стоимость отделочных материалов, работ по благоустройству, а также услуги бригады рабочих», – пояснила начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Россельхозбанка Ольга Крамарь.

На встрече отметили, что Удмуртия входит в тройку лидеров по объему выдачи сельской ипотеки. За три года выдано более 3500 кредитов на сумму 7,8 миллиардов рублей.

С начала 2023 года семейное гнездышко обрели более 400 семей, общая стоимость домов составила более миллиарда рублей. После изменения условий выдачи количество счастливых новоселов станет еще больше.

Около 90% новоселов взяли сельскую ипотеку на покупку готовых домов, а 10% заемщиков решили строить свой дом. Отметим, что этим видом жилищного кредитования могут воспользоваться жители Удмуртии в возрасте от 21 года до 75 лет. Минимальный размер кредита составляет 100 тысяч рублей, первоначальный взнос – 10% и максимальный срок 25 лет. Льготная ставка по сельской ипотеке по-прежнему составляет 3%.

Воспользовавшись возможностью, специалисты рынка недвижимости засыпали сотрудников Россельхозбанка вопросами. Среди них были и юридические, и технические. Общением остались довольны обе стороны.

Фото: Артем Паршин

«Мы получили самую актуальную информацию об условиях сельской ипотеки, с которой мы тоже работаем. Очень полезная встреча, да и сам формат мероприятия мне понравился. Впервые общался со специалистами Россельхозбанка на подобном мероприятии, и оно было максимально продуктивно», – поделился мнением риелтор агентства недвижимости «Этажи» Сергей Вотинцев.

Фото: Артем Паршин

Фото: Артем Паршин

«Мы делаем общее и благое дело – дарим жителям Удмуртии возможность приобрести собственное жилье. В ходе любой сделки всегда возникает масса вопросов – выбор земельного участка и фундамента, который подойдет под сельскую ипотеку, и многое другое. Наши специалисты всегда на связи и ответят на любые вопросы», – заверил руководитель банка Александр Чураков.

Сельская ипотека – это прежде всего социальный проект, который направлен на комплексное развитие сельских территорий. Цель программы и Россельхозбанка – улучшить жизнь на селе.

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