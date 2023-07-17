Автобусы Ижевска: в ИПОПАТ рассказали о грядущих изменениях

Какие изменения коснуться общественного транспорта в Ижевске Фото: Архив КП

Для чего нужны нововведения в систему работы автобусного парка Ижевска? Вроде бы все работает же, ну если только количество транспорта на маршрутах увеличить. Однако в ИПОПАТ и министерстве транспорта Удмуртии считают, что перемены нужны и время меняться уже пришло. Что же планируется реализовать?

Система оплаты

Валидаторами, с помощью которых пассажиры общественного транспорта оплачивают проезд, оснастят все автобусы ИПОПАТ. И сразу же возникает вопрос – а как же кондукторы? Неужели всех уволят?

«Это ни в коем случае не приведет к сокращению нынешних кондукторов. Валидаторы будут использоваться как способ подстраховки кондуктора в часы пик, когда он не всегда успевает оперативно продавать всем билеты», – заявил исполнительный директор ИПОПАТ Руслан Гиниятов.

Валидаторы появятся во всех автобусах ИПОПАТ Фото: Архив КП

И эта система действительно удобна, прежде всего – для пассажиров. Одни оплачивают самостоятельно, другие – по-прежнему через кондуктора. Безбилетников в этом случае может стать реально меньше.

Такая смешанная система оплаты будет доступна и всем категориям льготников. Через валидатор оплатить по своему тарифу можно будет с помощью карты МИР.

«У компании есть решение по реализации «Карты жителя Удмуртской Республики», которое позволяет пассажирам не носить с собой удостоверение льготника, – сообщил генеральный директор ООО «Транспортные и информационные системы» Александр Прозоров.

Мобильное приложение

Новое мобильное приложение «Удмуртия транспорт», с помощью которого можно отслеживать автобусы и оплачивать проезд, запустили на маршрутах № 8 и 79. Скачиваем его на телефон, активируем по номеру телефона и пользуемся. Оплачивать проезд можно, отсканировав QR-код в автобусе либо через Bluetooth.

ФОТО: приложение СТРИЖ

Оснащение автобусов

В салоне современного автобуса чего только нет, они могут быть максимально комфортными для всех категорий пассажиров.

«Будем оснащать автобусы, как «лего». В перспективе планируется поставить в салонах медиапанели, в том числе для слабовидящих и слабослышащих пассажиров. Панель будет показывать маршрут, а также ближайшие остановки», – рассказал вице-премьер республиканского правительства Игорь Асабин.

В Ижевск планируют закупить партию новых автобусов LOTOS 105, которые запустят на пригородные маршруты вместо тех, что уже отработали по 5-15 лет.

В Ижевске могут появиться автобусы новой марки LOTOS Фото: Архив КП

«Автобусы LOTOS экологичные. Двигатель не шумит, работает на метане. Они уже используются в Казани, Москве, Перми, недавно вот выпустили в Нижнекамске», – поделился руководитель проекта ООО «АЗ РариТЭК» по продажам пассажирской техники LOTOS Денис Денисов.

Новые автобусы оснащены кондиционерами и USB-розетками, системой видеонаблюдения. Общественный транспорт Ижевска с обновлением автопарка станет гораздо комфортнее.

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