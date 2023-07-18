Дисбактериоз и нарушение моторики: почему люди страдают от вздутия живота и газообразования

Этот симптом может свидетельствовать о многих нарушениях Фото: Иван ВИСЛОВ

Вздутие живота – проблема, с которой наверняка хоть раз сталкивался в жизни каждый. Обычно причиной является метеоризм – избыточное газообразование в кишечнике. Это не конкретная болезнь, а лишь симптом, который говорит о каком-либо неблагополучии в нашем организме. Но само по себе состояние неприятное. Оно не только доставляет физический дискомфорт, но и может поставить человека в неловкое положение перед другими людьми. Поэтому от метеоризма стараются избавиться как можно скорее. А для этого нужно устранить причину.

Откуда берутся газы

Присутствие некоторого количества газов в кишечнике – это норма. Во-первых, их выделяют бактерии, населяющие наш желудочно-кишечный тракт и участвующие в пищеварении, а также формировании иммунитета. Кроме того, при разговоре и во время еды мы всегда заглатываем воздух – кто-то больше, кто-то меньше.

Однако в норме газ не скапливается, а частично всасывается в кровяное русло, частично выводится через кишечник незаметными порциями. А вот когда человек начинает постоянно «пукать» (кстати, у этого явления есть научное название – флатуленция) и ощущает явный дискомфорт в животе, уже стоит насторожиться.

Нарушение моторики кишечника

Кишечник – это одна сплошная мышца, вернее, тысячи мышечных волокон. В норме эти мышцы имеют выраженный тонус и осуществляют перистальтику – сокращения, необходимые для продвижения содержимого кишечника. При нарушении моторики кишечник как бы «замирает», и газы начинают скапливаться в некоторых его отделах. Такое бывает у пожилых людей на фоне возрастных изменений, а также у молодых, но нервных – приступы метеоризма довольно часто становятся результатом стресса и сопровождают синдром раздраженного кишечника. Также это частая проблема курильщиков.

При беременности моторика кишечника часто нарушается

Часто снижением тонуса кишечной мускулатуры мы обязаны малоподвижному образу жизни и неправильному питанию с большим содержанием углеводов и мизерным – клетчатки. Некоторые препараты, в частности, спазмолитики и антидепрессанты, тоже могут тормозить работу кишечника. А у женщин во время беременности и перед менструацией расслабляющее действие на кишечник оказывает гормон прогестерон.

«Музыкальная» пища

Помимо того, что соотношение простых сахаров и клетчатки в пище влияет на работу кишечника, вздутие могут провоцировать резкие изменения в рационе или переедание. Существуют и случаи непереносимости отдельных продуктов. Например, людей, у которых в силу врожденных особенностей не хватает ферментов для переваривания лактозы, пучит с молочных продуктов. Встречается и такой недуг, как целиакия – непереносимость глютена, содержащегося в большинстве злаков.

Часто проблему помогают решить кисломолочные продукты

Кроме того, есть ряд продуктов, которые сами по себе провоцируют повышенное газообразование, так как для их переваривания организм человека вынужден прибегать к активной помощи живущих в кишечнике бактерий. Например, это капуста, репа и бобовые, а также яблоки и виноград в большом количестве. Сдоба и ржаной хлеб провоцируют в кишечнике процессы брожения, которые также сопровождаются выделением газа.

Бактериальный дисбаланс

Дисбактериоз давно у всех на слуху, и именно он часто становится причиной метеоризма. Как мы уже упоминали, бактерии помогают человеку переваривать пищу, но только в том случае, если они полезные и в нужном количестве. Далеко не всегда дисбактериоз – это недостаток бактерий. Иногда кишечник оказывается заселен довольно плотно, но основной состав этого «населения» – гнилостная и прочая условно-патогенная микрофлора, которая разрослась вместо полезных бактерий и старательно продуцирует газы.

Для переваривания некоторой пищи наш организм прибегает к помощи кишечных бактерий

Причиной дисбактериоза могут быть прием антибиотиков либо неправильное питание. Частый прием сорбентов или слабительных препаратов также угнетает полезную кишечную микрофлору.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Самое неприятное, когда метеоризм становится следствием каких-либо заболеваний. Он может наблюдаться как при острых кишечных инфекциях, так и при онкологии. Воспалительные заболевания, например, язвенный колит или хронический панкреатит, тоже часто сопровождаются вздутием живота.

Как правило, о серьезной патологии свидетельствует непрекращающийся в течение долгого времени метеоризм, сопровождающийся болями и нарушениями стула.

Профилактика повышенного газообразования

- Нормализуйте питание. Не переедайте, не ешьте на ходу, не злоупотребляйте газированными напитками и сладостями.

- Пейте достаточное количество воды.

- Если у вас непереносимость некоторых продуктов, откажитесь от них.

- Выбирайте не цельное молоко, а кисломолочные продукты.

- Устраните дисбактериоз.

- Меньше нервничайте.

- Ведите активный образ жизни.

- После 45 лет регулярно обследуйте кишечник.

От чего еще может увеличиваться живот

Важно знать, что далеко не всегда причиной увеличения живота является скопление газов. Не будем принимать во внимание такие очевидные причины, как ожирение, хронический запор и беременность (хотя женщину, обратившуюся с жалобами на непонятное увеличение живота, врачи в первую очередь пошлют делать тест), остановимся на менее известных.

- Непроходимость кишечника, например, из-за присутствия инородного тела или опухоли.

- Новообразования, например, миома матки.

- Асцит, или водянка. Это скопление жидкости в брюшной полости, оно появляется при циррозе печени, некоторых инфекциях и тяжелых патологиях сердечно-сосудистой системы.

- Гельминтозы, то есть заражение паразитическими червями. Живот увеличивается, если в кишечнике поселилось много небольших червей, например, аскарид, или один крупный многометровый цепень.

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