Дисбактериоз и нарушение моторики: почему люди страдают от вздутия живота и газообразования

Этот симптом может свидетельствовать о многих нарушениях
Фото: Иван ВИСЛОВ
Вздутие живота – проблема, с которой наверняка хоть раз сталкивался в жизни каждый. Обычно причиной является метеоризм – избыточное газообразование в кишечнике. Это не конкретная болезнь, а лишь симптом, который говорит о каком-либо неблагополучии в нашем организме. Но само по себе состояние неприятное. Оно не только доставляет физический дискомфорт, но и может поставить человека в неловкое положение перед другими людьми. Поэтому от метеоризма стараются избавиться как можно скорее. А для этого нужно устранить причину.
Присутствие некоторого количества газов в кишечнике – это норма. Во-первых, их выделяют бактерии, населяющие наш желудочно-кишечный тракт и участвующие в пищеварении, а также формировании иммунитета. Кроме того, при разговоре и во время еды мы всегда заглатываем воздух – кто-то больше, кто-то меньше.
Однако в норме газ не скапливается, а частично всасывается в кровяное русло, частично выводится через кишечник незаметными порциями. А вот когда человек начинает постоянно «пукать» (кстати, у этого явления есть научное название – флатуленция) и ощущает явный дискомфорт в животе, уже стоит насторожиться.
Кишечник – это одна сплошная мышца, вернее, тысячи мышечных волокон. В норме эти мышцы имеют выраженный тонус и осуществляют перистальтику – сокращения, необходимые для продвижения содержимого кишечника. При нарушении моторики кишечник как бы «замирает», и газы начинают скапливаться в некоторых его отделах. Такое бывает у пожилых людей на фоне возрастных изменений, а также у молодых, но нервных – приступы метеоризма довольно часто становятся результатом стресса и сопровождают синдром раздраженного кишечника. Также это частая проблема курильщиков.
При беременности моторика кишечника часто нарушается
Часто снижением тонуса кишечной мускулатуры мы обязаны малоподвижному образу жизни и неправильному питанию с большим содержанием углеводов и мизерным – клетчатки. Некоторые препараты, в частности, спазмолитики и антидепрессанты, тоже могут тормозить работу кишечника. А у женщин во время беременности и перед менструацией расслабляющее действие на кишечник оказывает гормон прогестерон.
Помимо того, что соотношение простых сахаров и клетчатки в пище влияет на работу кишечника, вздутие могут провоцировать резкие изменения в рационе или переедание. Существуют и случаи непереносимости отдельных продуктов. Например, людей, у которых в силу врожденных особенностей не хватает ферментов для переваривания лактозы, пучит с молочных продуктов. Встречается и такой недуг, как целиакия – непереносимость глютена, содержащегося в большинстве злаков.
Часто проблему помогают решить кисломолочные продукты
Кроме того, есть ряд продуктов, которые сами по себе провоцируют повышенное газообразование, так как для их переваривания организм человека вынужден прибегать к активной помощи живущих в кишечнике бактерий. Например, это капуста, репа и бобовые, а также яблоки и виноград в большом количестве. Сдоба и ржаной хлеб провоцируют в кишечнике процессы брожения, которые также сопровождаются выделением газа.
Дисбактериоз давно у всех на слуху, и именно он часто становится причиной метеоризма. Как мы уже упоминали, бактерии помогают человеку переваривать пищу, но только в том случае, если они полезные и в нужном количестве. Далеко не всегда дисбактериоз – это недостаток бактерий. Иногда кишечник оказывается заселен довольно плотно, но основной состав этого «населения» – гнилостная и прочая условно-патогенная микрофлора, которая разрослась вместо полезных бактерий и старательно продуцирует газы.
Для переваривания некоторой пищи наш организм прибегает к помощи кишечных бактерий
Причиной дисбактериоза могут быть прием антибиотиков либо неправильное питание. Частый прием сорбентов или слабительных препаратов также угнетает полезную кишечную микрофлору.
Самое неприятное, когда метеоризм становится следствием каких-либо заболеваний. Он может наблюдаться как при острых кишечных инфекциях, так и при онкологии. Воспалительные заболевания, например, язвенный колит или хронический панкреатит, тоже часто сопровождаются вздутием живота.
Как правило, о серьезной патологии свидетельствует непрекращающийся в течение долгого времени метеоризм, сопровождающийся болями и нарушениями стула.
- Нормализуйте питание. Не переедайте, не ешьте на ходу, не злоупотребляйте газированными напитками и сладостями.
- Пейте достаточное количество воды.
- Если у вас непереносимость некоторых продуктов, откажитесь от них.
- Выбирайте не цельное молоко, а кисломолочные продукты.
- Устраните дисбактериоз.
- Меньше нервничайте.
- Ведите активный образ жизни.
- После 45 лет регулярно обследуйте кишечник.
Важно знать, что далеко не всегда причиной увеличения живота является скопление газов. Не будем принимать во внимание такие очевидные причины, как ожирение, хронический запор и беременность (хотя женщину, обратившуюся с жалобами на непонятное увеличение живота, врачи в первую очередь пошлют делать тест), остановимся на менее известных.
- Непроходимость кишечника, например, из-за присутствия инородного тела или опухоли.
- Новообразования, например, миома матки.
- Асцит, или водянка. Это скопление жидкости в брюшной полости, оно появляется при циррозе печени, некоторых инфекциях и тяжелых патологиях сердечно-сосудистой системы.
- Гельминтозы, то есть заражение паразитическими червями. Живот увеличивается, если в кишечнике поселилось много небольших червей, например, аскарид, или один крупный многометровый цепень.
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