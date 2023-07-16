«Не могли забеременеть – помолились и родили»: заброшенная церковь в Сарапульском районе Удмуртии исполняет желания

Заброшенная церковь в селе Выезд Фото: Мария Бакланова

Заброшенная церковь в селе Выезд Сарапульского района давно стала местной достопримечательностью. Несмотря на разруху, она все еще поражает своим величием. Сюда постоянно приезжают туристы, чтобы сделать красивые кадры. «Комсомолка» пообщалась с местными жителями и узнала, что с церковью связано немало чудесных историй. Рассказываем и показываем.

Памятник с середины XIX века

Храм в селе Выездинское (так раньше назывался населенный пункт) построили еще в XIX веке – в 1845 году. Раньше в селе стояла часовня, потом деревянная церковь. Но она не справлялась с потоком верующих, и решили построить новую – каменную. Местные жители говорят, что деревянное сооружение разобрали, увезли в село неподалеку и там поставили вновь.

Архивный кадр. Фото: tehne.com

В раствор замешивали яйца при изготовлении кирпичей – чтобы они были прочнее. Здание поделили на два пространства: летнее и зимнее. Во втором было отопление, чтобы службы было комфортно проводить даже в холода.

Летняя часть церкви Фото: Мария Бакланова

Зимняя часть церкви Фото: Мария Бакланова

В церкви были три престола: во имя Покрова Пресвятой Богородицы, во имя апостолов Петра и Павла и во имя святых мучеников Флора и Лавра.

Купол изнутри Фото: Мария Бакланова

При храме была библиотека, а также работала школа для детей от 8 до 12 лет. Учили их сами священнослужители.

Ярмарки проходили на этом поле – сейчас оно заросло Фото: Мария Бакланова

Рядом находилась площадь, где в былые времена проводили ярмарки.

После революции

Увы, и этот храм пострадал после 1918 года.

«Наша церковь после революции еще просуществовала до 1926 года. А потом ее закрыли, и здесь был склад. Я когда еще росла, это значит – лет 40 с небольшим назад, здесь хранили зерно. И мы, дети, заходили. Тут рисунки на потолках видно было, иконки. Нам так интересно было здесь», – вспоминает местная жительница Надежда Мымрина, которая иногда рассказывает туристам историю церкви.

Сейчас церковь разрушается Фото: Мария Бакланова

На окнах местами сохранились решетки Фото: Мария Бакланова

В 1941 году были планы построить внутри здания школу. Для этого пришлось бы разрушить купола, но здесь зданию повезло. Помогло несчастье.

«По проекту нужно было снести все купола, сделать крышу, реконструкцию внутри произвести. Но составили смету, и денег не хватило. И тут как раз война началась. Церковь осталась в том виде, в котором она есть», – делится Надежда Мымрина.

Купол, который церковь могла потерять из-за проекта строительства школы Фото: Мария Бакланова

Колокольни она тоже могла лишиться Фото: Мария Бакланова

Сейчас крыша заросла Фото: Мария Бакланова

Наверх ведет очень опасный подъем, где ступени уже стерлись от времени Фото: Мария Бакланова

Колокольня изнутри Фото: Мария Бакланова

Раньше явно поднимались и еще выше Фото: Мария Бакланова

Еще долгие годы внутри хранили зерно. Со временем построили новый склад, а здание постепенно приходило в запустение.

И сейчас вид церкви никого не оставит равнодушным Фото: Мария Бакланова

Спасение креста и чудеса

Около 20 лет назад произошло знаковое событие: с купола упал крест. Причем воткнулся он в крышу ровно так, как надо. Местные жители пытались его снять на металлолом. Но активисты решили его убрать в местный клуб. Долгое время он там лежал без дела, пока в Выезд не приехали гости из Даниловской церкви. Крест достали перед мероприятием, и с тех пор интерес к истории стал процветать.

«И тогда у нас туризм начался. Появилась почтовая станция (местный музей – прим. ред.), к нам стали ездить. Нам сделали ремонт. Этим живем», – говорит Надежда Мымрина.

Интерьер церкви Фото: Мария Бакланова

Жители верят, что крест дарит им удачу. Например, однажды планировали мероприятие, а с утра шел дождь. Помолились перед крестом – погода наладилась. Помогает он и туристам исполнять желания. Например, в Выезде возродили древнюю традицию писать подорожную грамоту: оставлять желания о том, куда хотелось бы съездить. И ведь все сбывается!

Арки внутри церкви Фото: Мария Бакланова

«Приезжали ученые. Писали подорожную грамоту. И один говорил, что хочет побывать на какой-то конференции. А у нас связи не было. Затем они поехали в Юрино. И там ему пришло сообщение, что его приглашают на эту конференцию. Такие чудеса бывают», – рассказывает Надежда Мымрина.

Колоннада снаружи церкви Фото: Мария Бакланова

Есть страшные истории, которые касаются кощунственного отношения к святыне.

«Один местный житель попытался то ли крест снять, то ли еще что-то унести. А ведь из церкви ничего брать нельзя. И потом он заболел и умер так… Утонул у себя во дворе. В луже. Захлебнулся. Приступ случился», – рассказывает Надежда.

Увы, планов по реставрации церкви нет Фото: Мария Бакланова

А тем, кто приехал с благими намерениями, святое место помогает. Местные верят: потому что церковь намоленная. Например, из Кигбаево приезжала женщина, у которой две дочери не могли забеременеть. И после этого у обеих родились малыши. С тех пор они постоянно привозят цветы и ставят у алтаря.

Эти цветы здесь оставляют женщины, которые благодаря церкви родили детей Фото: Мария Бакланова

Жаль, что столь красивое здание постепенно разрушается. Однажды в Выезд приезжал бывший президент Удмуртии Александр Волков. Он говорил, что стоило бы ее отреставрировать. Но вопрос так и остался открытым.

Эта люстра здесь появилась, когда в церкви снимали какой-то фильм. Какой именно, местные жители не помнят Фото: Мария Бакланова

Своими силами жители реконструировать церковь не могут. Во-первых, это памятник культуры и просто так его не отремонтировать. Во-вторых, на это требуются огромные деньги. Их у местных нет.

Решетки на окнах Фото: Мария Бакланова

А пока жители сами ухаживают за зданием, как могут. Например, часть церкви, которая в былые годы не отапливалась, расчистили от обрушившихся камней, пыли и мусора. До зимней части пока руки не дошли.

Купол Фото: Мария Бакланова

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