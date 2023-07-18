Сезон отключений горячей воды начинется летом Фото: Амир Закиров

Летом, во время отключения горячей воды, жители Ижевска каждый год задаются одним и тем же вопросом – почему две недели? Неужели нельзя уложиться в более короткие сроки? А если гидравлические испытания затягиваются или воду отключают не тогда, когда обещали, – тут эмоции зашкаливают.

«Комсомолка» вместе с пресс-службой ПАО «Т Плюс» собрала главные вопросы ижевчан по этой теме и рассказывает, для чего все это надо. Бонус: мы ради шутки посчитали, во сколько нам обходится обычный душ, мытье с кипячением воды и другие методы, которые мы используем, чтобы помыться в сезон гидравлических испытаний.

Почему отключают горячую воду

Горячую воду отключают на время гидравлических испытаний. Эта процедура нужна для подготовки к отопительному сезону, чтобы убедиться, что все работает нормально. Ее нельзя провести без отключения горячей воды. Но уж лучше потерпеть две недели без душа, чем рисковать остаться без отопления зимой.

Как проходит процесс?

Энергетики определяют участок трубопроводов, где проведут испытания. На нем создают повышенное давление и таким образом проверяют прочность сетей. Если они оказались недостаточно прочными, их ремонтируют, чтобы зимой не было критических ситуаций.

На сколько отключают горячую воду и почему срок продляют?

Нормативный срок – две недели. Но иногда срок может затянуться, если выявили дополнительные дефекты. Такое обычно случается со старыми сетями.

«Понимаем, что это доставляет неудобства жителям. Но все повреждения и слабые места трубопроводов необходимо в максимальном объеме устранять сейчас, в межотопительный период, чтобы не подвергать систему теплоснабжения риску нештатных ситуаций», – прокомментировали в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

При этом в местах, где провели ремонт, срок испытаний сокращается. Например, сроки испытаний составили меньше двух дней на ул. Пушкинской, К. Либкнехта, Удмуртской, Коммунаров, Орджоникидзе, Чугуевского.

«Год от года таких участков становится все больше благодаря планомерному выполнению программы реконструкции и капремонта тепловых сетей», – заметили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

В этом году планируют эту работу продолжить и обновить 3,6 км магистральных сетей, 32 км квартальных трасс, 15 ЦТП и три котельных.

Там, где возможно, используют временные схемы теплоснабжения. В этом случае тоже получается сократить срок отключения горячей воды.

График отключения горячей воды: почему он меняется?

График отключения горячей воды составляют еще перед началом сезона гидравлических испытаний и согласовывают с администрацией города. Его можно найти по ссылке. Однако в планах возможны корректировки – изменение очередности проведения испытаний и отключаемых от горячей воды домов, а еще плановых сроков. Обо всех изменениях уведомляют управление ЖКХ администрации города.

Перед началом гидроиспытаний «Т Плюс» предупреждает об этом управляющие компании и ТСЖ за 3-4 дня. И уже управляйка должна сообщить об этом жильцам, например, с помощью объявлений на подъезде.

Где задать вопрос по поводу отключения горячей воды?

Ижевчанка Елена однажды столкнулась с несогласованностью действий ресурсоснабжающей и управляющей компаний.

«Отключали горячую воду, и через две недели она в квартиры не вернулась. Позже выяснилось, что «Т Плюс» все подключил в срок, а управляющая компания просто забыла подключить ее в доме», – поделилась читательница.

Действительно, ПАО «Т Плюс» отвечает только за доставку ресурса до стены дома. А внутри здания уже зона ответственности УК. После завершения гидравлических испытаний УК получает уведомление и обходит весь жилой фонд, чтобы запустить внутридомовые системы.

Поэтому если вы не получили горячую воду в срок, причины в первую очередь нужно уточнить у управляющей компании.

Сколько стоит помыться?

Пока горячей воды нет, мы ищем альтернативные варианты, чтобы помыться. «Комсомолка» шутки ради посчитала, в какую сумму нам это выливается. Конечно, у всех свои потребности, и расчеты примерные. Но они помогут сориентироваться.

Итак, сколько стоит обычный душ? Тариф на холодную воду составляет 39,24 рубля за один кубометр, на горячую – 187,62 рубля. То есть литр холодной стоит 0,03924 и горячей – 0,18762 рублей.

Допустим, мы моемся экономно. Расход воды в душе в минуту – 8 литров. Оптимальная температура – около 40 градусов. Времени это займет около 10 минут. Температура горячей воды в доме составляет 60 градусов, холодной – 20. Итого нам понадобится примерно по 4 литра горячей и холодной воды в минуту. При таких вводных мы потратим 0,0981 рубля на холодную воду и 7,5048 – на горячую.

Итого прием душа стоит примерно 7,6 рублей

Теперь допустим, что мы нагрели 5 литров воды в кастрюлях до кипения. Тогда для достижения оптимальных 45 градусов нам понадобится потратить 11 литров холодной воды. Но горячую воду мы будем нагревать из холодной, поэтому нам понадобится 16 литров на 0,62784 рублей. Для нагрева на электрической плите мы потратим 0,6646 кВт/ч, если верить онлайн-калькулятору. При тарифе 4,62 рубля за кВт/ч мы потратим три рубля.

При нагреве воды мы тратим на душ чуть более четырех рублей

Еще один вариант – поставить водонагревательный котел. При мощности 1,5 кВт и объеме 80 литров бак, в котором можно нагреть воду до 75 градусов, потратит 33,7 рубля. Но это без учета стоимости котла.

Также можно помыть голову в парикмахерской. В одной из сетей в зависимости от длины волос эта услуга стоит 200–450 рублей.

Еще один вариант помыться – сходить в баню. На «Авито» цены колеблются от 800 до 1000 рублей. В «Ижевские термы» можно сходить по цене 220 рублей в час в будни и 330 рублей в час в выходные. Баня № 7 стоит от 200 рублей в час, но многое зависит от дня недели и времени посещения.

Также на время отключения горячей воды можно записаться в бассейн или спортзал и пользоваться душем там. Но этот вариант подходит только для сильных телом и кошельком.

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